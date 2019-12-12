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 Общество, Здоровье
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 Минздрав вводит 4 новые врачебные специальности и меняет квалификационные требования к врачу-кардиологу

Министерство здравоохранения внесло в Справочник квалификационных характеристик профессий четыре новые врачебные специальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Теперь появятся новые специальности - врач-кардиолог интервенционный, "врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.

"Также изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу. Это позволит проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. А следовательно - позволит спасать больше жизней", - отметили в министерстве.

Сейчас ангиография коронарных артерий, экстренное стентирование, круглосуточная организация кардиологической помощи для пациентов с симптомами острого инфаркта миокарда на основе перкутанных вмешательств становятся обязательными.

В Украине была создана мощная система кардиоцентров, которые работают круглосуточно (в режиме 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в год) и оснащены современным инновационным оборудованием. В этих центрах пациенты с острым инфарктом миокарда могут получать бесплатное неотложное стентирование.

"Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционном врачу-кардиологу вступят в силу с 1 января 2020 года", - сообщили в Минздраве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165032
 
 
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А про заслуги Супрун при цьому не забули згадати? Минздрав вводит 4 новые врачебные специальности и меняет квалификационные требования к врачу-кардиологу - Цензор.НЕТ 2477
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помните известного артиста рыжкова?--сумневаюсь я однако!(с)
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Когда учился в медине, у нас шутили, что стоматологи самые, мягко говоря, ограниченные - изучают только голову. А теперь вот получается, что в ближайшем будущем патологию левого и правого желудочка либо одного из парных органов будут пытаться исправить разные специалисты. Всегда с уважением вспоминаю профессора кафедры общей терапии Толмача. Сегодня подобного уровня терапевтов уже, пожалуй, не встретишь. Не человек, а ходячая медицинская энциклопедия. Так что скорее всего это не объем познаний о патологиях увеличивается, а объем мозга у изучающих предмет.
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Саморазвитие ни кто не отменял. Или тебе запрещают учить то, что не касается твоей специализации?
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