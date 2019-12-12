 Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Новости из-за океана. В октябре я сообщал, что в Панаме закрыто дело в отношении Петра Порошенко, возбужденное по заявлению Андрея Портнова. Портнов тогда опровергал нас и говорил, что дело не закрыто, а только приостановлено, и виной тому бездействие украинской прокуратуры, не присылающей в Панаму нужные доказательства. Пришлось объяснять, что разницы никакой, панамский прокурор дело закрыл, дела нет, можете жаловаться в суд. Но наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза "de manera provisional" (можно перевести как "временно", но на самом деле - "впредь до иного решения"). Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, поскольку установлено, что состава преступления нет и решение имеет характер окончательного. Так что этот вопрос разъяснен. Параллельно в производстве о даче ложного свидетельства под присягой в отношении Андрея Портнова Порошенко был признан потерпевшим. Панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ДБР и некоторые украинские суды смотрятся очень невыигрышно. Если, конечно, не оценивать прозрачность по количеству прослушек из кабинета руководства, а скорость работы – по быстроте открытия новых производств по заявлениям Портнова", - отметил адвокат.

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"Я не комментировал отдельно сообщения про ещё одно такое производство, открытое во вторник, в котором подписание Минских соглашений квалифицируется как акт госизмены. Мой коллега Игорь Головань высказался на эту тему. В принципе это мало отличается от аналогичного заявления, которым госизменой предлагается считать приказ о походе "Бердянска" и "Никополя" в Азовское море. То заявление было подано на фоне разбирательства в морском суде ООН, это на фоне Нормандской встречи, оба идут поперёк официально декларируемой линии администрации Зеленского, но в обоих случаях ДБР с энтузиазмом взялось за расследование. При этом отставка Романа Трубы вопрос, видимо, ближайшего времени и очень сомнительно, чтобы он успел завершить это дело. С большой вероятностью новость про его открытие окажется новостью без продолжения. По моим наблюдениям интерес к этой активности с каждым новым делом снижается. Никто уже не знает точно, сколько этих дел, раньше было 13 и это была красивая цифра, сейчас то ли 14, то ли уже 15, и никто из журналистов не звонит мне чтобы уточнить. Даже сегодняшние новости российских СМИ про то, что в Крыму хотят организовать самодельный "международный общественный трибунал по Керченскому инциденту" (но никак не могут найти юристов для представления Украины), и то нашли более живой отклик", - резюмировал Новиков.

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Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование после обращения бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова о возможной государственной измене пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений.

Отметим, что на последнем саммите Нормандской четверки европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.