 Совет директоров МВФ может утвердить новую программу для Украины в первом квартале 2020 года, - Смолий

"Мы не ожидаем - так построен график заседаний борда МВФ - подписания соглашения в этом году. Согласно графику, заседание может состояться в первом квартале следующего года", - сказал Смолий в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют staff level agreement, были выполнены со стороны Украины.
"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них - это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в ФГФЛ... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - пояснил глава центробанка.
"В переводе на язык украинской политики это означает, что команда Зеленского должна не только предпринять меры против использования судов олигархами, но и защитить усилия ПриватБанка и НБУ по возврату долгов бывшими собственниками.
Ключевым здесь станет поведение исполнительной власти во время судебного процесса ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова в Лондоне, который начнётся 10 января."
https://nv.ua/biz/finance/vozvrashchenie-privatbanka-kolomoyskomu-kak-ne-dopustit-eto-novosti-ukrainy-50057846.html
Может состояться, а может и не состояться.
Как вести себя будете, Квартал.
Не забывайте, вы - не Чан Кай-Ши, вы жалкая гопота из подворотни, финансируемая из запоребрика.
Лирическое отступление: я люблю Китай. Только вот какое дело, Китаем для меня является Тайвань. И думала я, как удержалось это государство на крошечном острове после того, как рептилоиды сдали Тайвань Китаю после визита Киссинджера к Председателю Мао?
Три причины:
1) У Тайваня была (и есть) сильнейшая армия
2) Во главе Тайваня стояли националисты
3) Президентом Тайваня был сын Чай Кай-Ши, который учился в СССР в институте Сунь Ят-Сена. Вы вздрогнули? Я тоже, когда услышала. Не стоит думать, что рябой Йося поддерживал националиста Чан Кай-Ши. Просто Йося зависел от американского Ленд-Лиза, а если бы он поддержал коммунистов китайских открыто, то без Ленд-Лиза бежал бы он не до Сталинграда, а за Урал.
После войны сына Чан Кай-Ши 10 лет не выпускали из СССР, он работал на Урале (сказано было, что на power plant) и у него была русская жена, и по возвращении на Тайвань он возглавил тайваньский "КГБ".
И подумала я, а что бы я на его месте сделала? А пошла бы к советским, благо они его хорошо знали и в то время у русских с КНР была такая "крепкая дружба" что до конфликтов вооруженных дело доходило. И еще я бы потребовала рептилоидов вернуть золотой запас, который националисты вывезли на Тайвань, когда оставили Китай.
Так оно было или нет, но Тайвань не сдали, так что додумывайте сами.
Но вы, Квартал, не сын Чай Кай-Ши. Вы - жалкая гопота из подворотни.
Поэтому делайте то, что вам велит прогрессивное мировое человечество.