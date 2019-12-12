 По делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") на своей странице в Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!"
Адвокат Влад Добош сообщил: "Задержана Юлия Кузьменко в подозрении в соучастии совершения какого-то убийства! Врач, волонтер! Еду к ней домой, должен быть обыск! Это писец".
"Предъявили 115 ст. УК за соучастие в убийстве Шеремета", - сообщила Алина Боднар.
Андрей Антоненко
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Иначе народ этот беспредел не будет молча наблюдать!
автор гимна военной разведки, известный рок музыкант.
бред какой то
ПизПухнастий звірьок!
якась маячня "від Авакова-Рюкзаковича"