 Для безопасного прохождения зимы к Новому году в хранилищах должно быть 19 млрд куб.м газа, - директор Оператора ГТС

Об этом в интервью БизнесЦензор заявил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня (на начало декабря, – ЦН) в ПХГ находится 20,18 млрд куб. м газа. Для успешного прохождения зимы наша модель предполагает, что на конец декабря в ПХГ должно быть не менее 19 млрд куб. м", - говорит Макогон.
Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в качестве наиболее вероятного сценария в компании рассматривают прерывание транзита российского газа с 1 января 2020 года и подписание транзитного контракта с "Газпромом" спустя какое-то время.
"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", – сказал Коболев.
Сегодня Украина закупает газ в Европе по реверсу – после того, как российский газ поставляется по украинской газотранспортной системе европейским компаниям.
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Договора же нет.
...
Чомусь регочу від цієї фрази.
Скорее всего будут гнать газ без контракта.
Вот вам и контрабанда....на крови.
🤔
Когда ожидают начало зимы?