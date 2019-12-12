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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:заказное убийство (84) Шеремет (295)

 Взрывчатку под авто Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

В процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета следователи привлекли британского эксперта Айлоэа Бирча, который также подтвердил, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко

Об этом сообщил на брифинге по итогам расследования убийства Павла Шеремета заместитель начальника Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Источник: https://censor.net.ua/n3165077
 
 
 Топ комментарии
 
ещё бы бабу вангу привлекли. что-то подозрительное рвение ради журналиста орт
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Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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...йой, ссиль на ікспєрда почістили - бо хваміліє-імя перебрєхалі
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ещё бы бабу вангу привлекли. что-то подозрительное рвение ради журналиста орт
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Гарик ******* уже давно практикует технику

А Я МИЛОГО УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ
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молодец Зеленский
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Выполняет работу Путина по уничтожению волонтерского движения в Украине, которое помешало ему захватить страну в четырнадцатом году. Следующий раз волонтеров быть не должно. Вот как в Беларуси.
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Так не будет волонтеров, а будут Аваковы и ватаны.
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Олежка, ты попробуй не Р издеть в интернете, а телевизор посмотреть, там показали как оно это говорило. Али ты уже обкурилось, ичто мозго не варит ?
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Телевізор дивляться лише зебіли, а я, на щастя, нормальна людина. Дай посилання на те відео.
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Во дичь Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 8577 порохоботы, вы сегодня мой день сделали, камня на камне от здравого смысла не оставили Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 5363
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зебіл,це тебе природа таким зробила Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 3839
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Какой твой день？Работа за похлебку,все твои дни!
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Уезжай к себе в московию ватник.
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Кацапе, чому ти сереш такими маленькими купками? Сидиу спамі.
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Как можно идентифицировать людей по походке????????????
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Я серьезно. Это же глупость. У человека могут быть особенности - хромота, он вышигивает там как-то, но только при специфических условиях и каких-то травмах. И как этот эксперт Бирч может найти другого человека, если он не просматривал их походки специально.
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Походка уникальна почти как сетчатка глаза.
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Нет. Походка не уникальна. Особенно на подобных камерах. Мало того, нужно просматривать миллионы других людей.
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Тут такая фишечка, что если это не Бирч нашел этих ребят, а нашло МВС, а Бирч это подтвердил, то это заказ. А как их мог найти Бирч?
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Так у вас же співають:
А я милого узнаю по походке
Он носит носит брюки галифе
А шляпу он носит на панаму
Ботиночки он носит "нариман"

https://www.youtube.com/watch?v=lpv7UHLJ2Jc



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Кролик, звездуй зебанутый в норку, а то сейчас АТОшники прийдут, сожрут тебя тварь, продажная. и эксперды из лондонов не помогут тебе, тварь
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Т. е. голосовавшие за Рошен, пойдут, как соучасники?
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Нет, кто голосовал за шмарклю, сериал припизидента показывают в стране агрессора!
Так кто зарабатывает на крови?
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Ах соевые мячты!
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НАПОМИНАЮ СНОВА: ТЫ ПРОПУСТИЛ БУКВУ "Л" В НИКЕ
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Порохоботы настолько тупы, что не понимают этого.
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Бред от ЗЕблевотных тварей Люмпенам голосовавшим за эту кучу дерьма должно понравится
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У самой патриотичной и честной порошнявой власти было 3 года для расследования убийства Шеремета, вместо этого все 3 года нас кормили баснями "это фсе рассейские диверсанты, а какие мы пока не знаем".
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Дык, порох боялся, что на него выйдут.
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Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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Жида запросили розслідувати діло де фігурували люди з декотрим антисемітизмом. Нє ну всьо зрозуміло, дивно що вони не намагалися другий Голокост провести. Чи вбити особисто пана прєзєрведента.
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Молодец Аваков.
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По походке...Это днище...Судить в качестве доказательств тоже будут говорить о походке???
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Дурень, есть люди которые умеют по губам читать... Например порохобота тоже можно узнать по походке...........у него из штанов гавно валит Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 626
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Теперь мне стала более понятна манера общения порохоботов.
Мат-перемат....
Шок!!!
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Научились у кремлеботов и у зебилов.
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"у меня знакомый эксперт есть - десятку за 20 минут так нарисует - хер отличишь"
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Да, ребята, не зря приехали сегодня зездуны с раши, ой не зря, позвал их зеленогнойный, **** конченная. На хрена волонтерам убивать Шеремета??????? Я понимаю еще если бы они убили сепара дубинского, а так зачем? Это явная подстава со стороны конченных ушлепков зеленомойских, дискридитация армии и волонтеров идет полным ходом. аАзавтра заставят всех стать раком, раздвинуть булки и принять хрен "освободителей" из раши. Кто то сильно хочет в ростов.
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А главное, если случится что-то с Марусей Звиробий, то моника будет рассказывать что-то какие-то "радикально настроенные молодчики" это сделали.
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чому не медведчук,рабинович,мураев, **** православна...?
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Вот полиция и превратилась в мусоров поганых. Убивать будут мусора-подойду добить.
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Перед офисом Зеленского заливают каток, чтобы не было митингов..
.
Это вам не ЕЛКА !
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Дуй туда и стой там в знак протеста, пока не замерзнет
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Соя, а ведь Зеленский на бриффинге молчал и слушал.
Вам надо "антиментовской" путч собирать - или правильней уже будет сказать "кипеш".
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Я думал раньше классные следаки ищут мотив,а тут так всё просто...Походка
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СССР восстанавливается и низкий поклон Зеленскому и его славной команде!
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Запам'ятай, гнидо совкодрочерська: багнети зручні усім, окрім одного: на них незручно сидіти. Але ми вас, кацапів, змусимо посидіти на багнетах. Тебе в числі перших. А поки посидь у спамі.
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Кланяйся ниже и не разгибайся, щас чеченец придет.
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Давайте вспомним, что это Аваков отпустил Януковича и остальных. Вот такой он патриот.
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·3 мин

Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
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Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 8649 Лео Кот

Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?



А ще блазень сьогодні поспілкувався ... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 1444
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
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Очень редко так случается, что сразу определенный русский след привел к патриотам.
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По походке и телосложению на видео они похожи .
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Ахренеть - Я милага узнаю по походке...
И шо, этот эксперт проаналазировал походки всех жителей Украины?
тогда вопрос - а он выехавших на заработки тоже узнавал? Они ведь тоже могли для приехать на пару дней в Киев!
Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 2513

Или фамилиями виновных поделилась коллег по борьбе с нацизмом из ФСБ, а английскому спицу осталось только узнать - за хорошие бабки наверное...
Авакову наверное легко косяки с Сашком Билым простились - похоже второй акт марлезонского балета. Только зритель в президентской ложе поменялся - теперь работаем на этого...
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Эксперту Айлоэа Бирчу доверяю.Посмотрим,что скажет суд.
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Вот не могу понять: как доблестные сыщики годами не могут найти сотни незаконных АЗС, пунктов приёма металла, залов игровых автоматов, наркотрафиков и т.п. ???
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Порохоботы, одумайтесь.
Не подтверждайте то, что вы разделяете и поддерживаете этих подонков!
Киев! Как вам инфа про ..... ну вы поняли?
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Каких подонков? Это дело суда что-то доказать. Без суда все люди равны, если ничего не известно. У вас есть факты? У меня нету.
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Ты слушал телефонные разговоры?
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Нет. Но зато я слышал разговоры Трубы, который наговорил себе и Богдану с Зеленским на пожизненное.
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Факты? Будут тебе факты.
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Не ну могут же если хотят ! В этот раз браво полиции
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Маруся и Федына - сакральные жертвы!
А дети........
ТВАРИ!
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А який мотив вбивства Шеремета? Кому він був поперек дороги? Навряд, що цим двом, кого підозрюють.
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Как кому, кто был у власти.
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Похоже это и есть убийцы, которые убили журналиста Шеремета. То что это они, следствие знало давно, но публиковать итоги расследования не давал Порошенко. Ведь Шеремет вёл расследование против него, не удивлюсь если Порошенко ещё и является заказчиком этого преступления.
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Вместе с Тягнибоком и Турчиновым. А в машине должен был сидеть Зеленский, но он пошел кофе пить с Коломойским.
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Вообще всё решается очень просто - алиби, что они там не были и все их гениальные доказательства ничего не стоят.
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Шеремета вбили щоб сколихнути Україну ? Ну сколихнули трошки і все знову заспокоїлося. Якась безглуздість.
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 9373
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 2887
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Мені здається, що матеріали були вже давно. Чого зараз заворушилися після зустрічі Зелі і Путлера - ось питання?! Спроба дискредитувати добровольчий рух і волонтерів? Зеля так злякався наметів під своїми вікнами?
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