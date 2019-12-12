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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
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 "Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - Арьев о задержании сержанта ССО Антоненко по делу об убийстве Шеремета

Ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко правоохранители предъявляют подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (ЕС) Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военнослужащему шьют это дело (об убийстве журналиста Павла Шеремета. - Ред.)! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - написал Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Сам Антоненко сообщил журналистам, что ему зачитали подозрение, но он его не подписывал, пишет Интерфакс-Украина.

"Я услышал свою фамилию в организации убийства, изготовлении взрывчатки….Указан я, указана госпожа Кузьменко – это сосудистый детский кардиохирур. Юлю Кузьменко я знаю, мы дружим", - сказал он.

Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины, - Арьев о задержании сержанта ССО Антоненко по делу об убийстве Шеремета 01

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Отметим, что 9 декабря ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил: "Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета".

Также журналистка Ольга Худецкая сообщила, что ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165060
 
   
 Топ комментарии
 
Пора Портнову повторить полёт Чечетова
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ЗЕботы слетелись как мухи на дерьмо
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не освобождаются, только вот в последние недели зачастило с арестами волонтеров или добробатов, боевого генерала Ато опять же, а всяко сепарско гавно или корупционеры пойманые с поличным прямо в ОП выхордят или вообще не арестовываются. И пропагандоны Звезды тут как тут вьезжают без помех. И помнится, когда убивали Шеремета тоже какой то анал из мокши КАК РАЗ был в Киеве... Совпадение?
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Игорек, ты реально веришь в эту ахинею?
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А кто из подозреваемых мародер, или для тебя это Неважно?
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Цей Ігор Д просто дебіл і подонок. Я його знаю, він давно тут на цензорі ошивається.
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Пора Портнову повторить полёт Чечетова
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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Да какие доказательства?
Решение большинства.
Портнов озвувчивал свою программу они за нее голосовали.
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не освобождаются, только вот в последние недели зачастило с арестами волонтеров или добробатов, боевого генерала Ато опять же, а всяко сепарско гавно или корупционеры пойманые с поличным прямо в ОП выхордят или вообще не арестовываются. И пропагандоны Звезды тут как тут вьезжают без помех. И помнится, когда убивали Шеремета тоже какой то анал из мокши КАК РАЗ был в Киеве... Совпадение?
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А АРЬЕВ ТОЖЕ ПАТРИОТ? А КАКОЙ СТРАНЫ, ПАНАМЫ ИЛИ МАЛЬДИВ ?
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А что в Панаме или Мальдивах кроме очередного зебильного обсыратушки? А вот на Кипре наши деньги, которые твой през украл вместе с беней из украинских банков-за это тоже сядет, если конеш его не повесят раньше...
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Арьєву не повинно бути особливо багато претензій за роботу ,зокрема в ПАРЄ..

Інше питання,що він автоматично ЗАБРУДНИВСЯ СПІВПРАЦЕЮ З БАРИГОЮ ,голосуючи в парламенті за корупційні закони БПП-НФ разом з "співучасниками по партії"..

Арьєв слабо розбирався в законотворчості і економіці,але,як відомо,НЕЗНАННЯ НЕ РЯТУЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
Перед народом.
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Аваков ,(в Парыже) такой весь бодряком!
Мол-Володька всех поимел!
Типа всё ок!
зы-теперь понятно какой именно володька....
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Є така версія..
Усна домовленість ЗЕ і Ху№ла за певні ніштяки зробити винними у справі Шеремета НЕ БІЛОРУСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ КГБ.
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Це схоже на цілеспрямоване руйнування держави.
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БАБКИ!
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ЗЕботы слетелись как мухи на дерьмо
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Це схоже, що треба будь-який кіпіш влаштувати, тільки б відволікти увагу від продажу Землі. Загальнодержавне питання націонал ної безпеки хочуть під килимком розглядати.
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Тоесть ты сторонник теории когда тебя тянет посрать, это попытка отвлечь тебя от более важных дел?
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Я прибічник того, що коли комітет з загальнонаціонального надважливого для всьго народу питання транслює тільки канал Рада і ніде в ЗМІ не має ніякого висвітлення, крім бійки депутан, то чекай на якусь фуйню.
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О, а вот и говнометы покрупнее выползли...давай соя ГРОМЧЕ: "Караул, соевый каганат трещит по швам".
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Про каканат поподробнее. Учитывая национальность Кокаиниста и всей его своры. Ха-ха-ха "Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - Арьев о задержании сержанта ССО Антоненко по делу об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1166
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У него выхода не было и он сдал убийцу с потрохами!
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"На воре шапка горит", не правда ли Арьев? А про убийство трех летнего ребенка, ты ничего не хочешь сказать?
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Я не можу зрозуміти чого вони добиваються, їм так дуже хочеться на растов, такими діями ви ще більше піднімаєте довіру людей до добровольців та патріотів.
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Хм. Новости все от Авакова. Вроде патриотичный человек, значит, доказательства должны быть железобетонными. А мотив какой?
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Аваков - человек Коломойского. О каком патриотизме речь?
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Чем меньше шансов продать землю, тем больше шума. Чем меньше хочется говорить о махинациях с финансированием избирательной компании Гнусавой Гниды, тем больше шума. Чем меньше хочется упоминать про "секс на матрасе" шалавы Третьяковой(СН), тем больше шума. И т.д. Отвлекают внимания от того факта, что у власти - откровенные скоты.
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Ви самі собі підписали путьовки в Сибір, коли не втопили бубочку в ванні після злочинних указів про розгін Ради та призначення Бодана.
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Готовят всё для реализации формулы Штайнмайера.
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По мне если преступил закон, то быть хоть трижды защитник и ветеран АТО закон для всех один.
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