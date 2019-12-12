 Зеленский назначил 93 судей в местные суды

Соответствующие указы №899/2019 и №900/2019 опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить в местных общих судах на должности", - говорится в документе.

Всего Зеленский назначил 93 судьи.

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