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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:убийство (5425) Шеремет (295) Звиробий Маруся (16) Кузьменко Юлия (1)

 Детский врач Кузьменко обсуждала с другими подозреваемыми в причастности к убийству Шеремета возможность устранения Маруси Звиробий, - замглавы Нацполиции

Подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета говорили о возможности дестабилизации в стране путем принесения "сакральной жертвы". При этом они упоминали известного волонтера Марусю Звиробий.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин, в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Звиробий как возможную сакральную жертву", - сказал Коваль.

Также на Цензор.НЕТ: В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Юлия Кузьменко – детский врач, волонтер. По версии следствия, именно она вместе с сержантом ССО Андреем Антоненко заложили взрывчатку под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. Подозреваемая по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165091
 
   
 Топ комментарии
 
"Только не Порошенко!! Мы впустим все русские телеканалы, вернем комадну януковича к власти, отведем армию к польському кордону, посадим волонтёров, сдадим Украину - но ТОЛЬКО не Порошенко!!!"
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бил би чєловєчєк - а лапті сплєтьом... ой, намонтіруєм
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Tala

@Tala094shte

·16 мин

Паскудять патріотів , паскудять націоналістів , волонтерів !
Щодня йде наступ ( як катком )на найдорожче та правду ! знищується все шо мали би шанувати !




Алекс Глухович

@rimlyanin1227

·46 мин

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@svecha62

Все це робиться не для нас.
Це робота на зе виборців, щоб не дай Боже не почали сумніватися у правильності курсу повзучої капітуляції.
Чистіть шмайсери і готуйтеся, скоро почнуть ходити до нас, до всіх не згодних, свободолюбивих, до українців!
Бо влада в нас малоросів і манкуртів
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Він і ходить. По його коментах це видно.
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Твой тупорылый высер не прожил тут и 20 секунд .Банить тебя петуха одно удовольствие, что я и буду делать каждый день И друзья твои боты будут в спаме с утра и до вечера.
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Вообще интересно получается: несколько лет тишина и тупик в расследовании. Но как только бубочка дал команду раскрыть, так сразу сенсация, шок-контент и все раскрыто. Ага.
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И это конечно же волонтеры, который вдруг виновны во всех смертных грехах.
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Ну почему? .Была пресс конференция после избрания Зеленского.и он тогда вышел после доклада полиции очень ошарашенным и говорил, что остались некие детали, а так все известно.
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це Путін винуватий, чого напав на нас? а атовці теж хочуть квартири і машини, а заробити нічим
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Узнать , кто дул в уши єтой Кузьменко , и вьійти на заказчика. Не сама она "сакральную жертву" придумала. Там и деньги наверняка присутствовали.
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"Грошима і правильним словом можна досягти більшого ніж просто "добрим словом .
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ПУКЧисти???
🤔
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Просто Українці, а не бидло малороське.
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"Сакральные жертвы" - это что-то из российской пропаганды. Они там в контексте майдана часто говорили.
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Так там всё обвинение это очередная фсбшная методичка.
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та ж касаби сакральноє і сракальноє вічно плутають, бо в них все через афедрон...
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Их основной политический конкурент - это армия. Они травят своих противников, которые им помешают слить Украину.
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Один вопрос - на уя нужна была дестабилизация ? Кому это выгодно ? Если скажете , что Порошенко , тогда ПОЧЕМУ он не воспользовался этой дестабилизацией после убийства Шеремета? Кроме ***** вообще кому это было выгодно ? И посему такое странное совпадение по времени с попыткой дать особый статус Лугандонии в Конституции ?
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Потому что убили его кремлевские или местные по заказу Кремля. Но это не подходит под обвинение. И в этом проблема политических дел. Они делаются не ради того чтобы установить вину, а чтобы отмазать всех кто реально причастен в пользу козлов отпущения.
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"...ПОЧЕМУ он не воспользовался".... не получилось! границу с рф Порох не перекрывал (великий борец с рашкой, почему не понятно), при нем медведчук каналов скупил(ночами общались тет а тет), и с пуйлом общался по тел. тайно, а главное с коррупцией даже не начинал бороться(а именно это и расследовал Шеремет).....
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судячи з все нових і нових заголовків поліцаї вже самі розуміють що акція повна туфта несуть вже таку рафіновану хєрню щось вони засекретили шось оприлюднили одні знімати обшуки можуть іншим зась все це на пресухі виголошує людина яка сама була під слідством за корисливий злочин
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Пока что доказательства уровня Раша Тудей. Особенно доставил всемирноизвестный британский походочный эксперт Бёрч.
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Тут має місце стиль фантазій ефесбешного походження . Щось подібне до купи кацапських "версій" щодо МН 17 . Особливо вражають відморожені мами з бомбами , натяк зв замовчуванням на шоколад і брифінг в дусі путєнської олімпіади . Щоб всіх і зразу . Косяки почнуть вилазити вже завтра .
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до зустрічі з ****** у них були лише значні успіхи по справі шеремета після зустрічі справа розкрилася мабуть колєгі з фсб допомогли
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і весь цей цирк відбувається після того як аваков разом з блазнем зїздив на рандеву до *****
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То есть никого не смущает, что заказное хладнокровное убийство со взрывчаткой осуществили три женщины, одна из которых врач-педиатр???
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В России есть такое дело "Новое величие". Там ФСБшник создал группу в сети, где общался со школьницами и школьниками на политические темы и сам кидал посты провокационные, а они лайкали. А потом их всех посадили и многие из них обычные девочки. Короче, в России это работает. Так почему бы в Украине нет.
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А в чем связь??
Лайкать в Интернете любая дурочка сможет.
А хладнокровно заложить взрывчатку даже не каждый сильный мужик
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Это к тому, что ФСШные паскуды часто нападают на самых безобидных людей. А кто безобиднее детского медика или музыканта?
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И этих девочек обвиняли в том, что они будущие террористы. Как раз по лайкам. Вот как у нас по телефонным разговорам.
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Меня это тоже удивило с самого начала. Когда почти сразу после убийства появилось видео как именно женщина закладывает взрывчатку.
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а при чём тут "педиатор"???? А Гитлер что ли не художник? профессия к политике-как зелёнка для головы))))
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Хотели сделать из быдло-бабы сокральную жертву-это в стиле порохоботов.
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Ти троль чи просто дурко? Заіпали цими виразами з ефесбешних методичок,,хто проти Зєлі,той тіпа ПОРОХОБОТ,,? У нас 60% населення ненавидять і пороха і ЗЄЛЮ!! А ви нам їх впарюєте!!
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У вас в головах перевернутая реальность.Пороха как показали выборы,ненавидят 75% а Зеленского исключительно порохоботы на пару с кремлеботами.
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ЗЄЛЯ- ІУДА!порох Барига та злодій! А я вас та їх обох на своєму болту бачив,сволота тупорила!
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От ФСБ йде операція прикриття! Хочуть пересварилися між собою патріотів України,щоб було легше прибрати її знову до рук! Зєлєпуха в темі!!!
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где ты видел патриотов? Которые детей хотят украсть и Киев взорвать?
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Все суд и точка.
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Сценарій голобородькам, мабуть, написали автори самого "Бандитского Петербурга". Такої маячні сценаристи "Вітальки" не здолали б придумати.
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Ну что за хйня? Слишком драматично, слишком эпично, как в сказках ФСБ.
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Интересна реакция Маруси как её детей хотели выкрасть...
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Маруська - молодець ! Не вірить мусорським підставам!
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Да. Волонтеры и патриоты убили Шеремета за то шо он обличал Путина. Афигительная логика. Хотя, для зетипиллов - самое то.
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Зе повинен добровільно піти з поста президента України і залишити його для справжнього патріота України Дитячий лікар Кузьменко обговорювала з іншими підозрюваними в причетності до вбивства Шеремета можливість усунення Марусі Звіробій, - заступник голови Нацполіція - Цензор.НЕТ 2666
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Піти до тюрьми за зраду, разом с Коломойским, Ермаком, Портновим...
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Ну тогда я знаю, что зешобла высрет на последок... Они сбили Боинг, чтоб совсем все дестабилизировать!
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Что это все напомнило мне дело врачей, которые, якобы, хотели поубивать весь ЦК вместе со Сталиным. Ну, прям, не женщины, а Валькирии какие-то.
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Если бы я поставил задачу окончательно рассорить общество в отношении моральных качеств волотёров, разделив радикально надвое, то я бы именно так и сделал. Использовал одних, безбашенных, нажившихся имущественно на пожертвованиях, против других, незапятнанных.
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Бирюкова не трогать, он свой - гнида, зато Кузьменко і Марусю да.
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Через пол года Сивуха станет мэром Киева, и будут у нас проспекты Гиви, Моторолы, Захерченки!!! На Крещатике будут казнить добробатов и на параде Херои ОРДЛО будут бухать за Руцкий мир и дружбу... Какая всё же мерзость, этот Янелох.
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Через полгода таких как ты уже в природе не будет...из вас-8% го дерьма уже станет навоз и будут украинцы удобрять вами свои клубничные поля))))
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Це ти про порошенка,чи прозівав.
Сьогодні він заявив "Мене 54 і я не лох",так шо не плутай педалі
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Хочуть вкрасти землю, а тупорилим лохам вкинули кістку,щоб гризли та не мішали!
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Распятого мальчика случайно Авакян не приводил ?
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Ну, не верится . Какой мотив? Дестабилизация общества? Каким образом общество должно дестабилизироваться? В истерике биться или что? Война 6 год идёт и никто не дестабилизируется. Мне, почему-то, вспомнился фильм ´ Побег из Шоушенка´, где парень отсидел 20 лет за убийство, которое не совершал.
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Пробачте, але це просто п/зд/цЬ. Якщо у слідства усі докази такого плану, то просто слів немає.
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Ага,так это порохнявые суки,что за РАШЕН воевали воду мутят?Расстрелять гнид!
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Все тайное, рано или поздно, становится явным. Видно много ещё шокирующего придётся узнать.
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шеремет- сакральная жертва для атошников и волонтеров?..это *** нужно очень сильно о че нить е*нуться головой, чтобы такое придумать..они его и знать не знали, не до шереметов им тогда было... тем более, что его эти темы патриотизма и пр. и близко не барабанили...
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