 Взрывчатку под авто Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
А Я МИЛОГО УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ
А я милого узнаю по походке
Он носит носит брюки галифе
А шляпу он носит на панаму
Ботиночки он носит "нариман"
https://www.youtube.com/watch?v=lpv7UHLJ2Jc
Так кто зарабатывает на крови?
Мат-перемат....
Шок!!!
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Это вам не ЕЛКА !
Вам надо "антиментовской" путч собирать - или правильней уже будет сказать "кипеш".
Олександр Бригинець
@bryhynets
·3 мин
Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
А ще блазень сьогодні поспілкувався ...
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
И шо, этот эксперт проаналазировал походки всех жителей Украины?
тогда вопрос - а он выехавших на заработки тоже узнавал? Они ведь тоже могли для приехать на пару дней в Киев!
Или фамилиями виновных поделилась коллег по борьбе с нацизмом из ФСБ, а английскому спицу осталось только узнать - за хорошие бабки наверное...
Авакову наверное легко косяки с Сашком Билым простились - похоже второй акт марлезонского балета. Только зритель в президентской ложе поменялся - теперь работаем на этого...
Не подтверждайте то, что вы разделяете и поддерживаете этих подонков!
Киев! Как вам инфа про ..... ну вы поняли?
А дети........
ТВАРИ!
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!