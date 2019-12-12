 "Укрзализныця" при раннем заказе будет продавать билеты со скидками, как на самолеты

Об этом в интервью БизнесЦензор сообщил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский, передает Цензор.НЕТ.

"В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно поменять? Мы хотим продавать билеты, как в самолете", - сообщил Целеевский.

Целеевский пояснил, что в будущем УЗ хотела бы заблаговременно продавать билеты с наименьшей ценой, а уже ближе к дате поездки повышать стоимость.

"Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования", - уточнил член правления.

Кроме того, Целеевский рассказал о проблемах пригородных перевозок. По его словам, УЗ необходимо около 9-12 млрд грн в год для приведения в порядок электричек и сопутствующей инфраструктуры: пути, депо и т. д.

В начале 2019 года УЗ заявила о необходимости повысить стоимость билетов на пассажирские поезда более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.

В июне 2019 года УЗ в своем проекте проспекта эмиссии еврооблигаций указала, что планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

Интервью "Член правления "Укрзализныци": Если ничего не менять, то через 3-4 года нам нечем будет возить людей" читайте на БизнесЦензор.