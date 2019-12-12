 Президент Зеленский и генпрокурор Рябошапка примут участие в брифинге по факту задержания подозреваемых в убийстве Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заместитель министра внутрених дел Антон Геращенко.

Он отметил: "В экстренном брифинге посвященном задержанию лиц, обоснованно подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, примут участие Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный Прокурор Руслан Рябошапка.

Начало брифинга ожидается в 17 00".

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".