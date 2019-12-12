 "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденном мертвым ветеране АТО Вакуленко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на презентацию МВД о результатх расследования убийства .

После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:

Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?

Пума: Первое.

Буча: Почему?

Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.

Буча: Когда он узнал за Шеремета?

Пума: Вчера, вчера он мне звонил.

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