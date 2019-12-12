 В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь (обновлено)

Об этом идет речь на страницах Кияна и Дугарь в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обыск у "Рифмастера" Андрей Антоненко. Задержана волонтёр Юлия Кузьменко. Обыск у Петра Кияна! Шьют дело об убийстве Шеремета", - сообщает Тим Златкин.
"Подозрение Андрею Антоненко и ЕЩЕ ОДНОЙ моей Подруге Яне Дугарь: "Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..." Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х.ета ???" - сообщил Назар Приходько, опубликовав фото подозрения Яне Дугарь.
Петр Киян
Яна Дугарь
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.
Отметим, что 9 декабря ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил: "Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета".
Также журналистка Ольга Худецкая сообщила, что ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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видео-он-лайн...
стрим...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/542725642946063/
Ор више гор - і всі незручні питання тонуть у черговому хайпі...
А Кенеди нельзя на них повесить?
Особенно учитывая что убийц 13 000 украинцев вообще никто не ищет.
Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
и за что вас кацапов так ненавидят и презирают?
Либо это какой-то лютый п*здец и политическое преследование, которое может вылиться в новый майдан...
Пока что наблюдаем.
Родить их в Украине.Шифровать.Выращивать сливая их с толпой. С 2014 отдать приказ к внедрению ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..."Источник: https://censor.net.ua/n3165063
И все это что б грохнуть Шеремета...Ты сам то не агент?А то такой пиар могущества..
А почему этот Назар еще на свободе? Явно, одна тусовка.
https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/
Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
Аваков назначил АТОшников убийцами.
Вот, писал зебил в телеграмме ещё 3 часа назад:
Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать3. Аваков метит на кресло ПМ
Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ). Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов».
плюс хорошо притрушенное патриотичной херней
и одноклеточная вышивата побежала громить заезжих
вместо того, чтобы пришить пол-сотни, сотню луценок
1 год ·
Юлия Кузьменко, волонтер, жінка, яка кує перемогу над московськими окупантами, рятує діток України від серцевих захворювань _ затримана! В неї буде обшук.
**** зелена влада _ прагне в Ростов! Просто не стрелять_ з одного боку і посадити інших _ з другого.
Так, зелені!? Хрина вам!!
только тупая
как твоя мама
для чого потрібен зовнішній ворог,коли внутрішній ворог при владі
если всё в открытую
чи ти вважаєш, що злочинці тільки на продскладах сидять?
Я би зрозумів таку підозру вбивцям Бузини... а Шеремата за що? Куйня якась
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
Вечером - В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь.
Завтра тоже две пары задержанных будут? Или три?
Надо разделять героизм и преступления,были героями,стали убийцами!