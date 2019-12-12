 В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Так, работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.
"Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям", - сказано в сообщении.
Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.
Учителя даже в магазине или даже а автобусе легко отличить от других людей.
Если видишь сумасшедшую бабу, которая всем делает замечания, всех вокруг себя пытается учить жизни с недовольным лицом и кучей высокомерия - перед тобой типичный учитель средней школы!
90% бездарей-учителей именно так и попадают в школу.
Редкое исключение - учитель, который чувствует призвание и имеет талант работать с детьми.
Нужно ввести норму учителям - каждые полгода проходить собеседование с психиатром, причем не 3 минуты поставить штамп "здоров", а реальное обследование с тестами и собеседованием.
совсем со штатом плохо.. раз держали такого... цербера?
Колеги бачать і не чинять заходів щоби витурити неадекватку зі школи? Чи такі самі такі ж?
Нужно иметь талант и призвание учить детей- тогда и дети у такого учителя будут самыми лучшими!