EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  6052  57
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (295) Кузьменко Юлия (1)

 Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Добош

Адвокат Влад Добош, который защищает волонтера Юлиию Кузьменко, рассказал о первой информации после того, как ей объявили подозрение в убийстве Павла Шеремета.

Об этом адвокат заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Добош отметил: "По факту задержания вручено подозрение по статье 115, по какому делу - не знаю. Единственное знаю, что едут на обыск и, соответсвенно, я туда также еду по месту проживания. Относительно  того, что 115 (статья - умышленное убийство. - Ред) по отношению к Юле это вообще в голове не укладывается. Потому что она доктор, детский нейрохирург. И это не привязывается к 115-й. Это просто бред. Я не могу на данное время ничего добавить. Приеду на место буду пытаться дать более точный комментарий". 

По словам адвоката, обыск у Юлии Кузьменко будет проходить в районе киевских Осокорков, ресторан "Пробка" 7-й километр.  

Также адвокат подчеркнул, что "ей вручили подозрение, но не задерживали. Тем не менее, она едет с полицией домой на обыск. Я не думаю, что она едет по доброй воле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также: Следствие сделало еще один шаг в расследовании убийства Шеремета, - Луценко

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165062
 
 
 Топ комментарии
 
Дмитро Корчинський
1 год ·

Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.

Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...

Здається облава на патріотів.

Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
 показать весь комментарий
 
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".

 показать весь комментарий
 
Абсолютно поддерживаю мысль о неслучайном совпадении двух резонансных событий - приезд вражеского пропагандистского телеканала "Звезда" и брифинг с участием Президента - торчка о результатах расследования смерти П. Шеремета.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
самое главное: а какой мотив у них был убивать Шеремета?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Деньги не мотив? Ясное дело, что они исполнители, если это всё доказано.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж доктор солт, відомий любитель рускіх братушек та шалений україноненависник. Не звертайте уваги.
 показать весь комментарий
 
 
по своему общественному статусу обвиняемые не похожи на исполнителей. Тем более кто такой Шеремет убийцы наверняка знали. Это не пацан 21 летний, стреляющий в донецкого бизнесмена
 показать весь комментарий
 
 
Для брифингистов не важно. Важно отвлечь внимание от другого:
"В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского. Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем."
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Порохоботы - это у вас генетическое, шансов поумнеть нет?
 показать весь комментарий
 
Недавно одному военному предлагали взять на себя вину-отказался.
Ну тут просто пришили.
 показать весь комментарий
 
 
Дмитро Корчинський
1 год ·

Чисельність підозрюваних вбивць шеремета стрімко збільшується. Незабаром досягне батальйону, а там і ви всі опинитеся в тих списках.

Зараз по цій темі шмонають бійця ССО Антоненка колишнього київського рок-музиканта.
Також нинішні арешти свободівців за мордобой...

Здається облава на патріотів.

Московським пропагандистам телеканалу "звізда" буде з чого похизуватися.
Коротше, якщо ви влупили якомусь ватнику чи стрельнули якогось маніхея, побережіться ближчими днями.
 показать весь комментарий
 
 
знаєте, собаківці-баканівці, що я вам скажу: ви оцими шитими білими нитками "розкриттями" риєте собі могилу
Ростовом не відбудетесь
 показать весь комментарий
 
 
на ростов вже немає вільних місць
і тут ліхтарів вистачає
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну все ото зрада. Сейчас говносвиньи будут визжать что тот кто кричит громче всех Слава Украине! И был в АТО неуиновен и точка!
 показать весь комментарий
 
 
Рагуля у вас там всі кацапи хто проти має думку? Питання риторичне рагуль))
 показать весь комментарий
 
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".

 показать весь комментарий
 
 
Получается шикарная картинка для ********** говносми, которую звездуны увезут с собой. Лейтмотив: "Видите, все участники АТО - убийцы-уголовники, как мы и говорили. Но с ними успешно борется новая, дружественная нам власть".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ВСУ: Наши военные готовы реинтегрироваться с российскими и боевиками, но не с
добровольцами



https://inforesist.org/vsu-nashi-*******-gotovy-reintegrirovatsya-s-rossijskimi-i-boevikami-no-ne-s-dobrovolczami/

Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Довбаш - Цензор.НЕТ 3797

Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «ЛДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», который прошел в «Укринформе», заявил начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев.
Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.
По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», - заявил он.
 показать весь комментарий
 
Не обращай внимания на козломордых троллей
в спам - и весь разговор...
 показать весь комментарий
 
 
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев. Волонтерці Юлії Кузьменко вручили підозру за статтею "умисне вбивство", і зараз поліція їде разом з нею проводити обшук, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 42
 показать весь комментарий
 
Цуко! Тобто ті, хто воював за Україну "нє всєгда вєтєраньі" і "нє всегда люди, которьіє бєспокоятся о бєзопасности государства", а російські найманці, військові, що зі зброєю в руках стояли проти ЗСУ - то "истинньіє патриотьі" та "вєтєраньі с нєобходимьім опьітом"? От тварюки!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отлично!!! Пожизненное сучке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
а откуда такая уверенность, что убивала? я в шоке, как такое может быть, если в курсах-ответь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты еще не допер что такие новости не разглашают без железобетонной доказухи?
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно. Он гадя раду зірвати хотіла. Стопудові докази у хронічного юриста були. І І де вона зараз?
 показать весь комментарий
 
 
Это ЗЕбильный бот В спам сразу отправляй
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ты такое отмороженное взялось？
 показать весь комментарий
 
 
авакян и зеля устроили разводняк для зелохов
 показать весь комментарий
 
 
Козломордые, у вас что сегодня аврал?
Или Портнов выдал премиальные?
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит мне какой-то юзерок вчерашней регистрации?...😁
Чегеварка малоросская, сдрисни на вконтактики...
 показать весь комментарий
 
 
А войну на Донбассе не рокер с волонтером замутили?!!
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно поддерживаю мысль о неслучайном совпадении двух резонансных событий - приезд вражеского пропагандистского телеканала "Звезда" и брифинг с участием Президента - торчка о результатах расследования смерти П. Шеремета.
 показать весь комментарий
 
 
Мне тоже не понято каким боком ПреЗЕдент брифингует по вопросу не относящемуся к его компетенции.Следствие завершено?Дело передано в суд? Есть решение суда? О чем и какого хе..а
 показать весь комментарий
 
 
отрабатывает парижские договорнячки(((
 показать весь комментарий
 
 
Так отож, і рашко- звізда нам на голову впало саме в подходящій момент. Совпадєніє? )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"патриёты"-бандюки
 показать весь комментарий
 
наступ антиукраїнської влади на Україну
 показать весь комментарий
 
 
спасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта пид@раса?
 показать весь комментарий
 
 
украинские менты раскрыли преступление века,
теперь все знают кто же на самом деле убил Кеннеди ..., никакой не Освальд,
его убили волонтеры и военные ВСУ!
Во как ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх