 Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Добош

Об этом адвокат заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Добош отметил: "По факту задержания вручено подозрение по статье 115, по какому делу - не знаю. Единственное знаю, что едут на обыск и, соответсвенно, я туда также еду по месту проживания. Относительно того, что 115 (статья - умышленное убийство. - Ред) по отношению к Юле это вообще в голове не укладывается. Потому что она доктор, детский нейрохирург. И это не привязывается к 115-й. Это просто бред. Я не могу на данное время ничего добавить. Приеду на место буду пытаться дать более точный комментарий".
По словам адвоката, обыск у Юлии Кузьменко будет проходить в районе киевских Осокорков, ресторан "Пробка" 7-й километр.
Также адвокат подчеркнул, что "ей вручили подозрение, но не задерживали. Тем не менее, она едет с полицией домой на обыск. Я не думаю, что она едет по доброй воле".
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
"В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского. Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем."
Ну тут просто пришили.
1 год ·
Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.
Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...
Здається облава на патріотів.
Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
Ростовом не відбудетесь
і тут ліхтарів вистачає
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
добровольцами
https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/
Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
в спам - и весь разговор...
Или Портнов выдал премиальные?
Чегеварка малоросская, сдрисни на вконтактики...
теперь все знают кто же на самом деле убил Кеннеди ..., никакой не Освальд,
его убили волонтеры и военные ВСУ!
Во как ...