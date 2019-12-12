EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3114  41
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3986) МВД (8012) Шеремет (295) Рябошапка Руслан (223)

 Президент Зеленский и генпрокурор Рябошапка примут участие в брифинге по факту задержания подозреваемых в убийстве Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка примут участие в брифинге по поводу задержания подозреваемых у убийстве Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутрених дел Антон Геращенко.

Он отметил: "В экстренном брифинге посвященном задержанию лиц, обоснованно подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, примут участие Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный Прокурор Руслан Рябошапка.

Начало брифинга ожидается в 17 00".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета, - Аваков

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также: Следствие сделало еще один шаг в расследовании убийства Шеремета, - Луценко

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165045
 
 
 Топ комментарии
 
Так они для этого и приехали.
 показать весь комментарий
 
А президенту, що не х*й чим зайнятися?! Чи він ще досі не зрозумів, що він уже не на сцені кварталу? Йди і думай, як успішно будувати державу та її зовнішню політику!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Значит фактаж железно-бетонный.
Посмотрим, как порохоскот будет их отмазывать.
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки. Фактажу немає і треба фактаж замінити вереском!
 показать весь комментарий
 
 
А у Зебилов радость военных взяли, если бы кацапов то ниче интересного, а так прям прет их.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ромка, а помнишь хряк Героя Украины с гранатометом на барже поймал?
А атошному батюшку - заказали убить 47500 журналистов, помнишь?
 показать весь комментарий
 
Напомни, помню про 8000 добровольцев в тюрьмах которых не нашли и вижу как каждую неделю военных пакуют, а сепаров отпускают.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ты взял про бетонный? Вряд ли. Думаю - очередное шоу
 показать весь комментарий
 
 
Шо там зебилоскоты скажут по поводу медведчука? Шмаркля зеленая обещала, ну и?
 показать весь комментарий
 
 
А президенту, що не х*й чим зайнятися?! Чи він ще досі не зрозумів, що він уже не на сцені кварталу? Йди і думай, як успішно будувати державу та її зовнішню політику!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ТВОЙ ПЕТЯ НЕ КЛОУН, А ОБДЕЛАННЫЙ БОРОВ!
 показать весь комментарий
 
 
для тебя лучше с Томосом по городам ездить?
 показать весь комментарий
 
 
А президенту, що не х*й чим зайнятися?!
 показать весь комментарий
 
 
я не верю во вдруг..., 3 года толклись на месте, а оказывается зеленский все это время знал, но молчал...
 показать весь комментарий
 
 
оказывается все это время Петя знал и молчал.
 показать весь комментарий
 
 
А убицы 13 тысяч украинцев?
Все знают и молчат.
 показать весь комментарий
 
 
ок,значит зекретин прилюдно замажется и у воинов не останется никаких сомнений в судьбе этого недомерка)
 показать весь комментарий
 
 
Ну совсем не подходят по типажу, в отличие от предыдущей пары из бывшего зека и ментовши. Похоже кто то решил спасти своих, подставив невиновных.
 показать весь комментарий
 
 
а ведь предупреждали скоро всех военных пересадят еще жители давбаса иски не подали зебанариум на дворе !
 показать весь комментарий
 
 
Он жеж на саммите вам сказал... что он ЧЕЛОВЕК С ЮГОВОСТОКА....

Вот так и будет теперь... СЕПАРОВ АМНИСТИРОВАТЬ, на ПАТРИОТОВ ВЕШАТЬ липовые дела...
 показать весь комментарий
 
 
Был бы человек а дело сошьют любому факты подтасуют вспомните люди за рубежом были а им правохрюкальные органы все равно дело сшили система защищается ей не нужны дела против нее виноваты стрелочники
 показать весь комментарий
 
 
Шеремет - спец. операция ватной агентуры и "пятой колонны". Гонгадзе 2.0.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати- результатов от НАБУ,САП,ВАКС нет. ВАКС пиарили как последнюю надежду на начало реальной борьбы с коррупцией. Третий месяц и ни одного приговора, несмотря на обещанное скорое правосудие.
 показать весь комментарий
 
Ну що, патрідіотична громадськість? Порх був вам "нєдостаточно отлічним"?
"І хотєлось нє поймі чєво, толі большой і чістой любві, толі рєволюціі, толі сєврюжини с хрєном"
І як воно вам зараз?
Ви всі разом доклалися до того, що сталося.
 показать весь комментарий
 
 
всі памятають терористів Надя Савченко і Рубан ??? також були брифінги
 показать весь комментарий
 
 
зеЛеный упырь пиариться будет!
ему уже ничего не поможет!рейтинг летит на дно!
люди хеЙтят зеленых!
 показать весь комментарий
 
Ну що ж фсб фабрикує справу під прикриттям українських ментів, на передовій солдати в ролі живих мішеней, процес приєднання України до лнр/днр запущено,
ще залишилось призначити міністром оборони і керівників генштабу громадян мордора.

ви зробили це разом.
 показать весь комментарий
 
Не особо верю Авакову, жду что набрифингуют. Надеюсь доказательства у обвинения веские, иначе им же хуже.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно окажется, что заказал Шеремета лично Порошенко
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх