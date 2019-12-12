 "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на презентацию МВД о результатх расследования убийства .
После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:
Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?
Пума: Первое.
Буча: Почему?
Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.
Буча: Когда он узнал за Шеремета?
Пума: Вчера, вчера он мне звонил.
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.ю.
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Но в конкретно этом случая полиция молодцы
Піаразм на крові!
Так хто і що міг покривати?
Просто мама Рима думает так же, а БУБОЧКА маму слушает
МОЖЕТ ЭТО ДУБИНСКИЙ ТАК БЫСТРО ПРИГОТОВИЛ КОМПРОМАТ ?