EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  1001  35
Материалы по теме:
Все про:интернет (1504) Одесса (5836) правоохранительные органы (672) пропаганда (2367) СБУ (14128)

 Призывал к войне: в Одессе СБУ раскрыла антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На персональной странице в российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к началу военного конфликта и вражде на национальной почве. Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3165072
 
   
 Топ комментарии
 
Чекайте-чекайте. До війни з ким він закликав?
Не з РФ випадково?
 показать весь комментарий
 
вполне может быть...
с руськими братьями Зеленского...
 показать весь комментарий
 
Призывал к войне с братским народом?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Домбасит, а чаво у тебя мысли "о жопе"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На цензоре 90% таких уродов!
 показать весь комментарий
 
 
он случайно не Красную Звезду работал?
На ту Звезду, которую сейчас в Киеве принимают с почестями...?
 показать весь комментарий
 
 
Чекайте-чекайте. До війни з ким він закликав?
Не з РФ випадково?
 показать весь комментарий
 
 
вполне может быть...
с руськими братьями Зеленского...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее мс такими идиотами как ты, с порохоботами.
 показать весь комментарий
 
 
А статью прочесть у тебя мозгов не хватило?
 показать весь комментарий
 
 
Там написано, что тебе подобных моральных уродов СБУ начало отлавливать и за яйца подвешивать.
 показать весь комментарий
 
 
А я прочитав що таких як ти кадирівці на пляшку саджають.
 показать весь комментарий
 
А я прочитав, що такие, как ты засранцы, когда стоят за подобную твоей писанине перед следователем СБУ сцутся и срутся в штаны в соплях рассказывая:"Дядьку, простіть засранця, я більше так не буду".
 показать весь комментарий
 
Ти з пляшки все-ж таки встань. Ще не вечір, рано святкуєш перемогу, гнида сєпарська.
 показать весь комментарий
 
Это ты следователю рассказывать будеш.
 показать весь комментарий
 
Призывал к войне с братским народом?
 показать весь комментарий
 
 
Призывал к войне с братским народом... с которым воюем вот уже 6-й год ))
 показать весь комментарий
 
Отже, почалося. Всі хто проти миру з росіянами будуть сидіти.
 показать весь комментарий
 
 



Leron V.A.

@v_leron

·1 ч

Почему мне кажется, что сейчас в Украине нет украинской армии?

Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 1040
 показать весь комментарий
 
 
На кой черт люди погибали с 2014 года? Чтобы пришли подобные ноздрачевы и вот такое вещали?
 показать весь комментарий
 
"военного конфликта и вражде на национальной почве" - будь які війни між державами є війнами на "нацианальнай почьвє".
 показать весь комментарий
 
 
18:26, 12 декабря 2019
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению.



Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 3560Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
 показать весь комментарий
 
Yes! Dopeless‏ @_dopeless 1 ч.1 час назад



Тут Ноздрачов повідомив, що для військових є речі, важливіші за національну ідею, тому українські військові легко порозуміються та подружаться і з російськими військовми, і з сепарами. Але заважають українські неконтрольовані праворадикали. Українською ще можна розмовляти?

https://twitter.com/i/status/1205138532119056385
 показать весь комментарий
 
 
Ленин призывал превратить войну империалистическую в войну гражданскую...
 показать весь комментарий
 



Тверезо

@TverezoInfo

·1 ч

Ніяких більше Бандер та Шухевичів...
Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті.
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній...
https://tverezo.info/post/108386

Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 5091
 показать весь комментарий
 
По моему..
.
3енелейсские НЕ ПЕРЕСТУПАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ...
.
Они ее просто отодвегают..
.
.
 показать весь комментарий
 
 
злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к началу военного конфликта и вражде на национальной почве.Источник: https://censor.net.ua/n3165072
==========
В СБУ знают про этот ресурс?? 😮
Местные ублюдки тут призывают до последнего украинца!!
Работы непочатый край
 показать весь комментарий
 
 
(Після Парижу...)Чубарова затримали в Бухаресті: звинувачує російські спецслужби...
 показать весь комментарий
 
если к войне с захватчиком, то правильно призывал
 показать весь комментарий
 
 
Оккупанты проводят на Донбассе тренировки артиллерийских и минометных подразделений, - разведка....НУЖНО ЕЩЁ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕХ ,КТО ПОНИМАЕТ КТО ТАКИЕ МОСКОВИТЫ И ПРИЗЫВАЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ С НИМИ НУ ТИПА НАДОЕЛА ВОЙНА НУЖНО КАК ТО ЕЁ , А ВДРУГ ПЕРЕСТАНУТ И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО И ЕСЛИ БУДУТ ГРАБИТЬ И НАСИЛОВАТЬ ТО ГОВОРИТЬ ЧТО СВОИ СОВЕТСКИЕ..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх