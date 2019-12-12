 "Вероятные убийцы задержаны. Есть еще один вопрос, кто заказчик?", - Зеленский о деле Шеремета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нашей команды это была одно из приоритетных криминальных дел. Хочу поблагодарить всех следователей, всех прокуроров за действительно большую работу.

Вероятные убийцы были сегодня задержаны, очень много ответов сегодня мы получили. Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в слежующий раз. Я хочу верить, что это будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета.

Не хочется, чтобы это было таким "сериалом". К сожалению в нашей стране таких дел еще много, но я уверен, что то сотрудничество правоохранительных органов, которое есть, даст нам ответы и все преступники будут за решеткой", - сказал Зеленский во время брифинга в МВД.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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