 Кроме тех, кто планировал и взрывал, нужно узнать, кто был организатором убийства Шеремета, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
Он отметил, что следователи провели "титаничискую работу". Очень мало людей верили, что это преступление раскроют.
Рябошапка подчеркнул, что "это только первые шаги - установлены те, кто планировал и взрывал, но нужно узнать кто является организатором этого преступления".
Также генпрокурор отметил, что на сегодняшний день между МВД и ГПУ, может быть, впервые прекрасное сотрудничество и оно дает результаты".
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
В данном случае много косвенных доказательств, без свидетелей. Нужен очень хороший мотив, который обьединит всю эту команду. Еще лучше если найдут еще заказчика и узнают его мотив. Если кто-то из них признается и все раскроется, тогда общество примет этот арест. Ели ничего этого не будет, то возможен социальный взрыв.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.(с)