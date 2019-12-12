 Призывал к войне: в Одессе СБУ раскрыла антиукраинского интернет-агитатора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На персональной странице в российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к началу военного конфликта и вражде на национальной почве. Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.
Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
На ту Звезду, которую сейчас в Киеве принимают с почестями...?
Не з РФ випадково?
с руськими братьями Зеленского...
Leron V.A.
@v_leron
·1 ч
Почему мне кажется, что сейчас в Украине нет украинской армии?
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
Тут Ноздрачов повідомив, що для військових є речі, важливіші за національну ідею, тому українські військові легко порозуміються та подружаться і з російськими військовми, і з сепарами. Але заважають українські неконтрольовані праворадикали. Українською ще можна розмовляти?
https://twitter.com/i/status/1205138532119056385
Тверезо
@TverezoInfo
·1 ч
Ніяких більше Бандер та Шухевичів...
Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті.
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній...
https://tverezo.info/post/108386
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3енелейсские НЕ ПЕРЕСТУПАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ...
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Они ее просто отодвегают..
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В СБУ знают про этот ресурс?? 😮
Местные ублюдки тут призывают до последнего украинца!!
Работы непочатый край