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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Шеремет (295) Вакуленко Иван (1) Грищенко Ирина (1)

 "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденном мертвым ветеране АТО Вакуленко

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Ирина Грищенко (Пума), обсуждая смерть ветерана АТО Ивана Вакуленко (Пистолет) со своим мужем Владиславом Грищенко (Буча), утверждает, что случилось "самоубийство из-за Шеремета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на презентацию МВД о результатх расследования убийства .

После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:

Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?
Пума: Первое.
Буча: Почему?
Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.
Буча: Когда он узнал за Шеремета?
Пума: Вчера, вчера он мне звонил.

Читайте также: Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Источник: https://censor.net.ua/n3165079
 
   
 Топ комментарии
 
всё шито белыми нитками и плохими портными
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Как-то странно все совпало с визитом к путлеру!!! Одному мне так кажется? Сейчас еще введут статью за экстремизм и велкам ту раша!!!
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 3194

Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 6674
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Чудо-ВаЩе‏ @compdemon

Карочє, доказів тупо ніяких немає.
Принаймні з того, що озвучено.
Всі "висновки" на основі телефонних переговорів, в яких "підозрювані нервують через вручені їм підозри" (***, а хто не нервує, якщо повістку в суд риносять?); аналіз статури і походки по відео з камер
(ЩІТО?!)
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Мені цікаво більше: Звідкіля взялись записи перемовин? Чому за ними спостерігали? Чому ніяких дій не було, якщо там дійсно домовлялися про вбивство? Який дурак буде такі речі по телефону ляпати?
Записи в режимі онлайн? Чи наші доблесні оператори ведуть запис усіх розмов?
Питань виникло багато після цього брифінгу. Зашквар спецслужб повний.
Чи всі ці записи сфабриковані по замовленню зе+пуйла?
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Пресс-конференцию смотрел? Или на любую фразу убийц ты будешь говорить "Ну і що це доводить?"
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Та не обращай внимание. Им нужно смену отработать. Они ничего не слышат и не видят
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Чувак, нагадати, як ти про справу Бабченка писав?
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Довести может только суд.Пока все только обвинения та прыпущення.Ну а у Пэциных адептов,так вааще "кризис жанра"-вы-все-лжете-это-политические-репрессии.
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Дик, затримані ажніяк не були порохоботами...
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За то их защитник-Арьев,так отпетый Пэцин адепт,клейма негде ставить.
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Ну так чим тоды Зе краще за папєрєдніка, якщо при ньому продовжують переслідувати АТОшників і волонтерів? Нагадати, чиї "орли" хто Сашка Білого прибрали?
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А любу фразу ментів, які без суду нащивають невинуватих, згідно Закону людей вбивцями, треба сприймати як божу росу?
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Так не торопись.Менты и прокуратура(ты ее забыл) выносят подозрение,а уж потом суд.Как же без него?За то без суда мы увидели как "волонтеры-активисты" на деньги людей или заказчиков убийства майном и квартирами запасались.
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Ага, ми бачили, як працюють мєнти на прикладі Сашка Білого і Лісника...
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Це доводить, що про про те, що ментяри шиють йому ще і шеремета він дізнвся вчора і не виніс цього. При цьому мисливська рушниця з якої він, начебто стрілявся стояла приставленя до стіни а гільза була на підлозі (для того щоб вона вискочила, потрібно після вистрілу "зламати" рушницю), що не міг зробити той хто нею застрелився.
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Це в тебе якась дуже старенька рушниця.
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Отвлекти от Федерализацыи донбасса !
.
.ю.
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так ..а где проходит федерализация?в твоей 6-ой палате?
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Как-то странно все совпало с визитом к путлеру!!! Одному мне так кажется? Сейчас еще введут статью за экстремизм и велкам ту раша!!!
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 3194

Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 6674
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Фамилия того, кто начал зачистку добробатов - Порошенко. Петр Алексеевич. Ещё несколько лет назад. Зачем?
Думай-ТЕ!
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Та да) зекретин все 18тыщ из тюрем выпустил, да, зебанат?
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Не зачистиш сотні тисяч - вони скоріше зачистять тупу владу і ***** захописть охоплену хаосом Україну. Хочеш знати вбивць - дивись кому це вигідно
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муссолини был личностью
а,кто - эти ?это - зе-жлобьё
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везде сплошной заговор..тебе срочно пора бежать на майдан
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всё шито белыми нитками и плохими портными
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раскрыли убийство в канун приезда антиукраинского рашистского телекАнала звЯзда

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Порохоботы поддерживаете их предложение накрыть Киев градом ?
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Из гранатометов Надькино предложение поддерживаешь?
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Она по ВР хотела , хотя тоже не поддерживаю .
Но в конкретно этом случая полиция молодцы
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Ну так проти Надьки докази були більш залізобетонними і запис її (вона ж сама зізнавалася, що говорила це), і затримання її корєша зі зброєю на КПП... І що? Випустили ж Надьку. А тут навіть доказів таких немає!
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Це безкоштовний цирк! По величатися повилазили всі ідіоти поголовно включаючи янеЛоха...
Піаразм на крові!
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Заказчики в маскве это 100%.Но ещё более интересно кто при Порошенко покрывал убийц?
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слідство вів Аваков. Чи не особисто керував слідством...
Так хто і що міг покривати?
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Министр мог и не знать ,могло тормозится на уровне среднего звена .
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Министр не мог контролировать среднее звено своего министерства,

А Порошенко, который не имеет отношения к этому министерству, контролировал ?
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Правильно !

Потому что президент.

А Зелёная Сопля ни в чём не виноват !

Потому что президент.
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Аваков знав всі обставини слідства.
Підозрюю, і Луценко знав, судячи з того, як він обіцяв що "скоро-скоро розкриють".... А, якщо Луценко знав, то і Аваков.
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А если Луценко знал то его кум Порошенко знал , а если Порошенко знал то и все остальные кумовья при власти знали - это ж мафия , что переводится как семья .
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ну то шо, Аваков - член тої мафії?
Не доходьте, зебіли, до маразму.

До речі, оці сволотівці та нацжони, еtс - таки справді, провокатори. Як мінімум. Якщо не на ціпку у феесбешників. До речі, сьогодні я вже нагадував про події від 31.08.14.: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx
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Ага, а все причастніе єто слішали и тихо ждали, когда их арестуют. Похоже на бред бобиков.
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пока только за порванный портрет Президента.
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Активіста, що порвав портрет Порошенка, засудили на 4 роки тюрми
6 грудня 2014 року в ході заворушень у Вінницькій ОДА поранення отримали 13 осіб (з них вісім силовиків). Юрія Павленка засудили за ч.4 296 ст. ККУ, ч. 2 ст 28 (***********)https://hromadske.radio/news/2016/04/01/aktyvista-shcho-porvav-portret-poroshenka-zasudyly-na-4-roky-tyurmy
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Всю информацию выкладывай, а не по методичке кремлевкой
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Это они по телефону говорили? А где ордер на прослушку? Разрешение суда? Номер регистрации разрешения?
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Сделай запрос, существо, оправдывающее убийц.
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Так, ТАК! А ще кілька членів цієї "ОПГ" в той день забули мобілки вдома і вони (мобілки) дуже пдозріло лежали на одному місці. Це нетипово! Ну а "походка" людини стопудово така ж унікальна, як відбитки пальців чи ДНК. Тут все ясно - винні адназначна! Ось і "звєздуни" з МО РФ це засвідчать та підтвердять. Рюкзаков пішов вабанк, падло.
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Я сейчас жалею, что никогда не пытался вникнуть в это дело, ни разочку! Я сразу же был убежден в том, что это- глухарь. Потому- не вникал. А тут такой разворот событий! Но, ввиду того что я- полный профан- я лучше помолчу.
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Вилели мы уже както передачу Дубинского , где он от себя текст разговора написал и признался в этом
МОЖЕТ ЭТО ДУБИНСКИЙ ТАК БЫСТРО ПРИГОТОВИЛ КОМПРОМАТ ?
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А может ты не тетка из Одессы, а мужЫк из Ольгино, провокатор?
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и это все доказательства, что ты не Ольгинец? Не густо..
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1) Дуже дивно, що коли мєнти "впали на хвіст" і почали викликати на допити .... то підозрювані продовжували спілкуватися по телефону. як зазвичай..... хоча повинні були розуміти, що телефони скоріш за все прослуховуються...

2) "Не вывез Шеремета".... Ця фраза нічого не доводить....... Могли здійсняти якісь злочини (типу замовних вбивств), і про це мєнти знали..... А цю СПРАВУ ШЕРЕМЕТИ мєнти тупо їм могли накинути.... І ця фраза саме це могла означати.....
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Це все ДИМОВА ЗАВІСА ДЛЯ ЛОХІВ,ОСОБЛИВО ЗЄЛЄПУХ! ЦИМ ПРИКРИВАЮТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ ІНОЗЕМЦЯМ!!!
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После "допроса" застрелился? Ну тогда понятно... тоже "просили" убийство на себя взять?
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В час НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ сфальшувати можна не тільки голос, але й обличчя...... Тому це не доказ......

Головне у цій справі мотиви...... Шеремет??? Дистабілізувати ситуацію в країні??? Щось тут аваковці начудили.....
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Дубинский наверно дублировал перевод разговора 😀😀😀
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Читаю Сабаков,перед очима Сашко Білий ! І ТОМУ - НЕ ВІРЮ! САБАКОВЦЯМ,,,,,
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100баллов
Выводить Авакова на пресконференцию опрометчиво , т е спалилась. БО С БИЛЫМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЯСНО ОФИЦИАЛЬНО , а неофициально -ясно
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а я милага узнаю по паходке. он носить клёш и курить беламорр... по походке он узнает. а потом бабченко или кто еще... при таком уровне подготовки дознавателей, глупо им верить на слово.. и не на слово. просто, глупо доверять
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Були часи, коли нам показували розмови маскалів, що керували вогенм у нашу сторону і збилали боїнги. Часи змінились.
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Отвлечение внимание. Нет ни одного доказательства. Зедебил начал зачистку патриотов. Поздравляю Вас 73 % дебилов. Назад в Рашку малоросы
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Алекс, добром это не закончится. Военные, волонтеры, просто патриоты не для того жизнью рисковали, что бы их зеленая мразь репрессировала по указке *****. Боюсь, ой боюсь гражданской войны, настоящей, которую в Украине так ждут и которую столько готовили в россии. И вот тогда может быть все, что угодно. И вторая Чечня, но уже в Украине. И сделали это, в том числе, наши 73% идиотов.
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Кому война, а кому мать родна...
Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.

Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу "Лиса", которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.
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И что такого "сенсационного" в этом диалоге? Он не вывез ещё и Шеремета. Да, он не вывез попыток повесить на него ещё и Шеремета.
Какой вообще мотив у этих людей убивать Шеремета?
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Четырежды уклонист, трус и беспредельщик, уничтожает защитников Украины и волонтёров. А на расправу приглашает телеканал Звезда от врага. Янелох - агент Кремля.
Вероятно Янелох лично вёл расследование и назначал виновных - если он даёт прессуху вместо следователей.
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Все что я лично понял-прямых доказательст ноль.Хотя косвенных уйма.Только вот зачем делать отчёт перед министром и президентом?И что говорит "гарант"?Преступление раскрыто?А может суд должен устанавливать вину?Или это может делать бубочка,или может проведем мой.опрос как предлагали с пашинским?А бубочка не думал,что он гарант конституционных прав в том числе и для этих подозреваемых,и что никто кроме суда не может устанавливать вину?А бубочка не думал что он производит давление на суд своими поспешными высказываниями и этим шоу?
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Вот серьезно, если бы я собирался кого-то грохнуть, то я бы хоть имена фейковые использовал и глаголы переименовал...
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Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное...
И что это даказывает?
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