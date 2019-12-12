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Все про:НБУ (4527) заробитчане (384) Сологуб (5)

 За 10 месяцев этого года заробитчане перечислили в Украину 9,7 млрд долл, - НБУ

Трудовые мигранты за январь-октябрь текущего года перечислили в Украину 9,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По частным переводам из-за границы есть актуальная цифра за 10 месяцев – это 9,7 млрд долл. Это почти как в прошлом году – там было на 7% меньше. На конец года мы ожидаем около 11,5 млрд долл., и это также соответствует прошлому году", - сказал Сологуб. По мнению НБУ, это говорит о том, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась.

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Также Сологуб сообщил, что бизнес в этом году уже перечислил в пользу иностранных инвесторов за пределы Украины порядка 3 млрд долл. дивидендов, а в целом за год показатель будет на пару сотен миллионов долларов ниже, чем в прошлом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3165078
 
 
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Які знецінилися для родичів заробітчан в силу закінчення так званої "ери зубожіння".
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Надеюсь переводы были не из самизнаетеоткуда..... хотя эти переводы, неплохой удар по экономике кремля...
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Россияне почему то не едут к нам на заработки.
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Та не, какие-то хотят. Миротворец не пропускает.
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Pojedut ruskije k vam na zarobotki,eto vopros vremeni.53% rosiijan do 23 let xocit ujexat na zarobtki po oprosu Levada centrum.
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По мнению НБУ, это говорит о том, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась.

Так всё. Люди заканчиваются.
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Эх... Не успели ПЭСы обложить налогами заробитчан, как хотела Билозир. Какая печаль!
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Зато успели посылки налогами обложить.
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За 10 месяцев этого года заробитчане перечислили в Украину 9,7 млрд долл, - НБУ

Представляю, как их родственники здесь сейчас радуются: доллар - обвально вниз, а цены - галопом вверх. Гордятся, наверное - гривня укрепляется.
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Я бы этому конченному государству (именно государству) копейки не перечислил
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Тоді "вийди, розбійнику" (с), з держави.
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вот ,вам и причина почему доллар дешевеет)
и зе-уряду ничего делать не нужно )
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Тенденция будет в сторону уменьшения переводов. Как говорит практика, после пару лет заробитчанства, народ там оседает и перетягивает к себе семью и родственников - то есть переводы прекращаются
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Спеціально для заробітчан! Дефляція і ще раз дефляція!
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