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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
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 Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко, - замглавы Нацполиции Коваль

В процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи привлекли британского эксперта Айлоэа Бирча, который также подтвердил, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165077
 
 
 Топ комментарии
 
Выполняет работу Путина по уничтожению волонтерского движения в Украине, которое помешало ему захватить страну в четырнадцатом году. Следующий раз волонтеров быть не должно. Вот как в Беларуси.
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Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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жаль укры и однофамилец скрябина...а за шо выпилили другого ватного лысого журналиста..а военных взорвали сколько??
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в ПОРОХА в всьому теж були винні патріоти і ветерани!!!
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"Цинічні бандари!" - з хавальника "сивочолого" почула вся Україна.
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Тот кто закладывал взрывчатку специально шел шатаясь, изображая бухого, чтобы нельзя было опознать по походке. Вешают все на волонтеров/ветеранов, чтобы дискредитировать всё патриотическое движение, которое мешает планам уже обо всем договорившимся капитулянтам
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эксперт по походке, ***. А эксперта по зеленой струе из конца они часом не завезли? Хотя о чем э\о я, оно у нас президентом работает
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100%...бриты дело про отравление расследовали долго и тщательно...а тут мля "эхсперд" так быстро опознал...фуфло...Савченко и Рубана было не меньшей сенсацией... и ШО...?!!!
тут тоже думаю полная "туфта"...но наших ветеранов и волонтёров хотят опорочить на весь мир...и это и есть СТРАШНО...! Украинских патриотов хотят выставить убийцами...! а там и до -"Майдан-переворот...АТО-гражданская война-уже "рукой подать..."СН" -делают глупейшие вещи...и так топорно...!!! Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 7446
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Англійський експерт вивчає "паходку"
Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5109

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это дело-очень похоже на "Пьессу для пианино"...сами понимаете кого... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 2910
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дежаву...
тіж самі дії як маріонетки овача, так і шмарклі по сценарію з мокші але це ж і тому не допомогло, і зараз не допоможе, тільки блезень з'їб#тись не зможе, а ось аваков щось таки мутить
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Вот и репрессии против воинов АТО начались, не заставили себя долго ждать
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Что за бред?
Может, они еще найдут эксперта по нюансам запаха пердения?
Пускай, заодно, роверят Зебила - на наркоту и любовь к стране.
Вангую выводы - страна окажется значительно южнее...
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Я, конечно, не английский эксперт, но по-моему это Петя с Юлей.
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Riffmaster закладывал взрывчатку?
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
Служил в ССО, довольно успешный музыкант, закладывал взрывчатку под авто журналиста? Делом займитесь ублюдки. Я быстрей поверю, что клоуна ***** во все щели на переговорах отодрал, чем в эту чушь.
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за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом

1) гуглу він маловідомий.
2) були австрійські лижники,але зараз,видно,ще не сезон.. тому -відомі британські експерти ходьби... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4747
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Недавно мусорня хотела повесить убийство Шеремета на атошника Грищенка, который проходит по делу на иванофранковщине. Сегодня нашли новых виновных в убийстве Шеремета
Короче идет дискредитация всего патриотического движения, потом будет зачистка
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Срочно необходим уборщик мусора на форуме , штатные не справляются с засильем троллей иностранных и местных гнид.
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унікальне все-таки в експерта щиро британське ім"я..
Гуглу навіть відомо його походження...

AYlOEA and AZlOEA are, respectively_ the built-in changes per segment length of the chordwise and flatwise distances of the elastic axis from the....

Extended Aeroelastic Analysis for Helicopter Rotors ..
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не удивлюсь что этот "эхсперд" в своё время работал в рассее...
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Со времен Гиви ничего не изменилось ! Мафия стала еще больше кровожадней ! Если раньше нанимали киллера за 50шт то сейчас есть атовцы ,которые за 2шт согласны убить человека.
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Є факти?! Бігом - в найближчу прокуратуру. Тільки, щось вас там немає. Собаки гавкають... Бо собакам гавкати потрібно для дихання. Просто фізіологія і нічого іншого))
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Параша полная. Судя по всему этого Грищенка и эту "Пуму" взяли за покушение на бизнесмена и стали просто шить им еще очередной висяк паровозом. Я так и не услышал зачем убивали Шеремета. "Дестабилизировать обстановку" чтобы что? Пуму сделать лидером хунты??? Ну бред сивой кобылы.. Даже журналистка УП это поняла и вывела из себя глав-мента спросив об должности. В этом вся суть, - Аваков будет министром и дальше, будет вертолеты и яхты у французов покупать, а дело, типа "раскрыли"...
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Радует, что хоть склады с боеприпасами при сывочолом барыге кончились. Все взорвали!
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кому-то очень нужен такой резонанс...а кремль завтра же подхватит...и приезд "звёзд" из рашки-как нельзя "кстсти"... СОВПАДЕНИЕ...?!!! не думаю...пазл сложился... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 683
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І тут справа зрушилась з мертвої точки. До такої динаміки не маю жодних заперечень. Коли караван рухається вперед - це нормально. Коли собаки гавкають на карава - це теж дуже нормально. Отже, кожному - своє і все буде дуже нормально.
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Отличная фотография. И доказательство вины просто супер.
Любую пару можно убийцами объявить.
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Я в курсе.
По этому классному видео и тебя и меня и всех наших жен опознать можно.
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Вот и я о том.
Кадры эти ничего не доказывают.
Видно только, что один мужчина и, скорей всего, второй преступник - женщина.
У нас пока пол Украины мужчины, а вторая половина женщины.
И по этим кадрам можно объявить преступником любого.
Нужно дождаться более веских доказательств.
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Доказывает эксперт в суде а не кадры.А ты как я вижу, не эксперт, а ждун.
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это ж надо было столько даже американским следователям "расследовать" -а тут-раз-два и "раскрыли"...в аккурат после саммита в Нормандии...та туфта это полная...!! но ведь могут так завернуть-шо ... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 8198 видимо-патриотов и волонтёров тупо хотят "СЛИТЬ"...!!!
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кому нужно было это убийство, что бы сейчас на националистов бочку катить?Кацапам и сепарам.
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Ребята,погуглите-что такое,,Ночь длинных ножей,,Может кое что поймете.Патриоты больше не нужны,увы)
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кто-то хочет реально гражданской войны...а затем-путенн-введи...очень на то похоже... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 3529
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британских экспердов надо будет вешать на одних столбах с ЗЕкацапами .
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Почему Аваков там в Нормадской четверки, а путин хотел поговорить с Аваком. После этого договора приехал в Украине и сначала арестован наших патриотов.
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я как эксперт по походке могу смело сказать что это Вова и Лена ЗЕленские . никаких сомнений любой британский эксперд подтвердит .
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Честно говоря, фактически не сомневался в таком повороте дел. Интерсовал конечно вопрос кто конкретно и какой ублюдок или группа ублюдков это безсмысленное убийство заказали. То что там будут "активисты", "добровольцы", "волонтёры" предполагал, но не думал что это будет такой публичный тип как Антоненко. На Радио Рокс слушал эту песню на постое и вот те на...
"Тихо прийшов, тихо пішов...." Если это таки он, то какой нужно быть циничной мразью...
Следующий этап это выход на заказчика, точнее выход то уже давно найден, доказательная база вот что важно. Такой эпичный феерверк событий. на этой неделе. Всё либо становится с ног на голову либо с головы на ноги таки. Ни кто не дискридитирует тебя больше чем ты сам.
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Больше всего в соотечественниках раздражает даже не то, что они делают, а почему они это делают.
Государственный переворот, война, убийства - не ради какой-то выгоды и даже не ради банальной наживы. А просто потому, что говно в головах вот так вот причудливо бурлит.
«Сакральная жертва», мля.(с)Вячеслав Чечило.
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Все это бред! Какой мотив был у подозреваемых?
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во всех странах, в т.ч. в США, прошедшие войну ветераны, особенно снайпера и подрывники, часто оказываются на службе "за деньги" у бандитов. Такой мотив не подходит?
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Жодна цівілізована країна не визнає підставою думку "експерта з ходи" .... що за маєчня?!?
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\\следователи привлекли британского эксперта Айлоэа Бирча\\ Почему не испанского Карлоса???
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ну все может быть. очень интересная уйня с этой экспертизой по походке. я сам охреневал поначалу с этими экспертизами по голосу)
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Судячи з усього ця зєльона тварь дійшла згоди з авакідзе стосовно того, кого призначити винним, але тут , вони передали куті меду:АТОВЦІВ і ВОЛОНТЕРІВ чіпати не варто було. Вони ідуть в абанк, що ж тим краще.
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Це тільки в Цензорі ви***** (censored) написано, що впізнані за походкою. Але, очевидно, є і інші докази, і їх цілком достатньо. Наприклад, як в справі Каті Гандзюк. Інакше ніхто таких заяв не робив би.
Інша питання,
ХТО ЗАМОВНИК?
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кто заказчик. кто платил и перечислял деньги исполнителям? без этого, всё этом - уйня полнейшая
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Гонгадзе убили...кто заказчик...?!!! так будет и тут...эта система нихе_а не лечится... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль - Цензор.НЕТ 3545
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Взрывчатку под Украину заложили Зеленский и Аваков
На#бнётся эта власть уже очень скоро. Просто оттягивает свой конец, как мазохист-рукоблуд
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Не верю аваковской полиции! Лепить дела, - это то чем они всегда занимались. Нужны хорошие адвокаты, готов внести свою лепту в их оплату. Тут нужно разобраться.
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Это охота на ведьм,а не доказательство.С прицелом на прецендент как у гебельса-чем чудовищней ложь тем она правдоподобней-
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Ну хорошо: походка и всё такое... Но кто-нибудь объясните на хрена патриотам убивать Шеремета? Ну ладно бы Вышинского какого-нибудь зажмурили, или Бузину. Но этого-то зачем??? Или я издалека чего-то серьёзно не понимаю?
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Ги-ги... я знаю ще одного британського есперта - Грем Філліпс.
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А я мілава узнаю па калготкам. Експерта вони, бач, британського купили. Вибачте, запросили. Хіба тепер наш самий справедливий суд тепер зможе сумніватися у винуватості підозрюваних? Зеленоїдні фальсіфікатори! То треба ще запросити британську систему правосуддя разом з судом присяжних. Слабо? А крім телефонних нарізок і божественних одкровень британського професора є ще щось? Враження, що ми - частина якогось пекельного експерименту над суспільством і ,зовні притомні люди, стають зомбаками. Рулить телевізор. Висмоктує мізки сватами, слугою народу, тарифами і пенсіями. Це жахливо.
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