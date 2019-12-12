 Зеленский подписал закон о безопасности дорожного движения для лиц, передвигающихся в колесных креслах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Целью документа является защита права на безопасное движение представителей маломобильных групп населения, в частности лиц с инвалидностью в креслах колесных.

В настоящее время люди в креслах колесных с двигателем не являются участниками дорожного движения, поэтому фактически лишены права на безопасное движение.

Этот документ дополняет Закон "О дорожном движении" статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Закон приближает к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971), дополняющему Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, к пешеходам приравниваются лица, которые перемещаются на инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или же движущихся со скоростью пешехода. В то же время такие люди имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации и вводится в действие через шесть месяцев.

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