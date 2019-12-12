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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Киян Петр (1) Дугарь Яна (1)

 В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь (обновлено)

В деле об убийстве Павла Шеремета фигурируют Петр Киян и Яна Дугарь.

Об этом идет речь на страницах Кияна и Дугарь в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обыск у "Рифмастера" Андрей Антоненко. Задержана волонтёр Юлия Кузьменко. Обыск у Петра Кияна! Шьют дело об убийстве Шеремета", - сообщает Тим Златкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Добош

"Подозрение Андрею Антоненко и ЕЩЕ ОДНОЙ моей Подруге Яне Дугарь: "Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..." Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х.ета ???" - сообщил Назар Приходько, опубликовав фото подозрения Яне Дугарь.

В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 01

В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 02

Петр Киян

В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 03

В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 04

Яна Дугарь


В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 05


В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 06
В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь 07

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Отметим, что 9 декабря ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил: "Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета".

Также журналистка Ольга Худецкая сообщила, что ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Источник: https://censor.net.ua/n3165063
 
 
 Топ комментарии
 
Он про що Зєля з Хуйлом домовилися...
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Прямо целая преступная группировка.
А Кенеди нельзя на них повесить?
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Ось і вилізло, про що там домовлялися у Франції.

Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
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Масові обшуки в військових в Києві.

видео-он-лайн...
стрим...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/542725642946063/
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..Стрім *корчинських * ! В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь - Цензор.НЕТ 1419
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О чем дамовились? Чем ты обкурился?
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Там по жизни мозгов нет. Так что не обращай внимание.
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О, знайшли на кого повісити... щоб про Париж скорше забулося.
Ор више гор - і всі незручні питання тонуть у черговому хайпі...
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Это хорошо, гнойник должен быть ликвидирован.
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а ему все равно.. Беларуси и так никогда не было.. пустое название географической территории У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 7229
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Ты про свой абсцесс прямой кишки в результате регулярного пользования тебя чеченскими властелинами? Вытри чичевскую и даговскую сперму с губ и киздуй тушить своего Адмирала Говнецова, да и за двух петухов из МИ-28 не забудь, стекломоя бахни за упокой их ублюдочных душ.
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Вот когда мы всю твою ушлепную семейку ликвидируем, то да гнойник будет выдавлен)
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Что то у меня тупит брифинг. Да там целая банда, пароли, кликухи, а сколько взрывов по Украине, жуть.
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то ты, табаки, тупишь. Херовый из тебя бот, пятицентовый
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Прямо целая преступная группировка.
А Кенеди нельзя на них повесить?
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по-ходу дело идёт к тому,что можно,но даты убийства и даты рождения фигурантов не совпадают,возможно, путлер и консультировал зелю по этому поводу
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Похоже на то.
Особенно учитывая что убийц 13 000 украинцев вообще никто не ищет.
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Коли при владі ідіоти то це не надовго.
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Схоже, ненадовго. Так скоро й до "интеграции в РФ" дійде.
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Ось і вилізло, про що там домовлялися у Франції.

Привезли кацапсін зі "звязди" - і перед ними як перед "дорогими гостями" почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволені, зебіли? Ще не зрозуміли, за ЩО голосували?
Чекайте на ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
(Втім... мабуть, ви того й хотіли. Оно як зловтішаєтеся. Давайте вже, падли, не ховайтеся - "путин приди - парядки наведи!")
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зрадаун
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Для "асвабадітелей" упростили отримання українських паспортів. Сьогодні, Тихенько. Вони ж свої в 14 порвали, попалили. Отримають новенькі. Зебеня інтегрує ордло в Україну всіма засобами, в обхід Конституції, як пуйло звеліло
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молодец Зеленский
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сдрысни
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а пока что сдрыснул в спам кацапсина viktor schröder!
и за что вас кацапов так ненавидят и презирают? У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 675
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Так, він неперевершений у своїй кошерній вбогості.
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Либо это действительно очень глубоко внедренные агенты крмеля, но тогда нужны железные доказательства их предательства.

Либо это какой-то лютый п*здец и политическое преследование, которое может вылиться в новый майдан...

Пока что наблюдаем.
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Думааешь,что только кремль мог так глубоко внедрить?
Родить их в Украине.Шифровать.Выращивать сливая их с толпой. С 2014 отдать приказ к внедрению ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..."Источник: https://censor.net.ua/n3165063

И все это что б грохнуть Шеремета...Ты сам то не агент?А то такой пиар могущества..
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тут одно из двух.. если правда виноваты, то это - позор.. если невиновны Аваков должен застрелиться два раза
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" Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х.ета ???" - сообщил Назар
А почему этот Назар еще на свободе? Явно, одна тусовка.
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Позвоните черти кто-нибудь Трампу, Авакян по-моему убийство Джимми Хоффа и Дж.Ф. Кеннеди раскрыл блеать.
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ВСУ: Наши военные готовы реинтегрироваться с российскими и боевиками, но не с добровольцами

https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 5147

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
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Поки таких підарів не перевішають то України як держави не буде.
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эти вояки будут проводить свою реинтеграцию у ростове
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это либо кацапский фейк,либо етого полковника надо судить за государственную измену!
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а накануне Зеро пригласил кремлядей МО РФ "Звезда" делать репортаж об "убийцах АТОшниках"

Аваков назначил АТОшников убийцами.
Вот, писал зебил в телеграмме ещё 3 часа назад:
Сейчас Аваков будет сообщать имена тех, кто подозревается в заказном убийстве журналиста Павла Шеремета.Наш источник с Офиса Президента сообщает, почему это будет делать Аваков, а не Зеленский.Тут необходимо рассмотреть 3 «трека».1. Подозреваемые АТОшники и праворадикалы националисты.2. Они подозреваемые, вину необходимо доказать3. Аваков метит на кресло ПМ
Все эти три трека входят в одну простую концепцию. Офис Президента заключил «негласный договор» с Аваковым, что он в борьбе за кресло Премьер-министра должен доказать свою значимость, а значит «его руками» сейчас начнут зачищать всех неподконтрольных ультраправых.Время 4 месяца до весны 2020 (как раз за это время рейтинг Премьера Гончарука упадет на самый низ). Источник дополняет, что многим будут давать реальные уголовные сроки, если они не пойдут на «мировую» и не «лягут» под Арсена.Также ОП хочет противопоставить Авакова - «ультраправым» и АТОшникам, тем самым уберечь Зеленского от прямых обвинений в политических репрессиях против АТОшников и «патриотов».
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Наверняка еще хотели из минометов по куполу рады вдарить.
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зедегенерат думает, что его каток спасет)))
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Realno mogli ruskije podkupit etix liudej za dengi,a potom vytacit na cvet.Im eto podxodit,cesnoje dokazatelstvo konecno samoje vaznoje .Kreml toze icit na takyje zakazy liudej s ATo eto uze vi poniali
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так оно и было
плюс хорошо притрушенное патриотичной херней
и одноклеточная вышивата побежала громить заезжих
вместо того, чтобы пришить пол-сотни, сотню луценок
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Хм. Ньюмейкер Аваков, вроде патриотичный человек, значит, доказательства должны быть железобетонными. Непонятен мотив
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аваков - патріот власної кишені ,а не України
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"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.По словам ветерана, с таким же предложением к нему позднее приходили, кроме следователя, и другие силовики "в звании полковник и майор".Грищенко просит приобщить к материалам дела видео из кабинета, в котором он разговаривал со следователем. Его адвокат сказал, что собирается подавать заявление в ГБР.Инну и Владислава Грищенко подозревают в подготовке к убийству, которое так и не произошло. Суд взял их под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область).Инна Грищенко после ареста ее мужа заявляла, что на него "вешают" не только покушение на убийство в Косове, но и убийство Павла Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3164375
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кретинская бубочка же уже выпустила 18 000 добробатов, которых Порох посадил... Да, зебильо?
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Михайло Ухман разом з Іриною Глуховою-Поліщук та 2 іншими особами.
1 год ·

Юлия Кузьменко, волонтер, жінка, яка кує перемогу над московськими окупантами, рятує діток України від серцевих захворювань _ затримана! В неї буде обшук.
**** зелена влада _ прагне в Ростов! Просто не стрелять_ з одного боку і посадити інших _ з другого.
Так, зелені!? Хрина вам!!

У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 9525
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Надо посмотреть и подождать,что следователи,адвокаты,и главное,что судьи скажут.Пока ничего не ясно.Нет,ну ясно,что выдвинуты серьезнейшие подозрения.А вот на сколько эти подозрения основательные,может сказать только суд.
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Что может сказать ЗЕсуд? Лично у меня сомнений нет.
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Смотри брифинг МВД в эту минуту.Ну просто очень много чего интересного.В особенности в переговорах подозреваемых.
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Сомнения гложут. Странное совпадение по времени этой карусели с арестами именно после того, как убили ветерана Ивана Вакуленко, который был свидетелем в этом деле.
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зелебобики мозгами тронулись,или ва-банк идут ？
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Здається, тепер я розумію про що була мова зе і богдана, коли вони хотіли шось втигнуть до Нового року... Цікаво: а у чорта бакланова вже є циркуляр, що всі волонтери і добробати - вороги народу?
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відкритий антукраїнський внутрішній наступ на Україну
для чого потрібен зовнішній ворог,коли внутрішній ворог при владі
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Какие-то масовые аресты атошников пошли, возникает подозрение на целенаправленную расправу над армией.
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какие ещё могут быть сомнения???
если всё в открытую
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хіба в армії не може бути злочинців та шпигунів?
чи ти вважаєш, що злочинці тільки на продскладах сидять?
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Багато у нас засланих путінських козачків...
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Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности...?

Я би зрозумів таку підозру вбивцям Бузини... а Шеремата за що? Куйня якась
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Поссорить народы Украины и Беларуси.
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Який, у дупу, нарід в Білорусі? Той, що обирає рагуля понад 20 років поспіль? Білорусь - васал Кремля, відповідно наш ворог.
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В українців два шляхи- Майдан, або ж рабство на цегельному заводі в Дагестані.
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Есть еще третий путь. Лечь по соровско-ж-довский криминал. Продать им Украину с потрохами.
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В этом деле должны быть однозначные доказательства. Факты есть факты. От них никуда не денешься. Они обвиняют или убийц Шеремета, или тех кто их нарисовал. Посмотрим.
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Если Аваков и Прокуратура сделали такие заявления они вероятно уверенны в доказательствах. Если факты не 100%-ные то лучше было обвинения и расследование выстраивать без шума и пыли.
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Молодцы полицейские Браво !!!!
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Да))))))почались арешти по виконанню обіцянок Зе-клована,який жде липових обвинувачень.Фуууу, мерзотники ватні!Скоро ця мерзота буде тікати на Ростов,до бандюковича,и весь шапіто -квартал ,конченних артистіішків , будуть бігти за ним.Слуги уродів готовтесь до старту!
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Атошники не АТОшники. Какая разница. Все люди- люди. И все грешны. Потому не надо делать из кого-то агнца божьего. Все может быть. Но надо доказать
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зеля щемит активистов (как вата называет - нациков) в угоду куйлу и лохторату... скоро за убийство руцьких ихтамнетов будут сажать
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Писюніст почав охоту на Українських захисників,а само 4 рази ухилялися від повісток, сцикливе коллаборанське лох-но!
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Это уже вторая пара подозреваемых за день??? У справі про вбивство Шеремета затримали ще двох підозрюваних Петра Кіяна і Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 5322
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Уже понятно, что бредятина... Вопрос: Почему Шеремет??? Для дестабилизации нельзя было какого-нибудь ватана взорвать? Например, Медведчука? При чем здесь Шеремет???
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Тут і думати нічого... Зе-мразі подібними діями провокують людей на повстання, спеціально, щоб почалася анархія. Навіть януковощ так не діяв. А цим виродкам треба переворот. Як тільки почнеться переворот - відразу піднімуть голову недобиті ватні люмпени в східних областях і понесуться чергові "референдуми". Також є вірогідність, що ***** введе війська уже офіційно, прикриваючись "защітай расєян" (паспорта що, просто так видавали донбасітам?)
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"культивуючи величність арійської раси..." Схоже, їм ФСБ тексти надиктовувало...
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Коллеги, у Яны Дугарь нет другой фотки, а то я не могу понять какая она.... памагите!
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Зеленський знищує атошників та волонтерів. Саме про це він домовився з Путіним.
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Ну чего вам ******* уже не хватает?! Ну уже и пресс конференция прошла,которая даже у самых зашкваренных порохоботов и зеленофилов должна убрать сомнения. А нет, кацапский ген #вывсеврети и здесь через край прет!
Надо разделять героизм и преступления,были героями,стали убийцами!
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