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 Брифинг по поводу задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. ПОЛНОЕ ВИДЕО

В 17-00 президент Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка и глава МВД Арсен Аваков начали брифинг по поводу задержания лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Прямая трансляция брифинга 

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также: Следствие сделало еще один шаг в расследовании убийства Шеремета, - Луценко

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165048
 
 
 Топ комментарии
 
Заказчик смотрит прямую трансляцию?
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Уточняется, что полная версия интервью, и реакция окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом будет показана 15 декабря на телеканале «Россия» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
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ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФО
На месте т.к.нзв. проведения следственных действий, присутствуют журналШлюхи из свинокацапсинного канала МО РФ "Звезда".
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Сегодня у заказчика очко сжалось до мышиного глаза,и вряд ли уже разожмется.
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Слушай, ну заканчивай ты верить агентству ОБС (одна бабка сказала), меня эти инсайды, они же непроверенные слухи, уже допекли...
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Скрепы неизвестно чего - ты давай не отвлекайся, для тебя и тебе подобных 73 зелеЙовбаков, сейчас Сабаков пресс-конву устроил. Ссыт вам чертям в глаза, а вы умыляетесь.
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А ты то чего так возбудился?Не нравится-не смотри. И на лбу ещё напиши "Йавамниверю". Или тебе нечем заняться, что ты на форум свои потоки сознания выплёскиваешь?
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Ты без своих высеров на форуме и дня не проживешь. Сколько сейчас тариф у лахтинцев или ты на окладе ? Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 4439
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Вот же пристал, окаянный Уверяю тебя, смайлик со стрелкой я тебе посылаю совершенно бесплатно, и даже с большим удовольствием, лови
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Рюкзаков, умеет вовремя предать.
Сразу видно, что в Париж не зря ездил....
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тварь твоя мама!!!!
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Съезды на "маму" -чисто пацакская традиция. Пшлонах за поребрик, кац Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 3165
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не, мамка твоя зачетная, так все бомжи на районе говорят
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Шоу или что-то будут доказывать не перед судом?
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Виш, сколько сил было задействовано для убийства нашего земляка.
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Твой земляк литвин - ботоксное *********** ху№ло. Нах пшел за поребрик козломордое животное. Спамьте этого аквафрешного лаптенога, а то от вони стекломоя на цензоре не продохнуть стало.
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Спасибо всем украинцам, принимавшим активное участие в разоблачении убийц нашего Шеремета. Мы всегда верили, правда восторжествует.
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Якого "нашого"? Він навіть не мав білоруського громадянства. А випер його з Білорусі особисто Лукашенко, одне що сцяними шматами до межі не гнав.
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дивіться уважно
ось,всі особи ,які ведуть антиукраїнську і антидержавницьку політику
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Уточняется, что полная версия интервью, и реакция окружения Зеленского на разговор с российским корреспондентом будет показана 15 декабря на телеканале «Россия» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Вопросы? Зебилоиды, вы ведь вроде против Путина были? Так против чего вы на самом деле?
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избиратели Зеленского были против Пу или Порошенко?
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избиратели Зеленского были за Украину!
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Так надо было еще в 2014 году сдаваться.
Только зря люди погибли.
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А ось тобі що вийшло, ідіотина - "за Україну"! Ось тобі й вилізло, про що там домовлялися у Франції. Привезли кацапсін - і перед ними як перед дорогими гостями почали демонстративну зачистку від "бендер и карателей".
Задоволений? Чекай ваньку-асвабадітєля. Вже скоро.
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"избератели Зеленского" в последний раз голосовали в жизни)
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вас - *****... обманули - ты еще не понял шо ли?
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Есть ОГРОМНЫЕ сомнения в вашем утверждении.
Они были за прикол, за кловАна, против пети... Да за и против чего угодно, но только не за Украину.
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Стоило убрать Петю и его дурака Луцика, так сразу начали громкие дела раскрывать.
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"Громко" стали лише хавальники розкривати.
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У"обок, стали вішать лайно на патріотів. Де ж,ви, почули, що вони вбили Шеремета?
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Витягаються з шафи справи, якими можна навішати лайно на добровольців і волонтерів. Далі дедуктивний метод - знайди слона.
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Антін Мухарський

59 хв ·

Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 3031

MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY!!!
Затримано Андрія Riffmaster Антоненка за підозрою у справі вбивства Павла Шеремета!!! Воїна, волонтера та митця!!! Автора гімну ССО!!!
О 17.00. Прес-конференція очільників МВС з приводу затримання!!!
ЦЕ РЕПРЕСІЇ, ПАНОВЕ!!! Відверті і неприховані!!!
СДАМО ОДНОГО - ПІДУТЬ ВСІ ІНШІ!!!
Тримаймося! Борімося! Підтримуємо!



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Офіс «клоуна-недоумка» нехрєн треба зносити!!!
******** Авакяна на електричний стілець!!!
«Бєзпрєдєл» продовжується!
Хочеться подякувати Марусі Звіробій, за актуальне відео «мєнтовського бєзпрєдєлу» .
Теперішня влада не здатна на конструктивну діяльність. Вони здатні діяти лише по установленим сценаріям попередніх банд, які були при владі…
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а в тебе є електричний стілець чи аби погавкати?
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Зебильное стадо верит, все ветки засрали своими визгами радостными и теориями что заказчик - Порошенко (ну а как же без него).
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а для чого це сюди показують, а не в суді ?
у стилі плокулола югіка ..
очікуються поза судові репресії ?

однозначно провокація..
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Мєнтовські рагулі,- кого ви розводите своїми фейковими презентаціями!?
Кожна твереза людина розуміє:
1. З точки зору професійного розслідування,- слідчому не доцільно публікувати матеріали рослідування до рішення суду.
2. В кожній нормальній державі існує презумпція невинуватості,- і слідчий повинен діяти на основі принципів, які з неї випливають.
3. Рагулі при владі, в кріслі президента, в міністерстві, і пси які їм служать,- ви дограєтесь з своїми фейками…
Цього разу, суки, «шатун» не пройде!!!
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Я слухаю хвилин 20. Ні одного конкретного доказу. Все настільки притягнуте за вуха, шо аж смішно
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а шо.. Порошенко міг бути замовником.. за його влади розслідування тягнулося безстроково
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..Не чіпАй ...*святого Пецька мальдівського * Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 4093
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Це воно ***** мститься народу, що червоні лінії намалював і на дав, як слід дупу ***** вилізати.
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Делитанство. Будь який адвокат порве цю хєрню.
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Да, но судьям позвонят и скажут "закройте, или на вас тут такая образовалась папочка, что вместо них сами пойдете". И всё, адвокат будет нервно курить в сторонке.
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реально, тепер нові шмаркліни прихвостні можуть будь кому пред"явити "підозри" ... Ото так працюють гниди..
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Аваков і його харківська фальсифікатор справ проти героїв.
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Від чого? Я би вас пітарасів Зелених взагалі на смереках вішав, але це не значить, що я завалив Шеремета! Ви Свинарчука теж пропонували і вбити і четвертувати то що, вам Шеремета пришити?
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продивився 10 хвилин... Це що за хєрня? Вирвані із контексту фрази...
Якби Собаков озвучив на брифінгу половину того, що тут пишуть на сайті, то можно було би і 1000 підозр підписати...
Цікаво, чи буде щось РЕАЛЬНЕ???!!!
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ахахахахах))) на долбойоба, который зааплодировал в зале, даже свои с улыбкой повернулись))))
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Особисто моя думка. Купка хитро.пих мусарських тварин, намагається створити довколо маніакально зашуганого ЯНЕЛОХА, атмосферу страху! Усюди вороги, контреволюція і т.п....
Не знаю чим це закінчиться, воно і так дебільне, а якщо зашугати...
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Все добре але є одне але і дуже велике - МОТИВ??????????????????????
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Гроші. Як завжди. Питання - чиї ці грошіБрифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 7082
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По факту - коли усіх можливо прослухати. Техніка...Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 5399
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Напевно, що було таке рішення суду. Але я не про це - розмови записано до рішення, тобто нічого особистого, просто факти.
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Молодцы,не ожидал,думал только штаны протирают и по карманам у задержанных лазят.
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Що ж це за потвора, ця лікарка з ОХМАТДИТуБрифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 1337
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Очень напоминает фарс с МН 17 (прессконференция РФ )
и вопрос-когда появятся "спутниковые съемки2 ??
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БРАВО! Наконец у нас появились настоящие следователи. Очень большая работа и хороший результат
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Так, але зверни увагу, яким суржиком докладав той слідчий - "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает" (с). А тут - мішанина думок і слів, схоже, транслює онлайн з російської на українську. "Український слідчий", ***... Як власне, і "українська поліція" в особі Авакова...
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боже какой рассадник уголовщины. надзирательница зек.. врач и т д как же им война пошла в кайф все обогатились Это же они и им подобные рахжиревшие бегают за основным обогащенным пэтькой и хотят войны Вечной
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·13 мин

Чего блд и требовалось доказать. Брифинг плавно перетек с шеремета на подготовку волонтерами и врачами ато госпереворота, подготавливая старт с сакральной жертвы, коей будет Маруся Звиробий. Спасибо, пожалуста.
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Таке враження, що більшість коментарів пишуть люди, які самі вчинили щось подібне до скоєного. Направду, так воно і є - чого не зробиш заради шарових...Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 6174
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Мразота. Дутые патриоты при оружии - это что-то.
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Доказательства слабые, одни предположения, делать какие-либо выводы совершенно невозможно, сильно напоминает очередное "дело Савченко".
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Так это и не суд. Публикуется только часть материалов дела.
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Уверен что они опубликовали самую "убедительную" часть доказательств, остальное, скорее всего, вообще притянуто за уши, однако советский суд может принять всё что угодно, когда есть на то политическая воля.
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Це все "добре".... От тільки хочу пану авакову дати маленьку пораду, що якщо так далі піде, то він буде в наступномі сенсаційному розкритті вже не в якості супер розкривача резонансних злочинів, а в якості організатора злочинного угрупування, яке має назву "Азов"..... Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 5723
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А Бузиной занимаются или только Шерометовым?
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По-перше - Шереметом (Анна Ахмєтова, ***...), по-друге - сам би того яйцеголового кирпичем заїб...шив - воно ідіот. Від народження. А ідіоти дуже вигадливі...Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 6586
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 2115 Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 7877
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 885
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Почему-то вспомнился лозунг первого Майдана "Укрiна, вставай". А то будет поздно.
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Деньги. Подошёл человек, не на улице, конечно, а проверенный. И предложил убить предателя, за деньги. Это же благое дело! А люди фронт прошли. Пообещал, если что, защиту в суде... да и кто поднимет руку на участника АТО? Это же невозможно в принципе.

Лучше было честно искать работу.
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Короче,кроме кофты с логотипом и вагона прослушки яку можно нарезать як угодно нифига конкретного Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - Цензор.НЕТ 2278
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Який мотив ? Це ж смішно.

Моніка збирається ліквідувати добровольців як патріотів України зробивши з них вбивць і кримінальників, це методи і почерк НКВС/КГБ/ФСБ агенти яких мабуть є ще в верхівці спецслужб України, так вони робили дискредитацію ОУН УПА, вбивавши селян, але правда жива і всі знають хто автор цих злочинів.

От тобі і номандська зустріч - інтим при свічках з Пукіним даром не пройшов і хто знає на скількі міліардів поповниться рахунок Зе.
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Порохосрань отрабатывает кусок помоев ,чтоб пожрати чего нибуть
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Впечатление, что Зе пытается поднять себе рейтинг. Вы когда-нибудь видели, чтобы президент страны лично выходил на брифинг даже если это резонансное убийство? Он здесь при чем? Это не его парафия!!
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