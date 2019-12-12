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 Происшествия, Киевские новости
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 Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Как сообщили в полиции, заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: он задержал его и передал правоохранителям. Выяснилось, что мужчина пытался установить на чужой автомобиль трекер для слежения. Начато уголовное производство.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 01

Отмечается, что ЧП произошло на улице Малой Житомирской. Около 17 часов полицейские получили информацию о задержании подозрительного мужчины. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.

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Злоумышленника задержали.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 02

Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 03

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 04
Фото: Нацполиция/Facebook

Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3165006
 
   
 Топ комментарии
 
Он пожрал рошена, а у тебя срачка Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 534
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а чья хоть машина?
заказали? или жена ревнивая? или потом ваще окажется что СБУ вело?
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Он пожрал рошена, а у тебя срачка Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 534
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а мне все равно, ты ж вылизываешь и вылизываешь
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в мене тільки поки лижуть, сосати ти перший, гордись
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Кацап, про сосание и лизание - это у вас генетическое. Пшлонах, убогое, Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 5873 запоребрик
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скільки ж вас тут ? ферма? чи соєві сосуть без черги за особливі заслуги?
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Я тебе, убогое, указал направление Прохожий задержал в центре Киева мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину, - полиция - Цензор.НЕТ 693
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лизнув і хвате з тебе бидлюка, тут вашого кодла черга стоїть
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а чья хоть машина?
заказали? или жена ревнивая? или потом ваще окажется что СБУ вело?
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Або "приватний детектив" районного пошибу, або збирали інфо для кілера. Машина чия?
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Что за марка авто, кто в теме? Типа Порш какой-то?
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підозрілого чоловіка передали бандероллю до СБУ, по місцю проходження служби
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