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 Общество
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Все про:билеты (260) Укрзализныця (1760)

 "Укрзализныця" при раннем заказе будет продавать билеты со скидками, как на самолеты

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета. Чем раньше пассажир купит билет, тем он обойдется ему дешевле.

Об этом в интервью БизнесЦензор сообщил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский, передает Цензор.НЕТ.

"В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно поменять? Мы хотим продавать билеты, как в самолете", - сообщил Целеевский.

Целеевский пояснил, что в будущем УЗ хотела бы заблаговременно продавать билеты с наименьшей ценой, а уже ближе к дате поездки повышать стоимость.

"Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования", - уточнил член правления.

Кроме того, Целеевский рассказал о проблемах пригородных перевозок. По его словам, УЗ необходимо около 9-12 млрд грн в год для приведения в порядок электричек и сопутствующей инфраструктуры: пути, депо и т. д.

В начале 2019 года УЗ заявила о необходимости повысить стоимость билетов на пассажирские поезда более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.

В июне 2019 года УЗ в своем проекте проспекта эмиссии еврооблигаций указала, что планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

 Интервью "Член правления "Укрзализныци": Если ничего не менять, то через 3-4 года нам нечем будет возить людей" читайте на БизнесЦензор.

Источник: https://censor.net.ua/n3165009
 
 
 Топ комментарии
 
наверное заранее будет обычная цена а чем ближе тем более накрученной. завуалированное повышение цен.
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Лучше б они верхнюю полку дешевле сделали.
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На то вона і державна компанія... Замість того,щоби встановити різну вартість на нижні/верхні/бокові/коло туалету і т.п., вони за відсутності квитків про раннє бронювання турбуються...
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Жарт дня... а хтось пробував взяти квиток не наперед, а за добу до відправлення?
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Я скажу больше,заходим на сайт за 40-45 суток, а к 12 часам дня уже нет ни единой нижней полки❗️❗️❗️ И тогда начинается постоянный мониторинг и отлов нижней полки. Несколько раз брали за сутки, но вы же понимаете, если повезет и кто то сдал билеты можно порой и место более менее прикупить, а так билетов обычно нет. Особенно ужасные проблемы в направлении Львова, что вагон времен нэпа что билетов никогда нет. Но одно скажу, сколько ездим последее время вагоны просто забиты. Последний раз пока доехали до Львова с Днепра на одной полке проехало аж 6 человек.
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На то вона і державна компанія... Замість того,щоби встановити різну вартість на нижні/верхні/бокові/коло туалету і т.п., вони за відсутності квитків про раннє бронювання турбуються...
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они продают вагономи. дают 2-3 вагона и не выставляют остальные пока все не купят.
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наверное заранее будет обычная цена а чем ближе тем более накрученной. завуалированное повышение цен.
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Ну так там написано, сначала повысят больше чем в 2 раз, а за 45 суток сделают 5% скидки 🤪🤪🤪
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Лучше б они верхнюю полку дешевле сделали.
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Третью и сделают дешевле. В общем вагоне. "Укрзализныця" при раннем заказе будет продавать билеты со скидками, как на самолеты - Цензор.НЕТ 6374
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Базовая цена тоже будет КАК НА САМОЛЕТЫ ?
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вы еще ручную кладь, как в самолетах введите!)
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эммм... это он сообщает, что цена билета на поезд будет как на самолёт?
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А УЗ не хочет объяснить такой феномен, когда билетов на поезд нет, а у билетных барыг билеты есть, еще и нижние полки.
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