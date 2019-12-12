 Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ

Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей московоского агентурного и пропагандистского канала "Звезда", говорится в сообщении пресс-службы НФ.



"Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или ими управляемых убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации.



Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.



Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.



Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие похожие провокации", - говорится в сообщении.