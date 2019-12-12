 Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас серьезное дело – убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на кроки" не делает", - сказал Зеленский на брифинге в МВД, отвечая на вопрос журналистов.

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - добавил Аваков.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко,ветеран АТО Антоненко и супруги Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.