 101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности.
"Служба противодействует не мелким мошенникам, а заботится о национальной безопасности страны. Так, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины мы начали 101 уголовное производство", - сообщает пресс-служба СБУ.
"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - заявил Баканов.
Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских.
Отмечается, что СБУ успешно противодействует киберугрозами - открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку.
За последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял $500-700 тыс.
Напомним, что Иван Баканов был назначен на должность Главы СБУ 29 августа 2019.
А при пете черти чем занимались.
Тогда точно всякие игилы начнут безнаказано орудовать на нашей территории пользуясь соучаем.
А международная коалиция с терор.организациями признанными таковыми украинскими правоохранительными органами как то не борется.
Учитывая что от игил не пострадал не один граждвюанин Украины нужно просто убрать буковку У на конце.
Но ПЭСыки не унывают - копают и ищут зраду и капитуляцию!😂