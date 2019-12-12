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 Политика Украины
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Все про:Шеремет (295) Антоненко Андрей (1) Кузьменко Юлия (1)

 По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Задержанными фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета являются рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster, Риф, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") и волонтер, доктор рентгенолог Юлия Кузьменко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") на своей странице в Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!"

Адвокат Влад Добош сообщил: "Задержана Юлия Кузьменко в подозрении в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск! Это писец".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета, - Аваков

"Предъявили 115 ст. УК за соучастие в убийстве Шеремета", - сообщила Алина Боднар.

По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 01

Андрей Антоненко

По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 02

По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 03
По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 04
По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 05

По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко 06

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165039
 
 
 Топ комментарии
 
Это не по этому ли поводу телеанал звезда в Киеве?
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Не було. Але хворі голови придумають.
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у них мотиву не було !

який мотив є у Зеленського?

звільнення колишнього нач Генштаба ССО Генерала Кривоноса,
арешт автора гімна ССО рок-музыкан, сержанта ССО Андрея Антоненко

как причудливо тасуєтся ЗЕльоная колода - тузи та валети ССО віпадають в аут

ЗЕльоним дуже муляє ССО, волонтер Маруся Звіробій, молодий ветеран АТО, який вцілив в хлопчика, нарешті, "бєздельнікі" вєтерани Азова які були проти розведення в Золотому -

все це, шановні, називається "Черговий сєзон Голобородька" із метою дискредитація війська, ветеранів та волонтерів
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Если так и дальше будет продолжаться, эта страна погибнет. Твари зелёные уничтожают Украину.
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Ну кто бы сомневался? Эти зеленые ушльопки вообще х&рню несут.... Ещё немного, и в стране будет Ёлка...
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замовник в мацкві, докази отримали в Парижі...це і є війна проти України і ветеранів.
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И завыла лахтинская мразь про бандитов и убийц в ВСУ, прикрываясь левыми флажками. Показательно.
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та не путайте вы добробаты и ВСУ! Это разные вещи и разные люди.
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А с предыдущими не срослось, или решили стрелки перевести на не выновных.
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Двум малєнькім вовам очінь мішают праклятиє націаналісти, біндєравци, раз'єдіняютадіннарот!!!
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нквд/кгб всех объединит - в одной могиле.
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Доказательства их вины должны быть очень убедительными!
Иначе народ этот беспредел не будет молча наблюдать!
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У авакяна, шо хош состряпают! Убедительнее не найдешь!
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Бидло нарід обрав зибілувати мавпу на найвищу держ посаду и ковтає все що воно витворяє, потім вмикає дурника і грає у рос дудку "Цар добрий, а боярє плахие". Проковтнуть, і будуть завжди ковтати, ковтати і ковтати, бо бидлу і любітєлям халяви непотрібно нічого окрім ковбаси по 2,20.
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Це тому зєля так посміхався ху@лу в Парижі, косточку відпрацьовує? "Будєм обьєдинять один народ" ...Вова, іди в ср..ку!
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Це ціленаправлена політика нової влади ,по дескридитації вулантерів і військових ,що ж вони тепер партнери з путіном.
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Обитателям цензора новость явно пришлась не по душе. Не тех, по их мнению, взяли. Вот если бы медведчука какого, или шуфрича, тогда бы апплодировали
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Ну вот к сожалениию, не он подложил бомбу.
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Ветеран и волонтер не индульгенция в случае нарушения закона
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Да тут похоже много среди них нечистых на дела, раз такой вой пошел. Опасаются.
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Молодец Аваков.
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Порхоскотов трусит У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко - Цензор.НЕТ 574
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один вопрос, нафиг оно рифмастеру надо?
автор гимна военной разведки, известный рок музыкант.
бред какой то
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Бабок захотел. Обращению с взрывчаткой научен. Все банально.
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Покажи мне хоть одного человека, который скажет, мне больше не надо бабок, все.
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Надо их проверить на связи с Питром Аликсеичем
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Как только власть поменялась, ссыскунов как подменили, всё у них получается, и не воняют об 12467ми дел на оперативника одновременно....дальше будем посмотреть!
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попалась парочка. а где предыдущвя пара цвай пума и барсик А заказчика уже сдали
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Сладкая парочка.
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Поздно. Уже все и забыли этого Шеремета. Почему же так долго? Не было никакой инфы, а тут видимо стуканул кто то.
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Затриманими фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета є рок-музикант,...і волонтерка Юлія Кузьменко

якась маячня "від Авакова-Рюкзаковича" У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко - Цензор.НЕТ 5656
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Собсно, ничего удивительного. Бывшие вояки охотно вписываются во всякие криминальные дела и структуры. У них есть навыки, опыт, а главное желание заработать шальные деньги
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Черговий напад на ветеранів і волонтерів від малороської влади.
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Помнится, в день убийства Шеремета канал Лайф-Ньюс тоже в Киеве был. Причем, на место убийства они приехали минут за десять до убийства. Получается, Аваков каналу Звезда сообщил о предстоящем задержании?
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