 Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Добош

Об этом адвокат заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Добош отметил: "По факту задержания вручено подозрение по статье 115, по какому делу - не знаю. Единственное знаю, что едут на обыск и, соответсвенно, я туда также еду по месту проживания. Относительно того, что 115 (статья - умышленное убийство. - Ред) по отношению к Юле это вообще в голове не укладывается. Потому что она доктор, детский нейрохирург. И это не привязывается к 115-й. Это просто бред. Я не могу на данное время ничего добавить. Приеду на место буду пытаться дать более точный комментарий".

По словам адвоката, обыск у Юлии Кузьменко будет проходить в районе киевских Осокорков, ресторан "Пробка" 7-й километр.

Также адвокат подчеркнул, что "ей вручили подозрение, но не задерживали. Тем не менее, она едет с полицией домой на обыск. Я не думаю, что она едет по доброй воле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также: Следствие сделало еще один шаг в расследовании убийства Шеремета, - Луценко

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".