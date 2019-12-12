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 Политика Украины
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Все про:ВР (24137) паспорт (816) Донбасс (20199) переселенцы (336)

 Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощение процедуры получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС (бывшей АТО) или выехавшими из нее.

Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"(относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" принято 348 голосами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизнь людей продолжается и, соответственно, потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины ... Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов (паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. - Ред.) ", - сказал председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

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Принятый закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимчся из нее во время ее проведения.

В частности, закон определяет, что оформление соответствующих документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства и пребывания лица.

При этом для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим\проживавшим в зоне проведения АТО или переселившимся из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

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Указанный закон вступает в силу на следующий день после его публикации в газете "Голос Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3165034
 
 
 Топ комментарии
 
Это чтоб удобнее нашим кормильцам было памятники ломать по Украине
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Спасибо зебилам, что делаете сепарам жизнь проще.
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Разница в том, что когда ты срал на Порошенко, то у тебя был красный паспорт, а когда переключился на Зелемойского, то выяснилось, что у тебя... совсем другой.
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Это чтоб удобнее нашим кормильцам было памятники ломать по Украине
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Чекаємо на "іхтамнєтов" за українськими паспортами.
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Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 723бурят-зебил через пару месяцев будет в порядке вещей Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 723
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зебилы к выборам готовятся - избирателей себе набирают
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Спасибо зебилам, что делаете сепарам жизнь проще.
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Это чтобы в перерывах от обстрелов и умерщвления украинцев ездить в Европу было легче. А вообще я бы 73% послал бы туда: пусть понаблюдают за миром, за который они и проголосовали.
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разве россияне могу получить паспорт Украины по этой упрощенной процедуре? Или ВСУ ведут войну против граждан Украины?
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Шлимазл, не плети х-ню. Сам знаєш що сепари мають по два паспорти, дві пенсії, два роги і чотири копита. Тільки нам вони не потрібні ані з рогами, ані без.
Рада упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев - Цензор.НЕТ 3713
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Глупость за глупостью .
Вон , Кацапия паспорта уже выдаёт , ты-то нахрена туда лезешь ???
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Я не розумію або я ідіот, або всі навкруги безнадійні імбіцили...?
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Подписывают бумагу типа:
У меня нет российского паспорта,я подтверждаю что Крым и Донбасс оккупирован Россией, я подтверждаю что Путин пуйло "и т.д в таком стиле, и мжно выдавать тем,кто до начала оккупации там проживал . Личинки сепаров ,которые родились от #настамнет и кацапов после 2014 года,документы не получают,нефуй портить и так испорченную генетику Украины.
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Зеленомізкі колаборанти втілюють в життя задуми ***** -поширюють метастази рюзькава миру в Україні. Хотіли зелемойшу ? Отож майте, безідейна худоба
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