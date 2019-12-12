 Зеленский назначил 93 судей в местные суды

Соответствующие указы №899/2019 и №900/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.
Всего Зеленский назначил 93 судьи.
Соответствующие указы №899/2019 и №900/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.
Всего Зеленский назначил 93 судьи.
Постоянно "перетрахивает" кадры
Снимает видосики для зебаранов
Виляет хвостом перед пуйлом
Напишите, господа редакторы, сколько Зеленский снял мантий с недобросовестных судей, что обещал 3 месяца назад делать еженедельно!
В открытых источниках информации нет, но вы-то должны знать?!