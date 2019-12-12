 101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности.

"Служба противодействует не мелким мошенникам, а заботится о национальной безопасности страны. Так, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины мы начали 101 уголовное производство", - сообщает пресс-служба СБУ.

"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - заявил Баканов.

Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских.

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Отмечается, что СБУ успешно противодействует киберугрозами - открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку.

За последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял $500-700 тыс.

Напомним, что Иван Баканов был назначен на должность Главы СБУ 29 августа 2019.

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