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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
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 Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко, - замглавы Нацполции Коваль

В процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи привлекли британского эксперта Айлоэа Бирча, который также подтвердил, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165077
 
 
 Топ комментарии
 
Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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Да, ребята, не зря приехали сегодня зездуны с раши, ой не зря, позвал их зеленогнойный, сука конченная. На хрена волонтерам убивать Шеремета??????? Я понимаю еще если бы они убили сепара дубинского, а так зачем? Это явная подстава со стороны конченных ушлепков зеленомойских, дискридитация армии и волонтеров идет полным ходом. аАзавтра заставят всех стать раком, раздвинуть булки и принять хрен "освободителей" из раши. Кто то сильно хочет в ростов.
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за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом

1) гуглу він маловідомий.
2) були австрійські лижники,але зараз,видно,ще не сезон.. тому -відомі британські експерти ходьби... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4747
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Недавно мусорня хотела повесить убийство Шеремета на атошника Грищенка, который проходит по делу на иванофранковщине. Сегодня нашли новых виновных в убийстве Шеремета
Короче идет дискредитация всего патриотического движения, потом будет зачистка
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Срочно необходим уборщик мусора на форуме , штатные не справляются с засильем троллей иностранных и местных гнид.
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унікальне все-таки в експерта щиро британське ім"я..
Гуглу навіть відомо його походження...

AYlOEA and AZlOEA are, respectively_ the built-in changes per segment length of the chordwise and flatwise distances of the elastic axis from the....

Extended Aeroelastic Analysis for Helicopter Rotors ..
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Со времен Гиви ничего не изменилось ! Мафия стала еще больше кровожадней ! Если раньше нанимали киллера за 50шт то сейчас есть атовцы ,которые за 2шт согласны убить человека.
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Є факти?! Бігом - в найближчу прокуратуру. Тільки, щось вас там немає. Собаки гавкають... Бо собакам гавкати потрібно для дихання. Просто фізіологія і нічого іншого))
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Параша полная. Судя по всему этого Грищенка и эту "Пуму" взяли за покушение на бизнесмена и стали просто шить им еще очередной висяк паровозом. Я так и не услышал зачем убивали Шеремета. "Дестабилизировать обстановку" чтобы что? Пуму сделать лидером хунты??? Ну бред сивой кобылы.. Даже журналистка УП это поняла и вывела из себя глав-мента спросив об должности. В этом вся суть, - Аваков будет министром и дальше, будет вертолеты и яхты у французов покупать, а дело, типа "раскрыли"...
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Радует, что хоть склады с боеприпасами при сывочолом барыге кончились. Все взорвали!
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І тут справа зрушилась з мертвої точки. До такої динаміки не маю жодних заперечень. Коли караван рухається вперед - це нормально. Коли собаки гавкають на карава - це теж дуже нормально. Отже, кожному - своє і все буде дуже нормально.
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Отличная фотография. И доказательство вины просто супер.
Любую пару можно убийцами объявить.
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Я в курсе.
По этому классному видео и тебя и меня и всех наших жен опознать можно.
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