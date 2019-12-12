 Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток 12 декабря, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела укреплений Объединенных сил:
у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
Сегодня, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".
тихої ночки, синочки...
P.S. Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!"
Я действительно рада (если это правда), что потерь среди украинских военнослужащих потерь нет........