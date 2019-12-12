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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что быстрое раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета было условием пребывания Арсена Авакова на посту министра внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас серьезное дело – убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на кроки" не делает", - сказал Зеленский на брифинге в МВД, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - добавил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Читайте: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко,ветеран АТО Антоненко и супруги Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3165094
 
 
 Топ комментарии
 
Одне питання-а на хєра їм той Шеремет був?



Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6273

Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·1 ч

Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
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От скажіть мені, люди добрі, чому, за більш ніж пів року висловлювань і дій діючого голови держави, я не можу себе змусити йому повірити?
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Авакян - людина Юща, бабці, Петра, а тепер Зє. При кожній владі плаває поверху і не тоне.
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Аваков человек Юли еще с начала двухтысячных. Он и министром стал как её доверенное лицо.
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Министром Аваков сам себя назначил когда уже был в НФ Яценюка. Яценюк же на кабмине его и утвердил а Турчинов "проголосовал". Порошенко все пять лет пытался убрать Авакова прекрасно понимая что это за тип но так и не смог переломить ВР где у Авакова под рукой была вся партия НФ+Батькивщина Тимошенко да и сам спикер Турчинов. Многие ставят Авакова в вину Порошенко но он здесь как раз и не при делах,мало того он был и есть врагом Авакова. Порошенко оказался довольно скверным "кадровиком" и стратегом и он сам собственно и расчистил дорогу Авакову убирая его оппонентов и врагов таких например как Саакашвили вместо того что бы наоборот их укреплять в противовес Авакову который и убрал собственно Саакашвили руками самого Порошенко. Петя видимо никогда не интересовался методами управления незабвенного Иосифа Виссарионовича, а зря.
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Мрієте, що ваш експлуататор помре на кілька годин, чи років, раніше, ніж ви.

Якась рабська у вас мрія.

Може правильніше, звільнити експлуататора?
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Розкрите чи не розкрите вбивство Шеремета - це з'ясує тільки суд..
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Не переймайся - нагадаю, зализувати майже до смерті як ви свого ПЕрезидента- ніхто не буде..
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"...а главное, чтобы комфортно". Это точно главное, остальное муйня.
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лови подачу ...
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Ну чем то же он вам яйца прижал... что сохранил за собой хлебное место и кресло...
Интересно узнать чем?
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За цим цинічним вбивством стоїть карлик із кремля.
А прикривають вбивство кремлівські блазні з України.
Чого не зробиш, заради "миру" на Донбасі?
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Портфель министра ВД за раскрытие убийства Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9635? На кого рассчитан этот бред зебила? Аваков ЕДИНСТВЕННЫЙ министр сохранивший свою должность при клоуне.
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Одне питання-а на хєра їм той Шеремет був?



Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6273

Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·1 ч

Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
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В таке можуть повірити лише упороті зєбіли з кастрацією критичного мислення .
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Все може бути. Скажіть, як би ви оцінили людей, які б вбили на Хрещатику кореспондентів "Червоної зорі", які сьогодні приїхали до Києва?
- Як злочинців чи як патріотів?
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Вчера Доник писал, что как раз было.
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От скажіть мені, люди добрі, чому, за більш ніж пів року висловлювань і дій діючого голови держави, я не можу себе змусити йому повірити?
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ага.зеЛя и собоков мрази лживые подонки!
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..спостереження з боку ..ТІЛЬКИ спостереження .. шо то ДУЖЕ багато інформаційних ШУМІВ ( таке враження що хтось СИНХРОНІЗУЄ ) .. а ось РЕАЛІЗМ УП .. Засновник Г.Гонгадзе - вбитий - збоку притула ..далі Шеремет - вбитий і тут збоку притула ...

УЖЕ який раз ВИКРИВАЮ ЗОМБО-діяльність УП на користь паРаші ...і НІЯКОЇ реакції...
ось цей пост .. ресурси УкраїнськаПравда ( який створив Г.Гонгадзе ) ПОВНІСТЮ захоплені фсб росії - ПОВНІСТЮ . створено ДВА екрани ..один з яких ВІРТУАЛЬНИЙ ..Ви здійснюєте комент ..а він ТІЛЬКИ Вам видимий а реально на ресурсі УП його НЕМА . зайдіть з другого ПК (акаунта)... це НЕ просто ЗЛОЧИНЦІ - стирають дописи проукраїнських коментарів , маніпулюють ..майте на увазі . продовжується процес ЦІЛОДОБОВОГО ПРЕСІНГУ ЗОМБО .... ВСІ ці канали НЕСУТЬ розбрат НЕвпевненість і розкол Суспільства ... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ... ...уже НЕМА мінсрець ..а діяльність паРашної агентури ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ...де СБУ ..де КІБЕР захист ...ПОДАЄМО запити у ВСІ зацікавлені відомства по НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ворожої агентури на ресурсі УП яка по-шаблонах фсб раші "диригує" ЗОМБУВАННЯМ Українців..під НОСОМ Наших спеців ГАНЬБА ..ДІЄМО на Захист ІНФОпростору України ...


ДИВНА картина....хм
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Всё это дело Шеремета, шито такими явными белыми нитками, что договорёность и между МВС и так называемыми убийцам ощущается даже на луне!
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А не зачистка это патриотических сил после встречи с путлиром чтобы выполнить договорености пока патриоты в силе слить УКРАИНУ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ
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Я вот вообще не понимаю кем работает зеленский.Он даёт указания кабинету министров;с какого-то перепугу выступает на брифинге мвд и уже поймал убийц(уже не первый раз).Что-то его слишком "много" там,где его не должно быть.А в это же время у него ноздрачёв интегрируется с российскими военными.Не туда он нас ведёт,ой не туда...
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его слишком "много"

Як доречі і Рюкзакова.
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Присутність президента України Володимира Зеленського на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета підриває довіру до результатів цієї справи.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
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Якби суд приймав в якості доказів емоційний стан учасників подій, то 100%, бо Зеленський внутрішньо сяяв і насилу стримував посмішку.
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ЗЕ, признайся- была договоренность с ***** мочить добро батов? ??
А Нормандский саммит- шоу для Европы?
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Навіть якщо й не була, то так і буде. Це психологічний удар по патріотичному середовищу. Хоча навряд чи він сильно його деморалізує, але свій вплив буде мати. Більш сильним виявиться вплив на масову свідомість. Якщо Зеленський привіз з Парижу якісь таємні домовленості, настав час їх втілювати в життя.
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Слава Богу, что нашли медсестру, музыканта и педиатра, а то ваще... Кстати, а клована.как участника, еще не заловили? Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6918
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У мене складається враження, що цей епізод з "розслідуванням" вбивства Шеремета - чергова спроба почати громадянську війну в Україні за сценарієм ху ... і при підтримці зе ... .
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