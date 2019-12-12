EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  370  1
Все про:Полтавщина (525) прокуратура (3777) Трепак (66)

 Замглавы ГПУ Трепак представил нового прокурора Полтавской области Голинского

В четвергом, 12 декабря, заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Полтавской области - Ярослава Голинского.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Виктор Трепак назвал ключевые приоритеты в работе для органов прокуратуры Полтавщины, которыми является противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы, которая на сегодня является крайне нужной.

"Реформа делается для того, чтобы построить объективно новую прокуратуру, где принципами в работе будут честь и совесть. Этот процесс непростой, но он необходим. Этого требует общество", - сказал заместитель Генерального прокурора, обращаясь к присутствующим.

Ярослав Голинский, в свою очередь, поблагодарил за доверие и заверил, что направит работу коллектива на обеспечение поставленных задач.

Смотрите также: Замглавы ГПУ Трепак представил коллективу нового прокурора Ивано-Франковской области Фреишина

Справка: Ярослав Олегович Голинский родился в апреле 1985 года в Тернополе. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3165053
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как доктор скажу--с фамилиями будьте как то поосторожнее.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх