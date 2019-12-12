 Ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах, - журналистка Худецкая

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас задержаны (в деле об убийстве Шеремета. - Ред.):

- Андрей "Риффмастер" Антоненко, вокалист одноименной музыкальной группы военно-патриотического направления. Автор хита Сил спецопераций "Тихо прийшов, тихо пішов"; Обыски сейчас на Старовокзальной 7в (Киев. - Ред.).

- Юлия Кузьменко, волонтер, в гражданской жизни врач, завотделения рентгенографии. Работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии. Сообщил адвокат Влад Добош, он едет к ней на обыск", - рассказала она.

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"Видно из этих двух + Грищенко и будут делать ОПГ, которая совершила убийство Павла Шеремета. В группе подозреваемых также должен был быть Иван Вакуленко, но после повестки на допрос его нашли мертвым при странных обстоятельствах", - добавила Худецкая.

Иван Вакуленко

По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.



В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.

21 октября, полиция Деснянского района открыла производство с предварительной квалификацией по статье убийство. Позже дело переквалифицировали на "самоубийство".

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".