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 Киевские новости, Общество
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Все про:каток (9) Киев (18307) Луценко Игорь (175) Офис Президента (191)

 КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

Власти Киева не давали разрешения на установку катка перед Офисом Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.

"Офис Президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу. Следовательно, это выглядит дурным примером для других - если Президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т.п.? Надеюсь, в Офисе это исправят", - говорится в сообщении.

Позже Луценко опубликовал документ, согласно которому, Банковую преградила ДУСя, в рамках "бесплатного социального проекта - филиала "Зимней страны на ВДНХ" на Банковой.

"То есть на Банковой вплоть до 10 февраля (!) Будет рекламироваться Зимняя страна ВДНХ путем установки бесплатного катка, класс. Получено это письмо только сегодня. Разрешения состоянию на сейчас Киев на установление катка не давал", - рассказал Луценко.

Напомним, ранее стало известно, что под зданием Офиса Президента на ул. Банковой начали устанавливать каток.

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КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко 01
КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко 02
КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3165049
 
   
 Топ комментарии
 
Каток перед АП, согласно правилам благоутрою г. Киев - является нарушением благоустроя и для проведения любых работ на балансовой территории, балансо-содержатель или физ./юр. лицо планирующее нарушить благоустрий обязано открыть карточку на порушення благоустрою в департаменте благоустрою КМДА на ул. Дегтяревской, 31.
Если такой нет - ждем инспектора по благоустрою с предписанием или с протоколом - желательно составить лично на Богдана КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5031
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Тебе какая разница, пистон.
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Тебе какая разница, пистон.
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довго думати не будуть, засиплять піском, поставлять МАФ
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Ой, да кто в Украине обращает внимания на такие мелочи.
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А чего,дело хорошее для народа,пускай катаются! И при чем здесь МАФы устанавливаемые для получения прибыли?
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Отойдите от зеркала,оно вам не ответит!
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Каток перед АП, согласно правилам благоутрою г. Киев - является нарушением благоустроя и для проведения любых работ на балансовой территории, балансо-содержатель или физ./юр. лицо планирующее нарушить благоустрий обязано открыть карточку на порушення благоустрою в департаменте благоустрою КМДА на ул. Дегтяревской, 31.
Если такой нет - ждем инспектора по благоустрою с предписанием или с протоколом - желательно составить лично на Богдана
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"То есть на Банковой вплоть до 10 февраля (!) Будет рекламироваться Зимняя страна ВДНХ путем установки бесплатного катка, класс.Источник: https://censor.net.ua/n3165049" Вот же ж Зрада зрадняя! Игореша, верещи и дальше - делай рекламу катку
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Давайте разберемся. Каток это хорошо для киевлян или плохо? Если хорошо, то о чем вообще шум? Проверьте что все соответствует нормам безопасности и радуйтесь что киевлянам до февраля что то досталось хорошее. Если плохо, то объясните почему жителям Киева это плохо.
А подобное выступление, в попытке зацепиться за отсутсвие какой то бумажки, выглядит как безумная попытка показать важность КГА на пустом месте. Причем в письме ни слова об интересах киевлян.
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сцытся вофка Йолки! КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6186 Вот в "проруби" того его и утопят !
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Йолку з соєвими прикрасами треба!!
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О! Так тепер заживемо! Ми ж усі преЗЕденти, Моніка так казала! Хочу - будую естакаду перед своїм підїздом, хочу - яму оглядову викопаю. І най всі користуються безкоштовно! А те шо є якісь правила чи комусь це буде заважити або неподобатись - то таке: просто вони балувані, а я преЗЕдент!
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1. На каток слід надягати шорти і брати ноут?
2. Туалет платний чи халявний?
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