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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:заказное убийство (84) убийство (5425) Шеремет (295)

 В деле об убийстве Шеремета подозревают 5 человек: волонтера Юлию Кузьменко, ветерана Инну Грищенко (Пума), ее мужа, сержанта ССО Антоненко и Яну Дугарь

По делу об убийстве журналиста павла Шеремета подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Антоненко, мужа и жену Грищенко.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

В день убийства Павла Шеремета несколько участников группы не использовали телефоны - они лежали на одном месте.

Отмечается, что это нетипичное поведение для этих людей.

"Почти сутки телефоны лежат без активности", - рассказал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Шеремета допрошено более 3700 человек, обработано 80 млн звонков, проведено 47 экспертиз, - замглавы Нацполиции Коваль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165075
 
 
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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ыспЭрды авакова:

По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.
В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых. Источник: https://censor.net.ua/n3165044
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б'ют і накривают

Hellis‏ @13Hellis_13 22 минуты назад

Весь день наблюдаю за ситуацией по Гандзюк.
Вывод: уже не важно, кто убил Гандзюк.
Важно вывести из-под удара замазанных в этом деле по уши, как выяснилось, спонсоров партии "Слуга народа".
И все ж, млеать, "патриЕты", бегавшие с воплями два года, заткнулись.
Им тоже уже не важно
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А как все зелеботы сразу выдают мотив - убили за бабло.
Сами то за бабло работают.
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странно, но тебя лайкнули известные на этом сайте ольгинские боты, Alex Rozhenko и Maks Kolorto
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для вас похоже на правду

а,вот для умеющих думать и анализировать - шито белыми нитками
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Все кто пишет про зраду посмотрите брифинг полиции для предявления обвинений там инфы более чем достаточно
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Если посмотреть канал Звезда будешь как 99 процентов россиян уверен в том что россия обороняется на чужой территории.
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Рассказы про телефонные разговоры с матюками и нетипичное поведение подозреваемых. "Сильные" доказательства.
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да, матюков там дофига... Как там? Они матом не ругаются, они матом разговаривают. У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 1624
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а,может лучше 95 квартал посмотреть?(((
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Телефоны сдают своих хозяев... Дожились.
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Что за бред. Телефон это только инструмент, как оружие.
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Уже давно обратил внимание , на то , что приходит куча рекламы на смартфон жены , после того , как она обговаривает будущую покупку со своими подругами . Уже специально этот момент проверяли . В смартфоне товар не просматривали , но обговаривали его вслух . И приходила реклама именно того товара о котором мы с ней говорили ... . У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 135 . Из этого получается вывод , что все разговоры прослушиваются .
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Возможно.в фокстроте с женой смотрели нах не нужные нам робот пылесосы и подошёл консультант,повтирал о них пол минуты.на следующий день контекстная реклама забита этими пылесосами.
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Вот тебе и патриоты. Обычные убийцы.
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100%
особенно индийские и пакистанские..
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где же мало кому известный Шеремет перешел дорогу этим людям из другой реальности ?
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ну, не такой уж и неизвестный. в том-то и дело, что известный.
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Аваков, не стыдно такую халтуру пихать, - две бабы по телефону обсуждают политику.. Ты скажи, брехло, почему именно Шеремет? А то я не понял причем Шеремет к дестабилизации Украины? УП, мягко говоря, небольшое медиа, которую читают немногие киевские хипстеры... Причем здесь Шеремет???
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Не тупи просто посмотри брифинг .
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відкритий наступ антиукраїнської і антидержавницької влади на Україну
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Раскрыти убийства это наступ на злочинцiв але нi як не на Украiну
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всё шито белыми нитками и плохими портными
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забухали на день и что? телефоны в одном месте
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Судя по телефонным звонкам они в дым там отмороженные . От слова совсем
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Прекрасно!!!!! Давайте Грицака на нары......а там и до ПЕти!!
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А там не пояснюють: чому не скористались знаннями та вміннями лікаря-кардіолого цієї "ОПГ"? І ніхто б ні про шо не здогадався... Але тепер рюкзаков і Ко саме відпрацьовують та реалізовують озвучений ними же четвертий мотив вбивства
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·36 мин

На брифинге заслушивают записи телефонов подозреваемых, где они там офигевшие звонят другу другу и кипишуют за вызовы по подозрению в убийстве Шеремета, и мусора аргументируют их эмоциональность как "ось бачите, як вони стурбовані. Значить ця тема їм не байдужа". Кабздец.
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всё шито белыми нитками и плохими портными
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Перед офисом Зеленского заливают каток, чтобы не было митингов...........................
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..
А елку будут строить ???
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Смотрю брифинг МВД.Первое,что хочу сказать,так это полный трэш "волонтеров-активистов",которые были арестованы.Баба,та что Грищенко,так это отморозок чистой воды.Да и остальные не лучше.Кстати там и Федына с Марусей всплыли,как г... в туалете.
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Следователям респект. За три года так раскрутить. Молодцы
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Это ты тупорылый. Заладили патриоты, волонтеры. Квартиры и машины откуда?
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Так кто заказчик? Пэця? Парубий? Турчинов? Зелеублюдкам проще на пашинского повесить этот тухляк.
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Похоже на правду .Полиция Молодцы . А заказчики конечно в маскве .
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При всём при том, что паРашная шваль при Зе поднимает голову и наглеет, но
- брифинг показал огромную работу Авакова и всех причастных к расследованию при содействии Зе.
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так что я не буду больше сильно гнать на Зе, но, *****, до чего же мне противно гавно Сивохо и ему подобные...
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Я іноді на дві доби вимикаю усі телефони. Це, напевно, привід, щоб мене повісити якесь вбивство, яке сталося у ті дні.
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