 Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко, - замглавы Нацполции Коваль

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
1) гуглу він маловідомий.
2) були австрійські лижники,але зараз,видно,ще не сезон.. тому -відомі британські експерти ходьби...
Короче идет дискредитация всего патриотического движения, потом будет зачистка
Гуглу навіть відомо його походження...
AYlOEA and AZlOEA are, respectively_ the built-in changes per segment length of the chordwise and flatwise distances of the elastic axis from the....
Extended Aeroelastic Analysis for Helicopter Rotors ..
Любую пару можно убийцами объявить.
По этому классному видео и тебя и меня и всех наших жен опознать можно.