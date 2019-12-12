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 Политика Украины
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Все про:убийство (5425) Шеремет (295) Антоненко Андрей (1) Кузьменко Юлия (1) Вакуленко Иван (1)

 Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета также фигурирует ветеран войны на Донбассе Иван Вакуленко, но после повестки на допрос его нашли мертвым при странных обстоятельствах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас задержаны (в деле об убийстве Шеремета. - Ред.):

- Андрей "Риффмастер" Антоненко, вокалист одноименной музыкальной группы военно-патриотического направления. Автор хита Сил спецопераций "Тихо прийшов, тихо пішов"; Обыски сейчас на Старовокзальной 7в (Киев. - Ред.).

- Юлия Кузьменко, волонтер, в гражданской жизни врач, завотделения рентгенографии. Работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии. Сообщил адвокат Влад Добош, он едет к ней на обыск", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко

"Видно из этих двух + Грищенко и будут делать ОПГ, которая совершила убийство Павла Шеремета. В группе подозреваемых также должен был быть Иван Вакуленко, но после повестки на допрос его нашли мертвым при странных обстоятельствах", - добавила Худецкая.

Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая 01

Иван Вакуленко

По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.

В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.

21 октября, полиция Деснянского района открыла производство с предварительной квалификацией по статье убийство. Позже дело переквалифицировали на "самоубийство".

Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая 02

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165044
 
 
 Топ комментарии
 
Зєбіли зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Дескредетация ВСУ идет полным ходом. Скоро сепары еще и жертвами станут.
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Народ, а никому не кажется, что Йолка 2013 - нервно курит в сторонке!?!? Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 2013
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самоубийство!?!? из помпы!?!? Ну хоть не 3-мя выстрелами в голову, надеюсь!?
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службам сказали показать результат, вот они и показывают..., неважно кто будет назначен и неважно будет ли это выглядеть правдоподобно, хотели результат - их есть у меня...
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Зєбіли зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Народ, а никому не кажется, что Йолка 2013 - нервно курит в сторонке!?!? Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 2013
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Если этого сержанта убила полиция, на что намекает автор, то зачем его было сначала вызвать на допрос, а потом убивать? Чтобы привлечь лишнее внимание?
Короче подождем доказательств или того, что хотят выдать за доказательства.
Например с пленками Саакашвили было все ясно с самого начала. Посмотрим что будет на этот раз.
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Дескредетация ВСУ идет полным ходом. Скоро сепары еще и жертвами станут.
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В каждом шаге беспредел.

"В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции.
В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.
21 октября, полиция Деснянского района открыла производство с предварительной квалификацией по статье убийство. Позже дело переквалифицировали на "самоубийство".

Источник: https://censor.net.ua/n3165044
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Алла, я тебе уже говорила, что аваков себя еще покажет.
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Конечно. Шмаркля еще будет сильно жалеть, что оставил авакова)))
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Похоже, что они заодно.

"Президент Зеленский и генпрокурор Рябошапка примут участие в брифинге по факту задержания подозреваемых в убийстве Шеремета."

https://censor.net.ua/news/3165045/prezident_zelenskiyi_i_genprokuror_ryaboshapka_primut_uchastie_v_brifinge_po_faktu_zaderjaniya_podozrevaemyh
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Дело шьют! Как Сашко Белый в сердце себе стрелял три раза, так и эти убили Шеремета!
Как еще одного атовца застрелили на квартире в 2014 году на глазах у тебенка, обвиняя семью, которая сдавала ему комнату в шпионаже на РФ!
Не удивительно будет, если аваков устроит переворот в Украине!
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90е возвращаются... зелёные ушльопки в деле. А Илловайск с хомчаком, корбутом, кооломойский не хотите расскрыть?
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Там все просто, во всем Петя виноват...
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Ну вот, - "самоубийство", это легче всего сказать, не надо искать каких-то убийц и т.д и т.п. всё коротко и ясно.
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