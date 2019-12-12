Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей московоского агентурного и пропагандистского канала "Звезда", говорится в сообщении пресс-службы НФ.
"Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или ими управляемых убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации.
Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.
Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.
Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие похожие провокации", - говорится в сообщении.
Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ
"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев.
Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей московоского агентурного и пропагандистского канала "Звезда", говорится в сообщении пресс-службы НФ.
да она давно туда приехала и живет...