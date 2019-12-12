 Детский врач Кузьменко обсуждала с другими подозреваемыми в причастности к убийству Шеремета возможность устранения Маруси Звиробий, - замглавы Нацполиции

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из недавних разговоров гражданки Юлии Кузьменко свидетельствует об обсуждении еще одного возможного сценария дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем выбора "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин, в данном случае. Собеседницы в этом контексте упоминают свою близкую знакомую – известного волонтера и активистку Марусю Звиробий как возможную сакральную жертву", - сказал Коваль.

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Юлия Кузьменко – детский врач, волонтер. По версии следствия, именно она вместе с сержантом ССО Андреем Антоненко заложили взрывчатку под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.

Маруся Звиробий – волонтер, ветеран. Подозреваемая по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.