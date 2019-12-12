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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2367) Народный фронт (1315)

 Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ

"Народный фронт" требует прекратить шабаш российской агентуры, которая свободно приезжает в Киев.

Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве представителей московоского агентурного и пропагандистского канала "Звезда", говорится в сообщении пресс-службы НФ.

"Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или ими управляемых убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации.

Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова.

Это - информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей.

Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие похожие провокации", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3165051
 
   
 Топ комментарии
 
Для начала нужно убрать кацапского агента с поста президента Украины Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ - Цензор.НЕТ 9096
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Вже пів року, як мокші зробили для себе з України прохідний двір.
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Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 8488 Hanka Panyanka
да она давно туда приехала и живет...

Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 1306
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Для начала нужно убрать кацапского агента с поста президента Украины Требуем прекратить шабаш российской агентуры, свободно приезжающей в Киев, - НФ - Цензор.НЕТ 9096
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Вже пів року, як мокші зробили для себе з України прохідний двір.
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А что это такое "слуги" народа? Где там "слуги"? Слуги больше хазяина не получают Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 6901
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Чегоже тогда пропагандоны по Киеву шарятся, а, мерянский бот?
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троляка,они и при пэдроте шастали.А мертвечине,хто дорогу в раду пробил?
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кто єсть такой наротний хронт? мусор? пьіль?
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круги на луже успокоились, можешь одевать портки Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 8884
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Правилно,тетерука отправить на историческую родину
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Нужно не требовать, а самим убивать врагов Украини как єто делали в 14 году. Обьявляется Сафари на ********** пропагандистов. За голову и уши от кацапской обезьяны вознаграждение
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Если они приехали официально, какое сафари? Тут не кацапских журнашлюх надо отстреливать, а наших провокаторов. Хотя какие они наши?
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У нас в Сумах на жд станции составы с цистернами РЖД стоят, а НФ никаких протестов не устраивает. В супермаркетах полно российских продуктов, которые покупают члены НФ.
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Ты комментарий читай, а не флажки разглядывай. Можно подумать, что ты никогда не слышал о приложении Browsec для браузера.
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Так... Ты с патриотами уже выходил на протесты? Ждешь "Народный фронт"?
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Приезжай в Сумы, вместе выйдем на протест.
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Это как: "приезжай, вскопай мне огород"... Причем я к Сумам? Я ж не зову тебя лавочки в моем дворе красить...
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За "звязду" Банковую надо раком ставить. Любые оправдания полное дерьмо. Это не зрада, это плевок в лицо всем украинцам
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А что вы хотите? У вас же бизвиз с РФ, следовательно, впускают всех, кроме тех у которых запрет на въезд
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Думаю, чей это слышен голос из могилы? А это просто визги "народного фронта"! Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ - Цензор.НЕТ 5484
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В целом правы, но что делали сами на протяжении предыдущих пяти лет по этому поводу, тоже ничего, так что очередное сотрясание воздуха от аутсайдеров.
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Если патриотически настроенные политики и общественники проглотят, то будет еще хуже. Это был пробный запуск рашистских журнашлюх, зеленкины наблюдают за реакцией.
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