EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  7748  233
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3986) Шеремет (295)

 "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов ответа на вопрос, кто является заказчиком убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нашей команды это была одно из приоритетных криминальных дел. Хочу поблагодарить всех следователей, всех прокуроров за действительно большую работу.

Вероятные убийцы были сегодня задержаны, очень много ответов сегодня мы получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в слежующий раз. Я хочу верить, что это будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета.

Не хочется, чтобы это было таким "сериалом". К сожалению в нашей стране таких дел еще много, но я уверен, что то сотрудничество правоохранительных органов, которое есть, даст нам ответы и все преступники будут за решеткой", - сказал Зеленский во время брифинга в МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также читайте: Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Источник: https://censor.net.ua/n3165086
 
   
 Топ комментарии
 
Прокацапская гнилушка вскрылась во всей красе. У кого то ещё есть сомнения что этот тупой малоросс координирует все с кацапами
 показать весь комментарий
 
Головний ворог Хуйла- Порошенко.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Схоже на те, інакше чого такий хай порохоботи підняли, диму без вогню не буває, шапка завжди горить на злодії.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб дестабілізувати обстановку в країні, якою він управляє? Звучить по -д..ному. Міхо непогано справлявся. Ще важлива деталь: Авто було не Шеремета, а Притули редактора Укрправди.
 показать весь комментарий
 
СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ТКНУТЬ РЫЛОМ, ЧТО БЫ БЫДЛО НАКОНЕЦ ПОНЯЛО- "КТО ЗАКАЗЧИК"! ( а кто же это сделал...)
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. (ВЫПОЛНЕНО) Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. (ВЫПОЛНЕНО) В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. (ВЫПОЛНЕНО) И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд. (В ПРОЦЕССЕ)" А.Дугин 2017, советник по геополитике В.Путина
 показать весь комментарий
 
 
Как-то Зеля еще перед саммитом сказал, что скоро он расскажет о таких злодеяниях потроха, что мало не покажется, похоже это время пришло...
 показать весь комментарий
 
Как-то Зеля еще перед саммитом сказал, что скоро он расскажет о придуманных злодеяниях потроха, что мало не покажется, похоже это время пришло...
 показать весь комментарий
 
Треш, все побудовано на догадках і фантазіях. Якісь слова вирвані невідомо звідки. А шилось, видно, так: були підривники електроопор в Крим, ***** вимагає покарання "злочинців". Далі і шили сценарій, благо сценаристів у владі зараз багато. Чому Шеремет? який мотив?
 показать весь комментарий
 
Убийц нашли? Вы нашли двух козлов, а реальных убийц никто не найдет никогда. Страна зебилеет на глазах.
 показать весь комментарий
 
 
Це заказне зелемойське завдання.Воно ж обіцяло саджати усіх підряд,тільки само куди буде бігти.
 показать весь комментарий
 
коломой? да не, когда начинают прессовать волонтеров, это выгодно только русьне и зебилам, им все украинское чуждо и ненавистно. Наш народ не хотел выбирать РФ, и решил выбрать клоуна, вскрыли эту шкатулку, а там гнильца, еще и такая ух, зеленая с мхом!
 показать весь комментарий
 
Не забываем, что при Порошенку добровольцам иностранным не давали гражданство , а Зеленский дал самым одиозным бандюкам При Порошенку добровольцам не давали статус участников АТО, при Зеленском добровольцев признали ветеранами АТО, дискредитировав настоящих Героев с ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Почалося Шоу дешевих клоунів не Лохів.ЩА))))))усі "справи" не Лохи розкриють в турбо режимі.
 показать весь комментарий
 
Куда интересней услышать мотив. Я что-то пропустил? Дайте ссылочку, если упустил, плз.
 показать весь комментарий
 
Що відбулось - не має значення. Якими були обставини події - не має значення. Має значення те, як це буде подано і для чого буде використано.
 показать весь комментарий
 
 
Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в слежующий раз. (с) през. Зеленский.

Как понимать "в слежующий раз" ??? При убийстве следующего журналиста?
 показать весь комментарий
 
Подводя итог.

Все мы знаем, что многие участники АТО потом пошли в криминал, боролись с "предателями и гнидами", отжимали урожай "на добровольцев", зарабатывали шальные деньги и т.д. И эти дела нужно расследовать, потому что закон один для всех. Они думали, что встали над законом потому что воевали. Это не так, так быть не должно.

И поэтому... Виват Зеленскому!

PS: И да. Что именно они делали на фронте? Пока ВСУ воевали... что они делали?
 показать весь комментарий
 
педиатр и отжим урожая?.. Ну, да... Я еще понимаю - убила вакциной от кори... при содействии медсестры, а музыкант отыграл похоронный марш... это - да, возможно "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 1262
Вам не кажется, что это занадто?
 показать весь комментарий
 
Я никого конкретно не обвиняю. Меня тоже слегка шокирует, что обвиняют фронтового доктора или медсестру. Я говорю в общем. На сайте Страны были статьи про отжим урожая. Когда приезжают и говорят: мы воевали, это на поддержку волонтёров и армии "отстегни". И фермер там вообще в минус уходил, а если нет - забирали урожай.
 показать весь комментарий
 
Только не говори, мля, что это был сайт страна.уа "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 4376
 показать весь комментарий
 
Ей, Зебил, отначало нямаше ВСУ!

И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ и петата им колона в Украйна.
 показать весь комментарий
 
За Антон Снегогад и други подобни зелени кхмери
 показать весь комментарий
 
И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ...

Я где-то упомянул добровольцев и именно к ним претензии предъявил? Можно цитату моих слов в таком ключе?

И я не имею отношение к КГБ. Я офицер ФСБ.
 показать весь комментарий
 
Присутність президента України Володимира Зеленського на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета підриває довіру до результатів цієї справи.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
 показать весь комментарий
 
 
пусть меня простит публика, но в наборе убийц: медсестра, педиатр и музыкант явно не хватает клована
 показать весь комментарий
 
Зеля к ментам доверие на уровне 30%,а то и меньше.Им верить себя не уважать.Чи то вже менты с Марса тебе чудесным образом после Парижа сварганили раскрытый глухарь? "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9146
 показать весь комментарий
 
Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана"



Чи були політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі організовані самим президентом Лукашенкою?Якщо підтвердиться справжність секретного указу Аляксандра Лукашенки, ксерокопію якого обнародували політичні опоненти білоруського президента, стане ясно, що політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі були організовані самим президентом.

У вівторок один з потенційних конкурентів Аляксандра Лукашенки на президентських виборах, лідер Федерації профспілок Білорусії Володимир Гончарик, підклав своєму головному супернику інформаційну бомбу.

Він оприлюднив ксерокопію документа, що пояснює політичні вбивства й політичні зникнення в Білорусії секретним указом (#19 від 12.01.98) Аляксандра Лукашенки, повідомляє російське видання Коммерсант.

https://www.radiosvoboda.org/a/878080.html



Ще є питання щодо замовника ?


 показать весь комментарий
 
ЗЕЛЕНИ КХМЕРИ в 21 век в Украйна заграбиха властта с кгбкибер мероприятие на изборите.
Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков
 показать весь комментарий
 
Эта сенсация не вызывает ни малейшего доверия. Очередное шоу, призванное остановить падающий рейтинг Зеленского и отвлечь внимание от его поведения в Париже. Присутствие Авакова подтверждает: всё враньё, постановка.
 показать весь комментарий
 
Мне становится тоскливо! Первое лицо государства повелось как пацан на ментовские мультики - еще даже нет решения суда о мере пресечения. Хотя после выступления Первого пацана государства уже все меньше сомнений...
Да блин, похоже мудрость решила обходить наше государство стороной...
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх