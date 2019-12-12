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 Общество
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 101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы. ИНФОГРАФИКА

За 100 дней работы Служба безопасности Украины доказала, что способна системно и эффективно противодействовать иностранным спецслужбам и достигать весомых результатов в сферах защиты национальной безопасности, борьбы с терроризмом и киберугрозами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя 100 дней своей работы в должности.

"Служба противодействует не мелким мошенникам, а заботится о национальной безопасности страны. Так, только в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности Украины мы начали 101 уголовное производство", - сообщает пресс-служба СБУ.

"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - заявил Баканов.

Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них - 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Отмечается, что СБУ успешно противодействует киберугрозами - открыто 124 уголовных производства. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку.

За последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял $500-700 тыс.

Напомним, что Иван Баканов был назначен на должность Главы СБУ 29 августа 2019.

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101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы 01
101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы 02
101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы 03
101 уголовное производство, задержание лидера ИГИЛ, борьба с киберпреступностью: СБУ отчиталась о результатах 100-дневной работы 04

Источник: https://censor.net.ua/n3165021
 
 
 Топ комментарии
 
ВПЕЧАТЛЯЕТ, но не удовлетворен, видать рыбку ловят на мелководье. Рыбки много, а весу мало.
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а в них усіх (мусора, чекісти) є правило. При відчутті змін у керівництві притримувати показники. Щоби коли новий прийде, відразу дати результат і вислужитись.
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Меня не волнуют, чьи здобуткы, ВОРЫ И МАРАДЕРЫ должны сидеть. Достаточно было времени и у попередников, и уже нынешних. Только ВЫЯВЛЯЕМ, а где те, что раньше были ВЫЯВЛЕНЫ.
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а в них усіх (мусора, чекісти) є правило. При відчутті змін у керівництві притримувати показники. Щоби коли новий прийде, відразу дати результат і вислужитись.
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ВПЕЧАТЛЯЕТ, но не удовлетворен, видать рыбку ловят на мелководье. Рыбки много, а весу мало.
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Що вас вражає? Гарна ОРСка (КРСка) розробляється більше 100 днів. Тому усі ці досягнення (якщо їх такими взагалі можно вважати) здобутки попередньої роботи.
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Меня не волнуют, чьи здобуткы, ВОРЫ И МАРАДЕРЫ должны сидеть. Достаточно было времени и у попередников, и уже нынешних. Только ВЫЯВЛЯЕМ, а где те, что раньше были ВЫЯВЛЕНЫ.
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я вам більше скажу, із цими, що виявлені, буде те, що й з попередніми.
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Їх там скільки? 9 тис.? Якщо усі ці "100" поділити на їх кількість?
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Еще скажите бросить их на борьбу с терористическими орнанизациями лыныры и дыныры.
Тогда точно всякие игилы начнут безнаказано орудовать на нашей территории пользуясь соучаем.
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Ми ігілу нецікаві (поки не почнемо затримувати їх лідерів).
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А ти знаеш що Україна член міжнародної коаліції по боротьбі з іділ
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Ну.
А международная коалиция с терор.организациями признанными таковыми украинскими правоохранительными органами как то не борется.
Учитывая что от игил не пострадал не один граждвюанин Украины нужно просто убрать буковку У на конце.
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Я особисто знаю одну громадянку України яка постраждала від дій іділ.
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован. - Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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Всё это дерьмо. И цена этому дерьмо©трактирщик Паливец.
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И капитуляции не вышло... И зрада провалилась...
Но ПЭСыки не унывают - копают и ищут зраду и капитуляцию!😂
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Давайте будем честными: как так стало, что того парнягу, который сеть по продаже наркоты через тырнет организовал, прямо в аэропорту?
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Профукали то есть в аэропорту. Вы его потом уже в Умани брали, но профукать профукали. Понёс кто наказание за это?
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насчет игиловца - молодцы. его даже родственники считали погибшим. а он спокойно в Украине проживал 101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи - Цензор.НЕТ 7737
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А зачем не пустили ФСБ-шников?, были бы умные запустили, а потом в обменный фонд.
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