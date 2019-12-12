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 Поисковая операция в сгоревшем здании колледжа завершена, в результате ЧП погибли 16 человек, – заммэра Одессы Котляр

Спасатели в четверг завершили поисковую операцию в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", - сообщил заммэра.

По его данным, в результате пожара "пострадавших - 47 человек, из них погибших - 16 человек".

Всего за все время медицинская помощь была оказана 33 пострадавшим в результате ЧП лицам: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе 7 пожарных), 2 умерших в больнице.

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В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек: 7 взрослых (5 пожарных) и 3 подростка.

Котляр отметил, что правоохранители и судмедэксперты продолжают идентификацию погибших.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165054
 
 
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