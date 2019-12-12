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 Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток 12 декабря, потерь нет, - штаб ООС

Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела укреплений Объединенных сил:

у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3165083
 
 
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.........
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На держи: "Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого". А так, да. Потерь нет среди зебилов
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Если Вы думаете, что я из зе-фанов - МИМО.........
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Ну тогда не надо прикидываться, типа: "Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет........." или вам телеканал звезда правду скажет?!
P.S. Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!"
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К зачем(!!!) Вы мне это все пишите?!........
Я действительно рада (если это правда), что потерь среди украинских военнослужащих потерь нет........
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