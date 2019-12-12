 Зеленский сегодня примет участие в ток-шоу "Право на власть"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время эфира будут подводиться итоги Нормандского саммита. В частности, Президент расскажет о том, приблизят ли мир на Донбассе проведенные переговоры, о взятых Украиной обязательства, а также о том, были ли непубличные договоренности в кулуарах", - говорится в сообщении.

Эфир состоится на канале "1+1" в 22:30.

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