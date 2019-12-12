 Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета, - Аваков

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!" - рассказал министр.
"В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - добавил Аваков.
Вместе с тем, рок-музыкан, сержант ССО Андрея Антоненко (Riffmaster, автор песни "Тихо прийшов, тихо пішов") в своем Фейсбуке сообщил: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!"
Андрей Антоненко
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
арешт автора гімна ССО рок-музыкан, сержанта ССО Андрея Антоненко
как причудливо тасуєтся ЗЕльоная колода - тузи та валети ССО віпадають в аут
ЗЕльоним дуже муляє ССО, волонтер Маруся Звіробій, молодий ветеран АТО, який вцілив в хлопчика, нарешті, "бєздельнікі" вєтерани Азова які були проти розведення в Золотому -
все це, шановні, називається "Черговий сєзон Голобородька" із метою дискредитація війська, ветеранів та волонтерів
.Это очень страшное преступление.За это не увольняют,за это полагается очень суровое наказание.
Шеремет - фашиський Штірліц, сержант ССО - совецький разведчик, а хто тоді ЗЕБЕня ?
хватит пургу нести!
Шеремет був Шереметом,
сержант ССО - ветеран АТО,
а Зеленскій - гв..но!
щце і є "суровая правда жизні"
Три дня назад.
Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета, - ветеран Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство на Ивано-Франковщине.
Об этом Владислав Грищенко заявил на заседании суда.
"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел.
Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал. - Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли.
И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит
(из-под ареста. - Ред.)", - сказал Грищенко.
Источник: https://censor.net.ua/n3164375
Доброволец и музыкант Андрей Антоненко в Facebook сообщил, что ему объявили подозрение в убийстве Шеремета и будут проводить обыск.
Поэтому был задан вопрос:
"Дожали?"
Не, ну а что? Вердикт суда нужен же, правда?
И, о чудо!
Арсен дал результат!
Витебское дело
Эйфория от ареста преступника быстро сменилась ужасом, ведь за его "художества" успели осудить 14 ни в чем не повинных людей. Одного из них расстреляли, один ослеп в тюрьме… Олегу Адамову, водителю грузовика из Витебска, можно сказать, повезло: за инкриминируемое убийство девушки, найденной неподалеку от железнодорожной станции Лучеса, вместо "отмеренных" 15 он отсидел "всего" 1 год и 8 месяцев. После реабилитации в 1986-м ему дали 1-комнатную квартиру и денежную компенсацию, которой хватило на покупку "Жигулей", хотя просто по-человечески прощения за судебную ошибку так никто у него и не попросил.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/93143.html
Шустрые вы на бездоказательную расправу, лукашенковские.
По чем вы это определили? По сериалу "слуга народа"?
Я хочу наказания действительно виновных, а в этом играет роль справедливость, а не доброта или злость.
"Кавказская пленница"
Надеюсь, что Аваков необоснованно не вешал бы дело на участника ООС. Подождем подробностей.
Пошли ищейки по "свежему" и разоблачили?
Не получилось с Грищенками, нашли нового ...
* «Ко мне пришло лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только дал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит», - отметил Грищенко.
Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он беседовал со следователем.