 "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Для нашей команды это была одно из приоритетных криминальных дел. Хочу поблагодарить всех следователей, всех прокуроров за действительно большую работу.
Вероятные убийцы были сегодня задержаны, очень много ответов сегодня мы получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в слежующий раз. Я хочу верить, что это будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета.
Не хочется, чтобы это было таким "сериалом". К сожалению в нашей стране таких дел еще много, но я уверен, что то сотрудничество правоохранительных органов, которое есть, даст нам ответы и все преступники будут за решеткой", - сказал Зеленский во время брифинга в МВД.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. (ВЫПОЛНЕНО) Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. (ВЫПОЛНЕНО) В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. (ВЫПОЛНЕНО) И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд. (В ПРОЦЕССЕ)" А.Дугин 2017, советник по геополитике В.Путина
Как понимать "в слежующий раз" ??? При убийстве следующего журналиста?
Все мы знаем, что многие участники АТО потом пошли в криминал, боролись с "предателями и гнидами", отжимали урожай "на добровольцев", зарабатывали шальные деньги и т.д. И эти дела нужно расследовать, потому что закон один для всех. Они думали, что встали над законом потому что воевали. Это не так, так быть не должно.
И поэтому... Виват Зеленскому!
PS: И да. Что именно они делали на фронте? Пока ВСУ воевали... что они делали?
Вам не кажется, что это занадто?
И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ и петата им колона в Украйна.
Я где-то упомянул добровольцев и именно к ним претензии предъявил? Можно цитату моих слов в таком ключе?
И я не имею отношение к КГБ. Я офицер ФСБ.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
Чи були політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі організовані самим президентом Лукашенкою?Якщо підтвердиться справжність секретного указу Аляксандра Лукашенки, ксерокопію якого обнародували політичні опоненти білоруського президента, стане ясно, що політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі були організовані самим президентом.
У вівторок один з потенційних конкурентів Аляксандра Лукашенки на президентських виборах, лідер Федерації профспілок Білорусії Володимир Гончарик, підклав своєму головному супернику інформаційну бомбу.
Він оприлюднив ксерокопію документа, що пояснює політичні вбивства й політичні зникнення в Білорусії секретним указом (#19 від 12.01.98) Аляксандра Лукашенки, повідомляє російське видання Коммерсант.
https://www.radiosvoboda.org/a/878080.html
Ще є питання щодо замовника ?
Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков
Да блин, похоже мудрость решила обходить наше государство стороной...