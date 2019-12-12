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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18307) школа (1960) учитель (320) буллинг (25)

 В Киеве учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми. Руководство школы подтвердило, что она склонна к агрессии, - полиция

В полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе, с сообщением о жестоком обращении к детям со стороны учителя, которое отразилось в травле, безосновательных обвинениях и унижении личности школьников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух детей.

"Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы. Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 года в 26 украинских школах будут внедрять проект, который позволит снизить уровень буллинга - Минобразования

Правоохранители составили два административных протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и направили их для принятия решения в Подольский суд города Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3165017
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
поливина викладачів у школах просто хворі.
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У них за три года работы в школе вырабатывается "Комплекс Наполеона".
Учителя даже в магазине или даже а автобусе легко отличить от других людей.
Если видишь сумасшедшую бабу, которая всем делает замечания, всех вокруг себя пытается учить жизни с недовольным лицом и кучей высокомерия - перед тобой типичный учитель средней школы!
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Уявіть собі, якщо ви зранку до вечора самий розумний у класі... (3, 4 а може навіть у 5му)

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Да, и так на протяжении 3-4 лет. И еще когда родители приходят на собрания- их можно тоже поучить как нужно жить...

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Буллінг, шшітінг та факінг... А страждають діти.
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Зачем там держать этих больных если на зарплату в 4000$ можно нанимать лучших учителей с почти любой страны мира
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Ума нет - иди в пед.
90% бездарей-учителей именно так и попадают в школу.
Редкое исключение - учитель, который чувствует призвание и имеет талант работать с детьми.
Нужно ввести норму учителям - каждые полгода проходить собеседование с психиатром, причем не 3 минуты поставить штамп "здоров", а реальное обследование с тестами и собеседованием.
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т.е. администрация знала что педагог склонен к агрессии? и непедагогическим выражениям?
совсем со штатом плохо.. раз держали такого... цербера?
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"педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителей и детей".
Колеги бачать і не чинять заходів щоби витурити неадекватку зі школи? Чи такі самі такі ж?
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та і дєточки зараз не мед. половину сам би повбивав
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Как их учтат в семье и школе- ровно такой и результат.
Нужно иметь талант и призвание учить детей- тогда и дети у такого учителя будут самыми лучшими!
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я так не думаю, так було дуже давно, а зараз 8 класник стілець може на голову вчителю надіти, що в мій час було просто недопустимо.А діточки різного роду крутеликв і п'яниць то ваще особое племя
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