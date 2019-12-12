 В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

В день убийства Павла Шеремета несколько участников группы не использовали телефоны - они лежали на одном месте.

Отмечается, что это нетипичное поведение для этих людей.

"Почти сутки телефоны лежат без активности", - рассказал Коваль.

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