 В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
В день убийства Павла Шеремета несколько участников группы не использовали телефоны - они лежали на одном месте.
Отмечается, что это нетипичное поведение для этих людей.
"Почти сутки телефоны лежат без активности", - рассказал Коваль.
Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.
В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых. Источник: https://censor.net.ua/n3165044
Hellis @13Hellis_13 22 минуты назад
Весь день наблюдаю за ситуацией по Гандзюк.
Вывод: уже не важно, кто убил Гандзюк.
Важно вывести из-под удара замазанных в этом деле по уши, как выяснилось, спонсоров партии "Слуга народа".
И все ж, млеать, "патриЕты", бегавшие с воплями два года, заткнулись.
Им тоже уже не важно
Сами то за бабло работают.
а,вот для умеющих думать и анализировать - шито белыми нитками
особенно индийские и пакистанские..
Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
·36 мин
На брифинге заслушивают записи телефонов подозреваемых, где они там офигевшие звонят другу другу и кипишуют за вызовы по подозрению в убийстве Шеремета, и мусора аргументируют их эмоциональность как "ось бачите, як вони стурбовані. Значить ця тема їм не байдужа". Кабздец.
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А елку будут строить ???
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- брифинг показал огромную работу Авакова и всех причастных к расследованию при содействии Зе.