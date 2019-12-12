 В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.

"Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям", - сказано в сообщении.

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Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.