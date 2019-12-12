 Брифинг по поводу задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трансляция брифинга
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
Сразу видно, что в Париж не зря ездил....
ось,всі особи ,які ведуть антиукраїнську і антидержавницьку політику
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
Только зря люди погибли.
Задоволений? Чекай ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
Они были за прикол, за кловАна, против пети... Да за и против чего угодно, но только не за Украину.
59 хв ·
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!!
Затримано Андрія Riffmaster Антоненка за підозрою у справі вбивства Павла Шеремета!!! Воїна, волонтера та митця!!! Автора гімну ССО!!!
О 17.00. Прес-конференція очільників МВС з приводу затримання!!!
ЦЕ РЕПРЕСІЇ, ПАНОВЕ!!! Відверті і неприховані!!!
СДАМО ОДНОГО - ПІДУТЬ ВСІ ІНШІ!!!
Тримаймося! Борімося! Підтримуємо!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
у стилі плокулола югіка ..
очікуються поза судові репресії ?
однозначно провокація..
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
Якби Собаков озвучив на брифінгу половину того, що тут пишуть на сайті, то можно було би і 1000 підозр підписати...
Цікаво, чи буде щось РЕАЛЬНЕ???!!!
Не знаю чим це закінчиться, воно і так дебільне, а якщо зашугати...
и вопрос-когда появятся "спутниковые съемки2 ??
Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
·13 мин
Чего блд и требовалось доказать. Брифинг плавно перетек с шеремета на подготовку волонтерами и врачами ато госпереворота, подготавливая старт с сакральной жертвы, коей будет Маруся Звиробий. Спасибо, пожалуста.