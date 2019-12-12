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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9225) газохранилище (154) Макогон (1)

 Для безопасного прохождения зимы к Новому году в хранилищах должно быть 19 млрд куб.м газа, - директор Оператора ГТС

Для стабильного снабжения природным газом украинских потребителей к Новому году в подземных хранилищах газа (ПХГ) должно быть накоплено не меньше 19 млрд куб. м газа. Такие запасы понадобятся в случае отсутствия транзитного контракта с "Газпромом" с января 2020 года.

Об этом в интервью БизнесЦензор заявил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня (на начало декабря, – ЦН) в ПХГ находится 20,18 млрд куб. м газа. Для успешного прохождения зимы наша модель предполагает, что на конец декабря в ПХГ должно быть не менее 19 млрд куб. м", - говорит Макогон.

Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в качестве наиболее вероятного сценария в компании рассматривают прерывание транзита российского газа с 1 января 2020 года и подписание транзитного контракта с "Газпромом" спустя какое-то время.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", – сказал Коболев.

Сегодня Украина закупает газ в Европе по реверсу – после того, как российский газ поставляется по украинской газотранспортной системе европейским компаниям.

 Читайте интервью Директор "Оператора ГТС": Не может тариф на транзит 20 млрд кубов газа на короткий срок быть таким же, как на транзит 110 млрд кубов на 10 лет

Источник: https://censor.net.ua/n3165015
 
 
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С нового года прекращаем транзит?
Договора же нет.
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Для безопасного прохождения зимы
...
Чомусь регочу від цієї фрази.
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Будет интересно посмотреть как после нового года не будет транзита.
Скорее всего будут гнать газ без контракта.
Вот вам и контрабанда....на крови.
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Так орали ж шо тама газюки поболее чем 19 лярдов??
🤔
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На Украине произошла деиндустриализация , 19 - ok
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а, зима та теплая...ну все не так, как хотел кацап...
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Сказать европейцам прямо: "Мы не желаем с московитами договора заключать. Покупайте их газ на границе РФ - Украина, а с вами мы заключим договор о транзите".
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Для вхождения...
Когда ожидают начало зимы?

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