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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3986) назначение (1529) судья (2192)

 Зеленский назначил 93 судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должности судей в местных общих судах.

Соответствующие указы №899/2019 и №900/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.

Всего Зеленский назначил 93 судьи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165016
 
   
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Ніколи не знав, що у 95му кварталі стільки людей!
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Ну ці красти не будуть, а за слово хабар дадуть 30 років. Цікаво було б почитати журналістське розслідування по кожному.
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осталось назначить обвиняемых и вот она судебная реформа.
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Бубочка продуктивно работает только в трех направлениях:
Постоянно "перетрахивает" кадры
Снимает видосики для зебаранов
Виляет хвостом перед пуйлом
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Избиратели хотят знать!
Напишите, господа редакторы, сколько Зеленский снял мантий с недобросовестных судей, что обещал 3 месяца назад делать еженедельно!
В открытых источниках информации нет, но вы-то должны знать?!
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Ну теперь хоть на папередников не прийдётся свои косяки валить
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