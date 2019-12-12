 "Звездуны будут внесены в чистилище": "Миротворец" внесет съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" в свою базу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Миротворец" сообщил в своем Twitter.
"Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда" пустили в Украину.
Позже в Госпогранслужбе заявили, что пропуск российских пропагандистов не связан с приглашением президента Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже.
вони приїхали на запрошення Зеленої Шмарклі
Тут уже выбор зелектората...
🤗
Не до нього ж, а до вас Звізда приіхала, а той "Міротворєц" її матюками...?😱😱😱
Вроде все сливные бачки Останкино торжественно булькали что сайт Миротворец закрыт.
Или только идет интеллигентный пистеж?
Хотя... Не уверен...если "работа" будет успешной и пыне - шойге понДравится, могут торчать тут доооолго! Благо - "крыша" понадежней чем у Портянки будет.
Надо нах, запретить въезд всем 140 млн кацапам и индивидуально разрешать въезд!