EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия, Общество
  2727  33
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (295) Вакуленко Иван (1) Грищенко Ирина (1)

 "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Ирина Грищенко (Пума), обсуждая смерть ветерана АТО Ивана Вакуленко (Пистолет) со своим мужем Владиславом Грищенко (Буча), утверждает, что случилось "самоубийство из-за Шеремета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на презентацию МВД о результатх расследования убийства .

После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:

Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?
Пума: Первое.
Буча: Почему?
Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.
Буча: Когда он узнал за Шеремета?
Пума: Вчера, вчера он мне звонил.

Читайте также: Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Источник: https://censor.net.ua/n3165079
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пресс-конференцию смотрел? Или на любую фразу убийц ты будешь говорить "Ну і що це доводить?"
 показать весь комментарий
 
 
Та не обращай внимание. Им нужно смену отработать. Они ничего не слышат и не видят
 показать весь комментарий
 
 
Отвлекти от Федерализацыи донбасса !
.
.ю.
 показать весь комментарий
 
 
Как-то странно все совпало с визитом к путлеру!!! Одному мне так кажется? Сейчас еще введут статью за экстремизм и велкам ту раша!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 3194

Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 6674
 показать весь комментарий
 
всё шито белыми нитками и плохими портными
 показать весь комментарий
 
 
раскрыли убийство в канун приезда антиукраинского рашистского телекАнала звЯзда

 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы поддерживаете их предложение накрыть Киев градом ?
 показать весь комментарий
 
 
Из гранатометов Надькино предложение поддерживаешь?
 показать весь комментарий
 
Она по ВР хотела , хотя тоже не поддерживаю .
Но в конкретно этом случая полиция молодцы
 показать весь комментарий
 
Це безкоштовний цирк! По величатися повилазили всі ідіоти поголовно включаючи янеЛоха...
Піаразм на крові!
 показать весь комментарий
 
 
Заказчики в маскве это 100%.Но ещё более интересно кто при Порошенко покрывал убийц?
 показать весь комментарий
 
 
слідство вів Аваков. Чи не особисто керував слідством...
Так хто і що міг покривати?
 показать весь комментарий
 
Министр мог и не знать ,могло тормозится на уровне среднего звена .
 показать весь комментарий
 
Общаюсь с днепропетровскими жителями и все всегда говорят" вот сейчас из АТО вернуться атошники и устроят в городах беспорядки" Просто эта тема накручивается на юго-востоке российскими спецслужбами , ( а еше все обсуждали закон про мову в таком ключе" в магазины не будут пускать , если не говоришь по украински" - тоже российские проделки)
Просто мама Рима думает так же, а БУБОЧКА маму слушает
 показать весь комментарий
 
пока только за порванный портрет Президента.
 показать весь комментарий
 
Это они по телефону говорили? А где ордер на прослушку? Разрешение суда? Номер регистрации разрешения?
 показать весь комментарий
 
Сделай запрос, существо, оправдывающее убийц.
 показать весь комментарий
 
Так, ТАК! А ще кілька членів цієї "ОПГ" в той день забули мобілки вдома і вони (мобілки) дуже пдозріло лежали на одному місці. Це нетипово! Ну а "походка" людини стопудово така ж унікальна, як відбитки пальців чи ДНК. Тут все ясно - винні адназначна! Ось і "звєздуни" з МО РФ це засвідчать та підтвердять. Рюкзаков пішов вабанк, падло.
 показать весь комментарий
 
Я сейчас жалею, что никогда не пытался вникнуть в это дело, ни разочку! Я сразу же был убежден в том, что это- глухарь. Потому- не вникал. А тут такой разворот событий! Но, ввиду того что я- полный профан- я лучше помолчу.
 показать весь комментарий
 
 
Вилели мы уже както передачу Дубинского , где он от себя текст разговора написал и признался в этом
МОЖЕТ ЭТО ДУБИНСКИЙ ТАК БЫСТРО ПРИГОТОВИЛ КОМПРОМАТ ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх