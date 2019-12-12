 Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас серьезное дело – убийство журналиста Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что не только я, а ни один порядочный человек никаких "договоренностей на кроки" не делает", - сказал Зеленский на брифинге в МВД, отвечая на вопрос журналистов.
"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно, а главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - добавил Аваков.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко,ветеран АТО Антоненко и супруги Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Якась рабська у вас мрія.
Може правильніше, звільнити експлуататора?
Интересно узнать чем?
А прикривають вбивство кремлівські блазні з України.
Чого не зробиш, заради "миру" на Донбасі?
Яніна Соколова
@IaninaSokolova
·1 ч
Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
- Як злочинців чи як патріотів?
УЖЕ який раз ВИКРИВАЮ ЗОМБО-діяльність УП на користь паРаші ...і НІЯКОЇ реакції...
ось цей пост .. ресурси УкраїнськаПравда ( який створив Г.Гонгадзе ) ПОВНІСТЮ захоплені фсб росії - ПОВНІСТЮ . створено ДВА екрани ..один з яких ВІРТУАЛЬНИЙ ..Ви здійснюєте комент ..а він ТІЛЬКИ Вам видимий а реально на ресурсі УП його НЕМА . зайдіть з другого ПК (акаунта)... це НЕ просто ЗЛОЧИНЦІ - стирають дописи проукраїнських коментарів , маніпулюють ..майте на увазі . продовжується процес ЦІЛОДОБОВОГО ПРЕСІНГУ ЗОМБО .... ВСІ ці канали НЕСУТЬ розбрат НЕвпевненість і розкол Суспільства ... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ... ...уже НЕМА мінсрець ..а діяльність паРашної агентури ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ...де СБУ ..де КІБЕР захист ...ПОДАЄМО запити у ВСІ зацікавлені відомства по НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ворожої агентури на ресурсі УП яка по-шаблонах фсб раші "диригує" ЗОМБУВАННЯМ Українців..під НОСОМ Наших спеців ГАНЬБА ..ДІЄМО на Захист ІНФОпростору України ...
ДИВНА картина....хм
Як доречі і Рюкзакова.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
А Нормандский саммит- шоу для Европы?