 Зеленский и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для скорейшего выделения 2-го транша финансовой помощи от ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг.
"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - отмечается в информации.
Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.
"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - говорится в информации.
Также Зеленский сообщил фон дер Ляйен об итогах саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.
"Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в нормандском формате, и достижения весомых результатов встречи", - говорится в информации.
К лучшему , во всяком случае .
Дымящийся Кабан аппетитно доел лепешку, отряхнул руки и подошел к черной колеснице с другой стороны. Он что-то нажал и достал из дыры большой сундук. Белый старик подошел к сундуку и открыл крышку. Индейцы обомлели. Там лежали деньги белых. Много. Толстыми ровными кучками.
«Это кредит?» - принялись наперебой спрашивать индейцы.
«Да, - гордо кивал старик. - Кредит МВФ».
«Как же красиво!»
Дети потянулись было к сундуку, но старики ударили их по рукам.
«Нельзя!»
«Почему?» - не поняли дети.
«Кредит МВФ нельзя тратить!» - авторитетно заявила Всех Переживу.
«Он должен лежать в Вигваме Сокровищ!» - подключилась Не Поймаете.
«Зачем?»
«На случай, если будет плохо».
«Но нам уже сейчас плохо», - резонно отметил один из старых индейцев.
«Неправда! - возмутилась Всех Переживу. - В этом году вам стало лучше!»
И она принялась мило улыбаться старику из МВФ. Тот улыбнулся в ответ и достал из своей одежды бусы. Заиграла только ей слышная музыка, и старик надел бусы на шею Всех Переживу.
По команде Не Поймаете, два сильных воина поволокли сундук в Вигвам Сокровищ. Следом за ними пошло все племя. Но Всех Переживу осталась на поляне. Она плакала от счастья. Новые бусы приятно согревали толстую шею.
Белые уехали. Всех Переживу вернулась к себе в вигвам и подошла к бронзовому зеркалу. На бусах она увидела красивую белую табличку, на которой неизвестный белый мастер высек магическое заклинание: «$1». Она поправила табличку, чтобы ее мог видеть каждый, и вышла из вигвама. Пусть все видят, что только ей сегодня белый подарил бусы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/345859-sergej_ljamets_belyj_starik_podoshel_k_sunduku_i_otkryl_kryshku._indejtsy_obomleli
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пуганых идиотов досталась,как тут не впасть в эйфорию. Уже нас от крипацтва избавил что на этот раз будет.