EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3870  78
Все про:Новиков (179) Порошенко (17939) Панама (41)

 Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков

Суд Панамы окончательно закрыл дело, которое инициировал экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов против пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Новости из-за океана. В октябре я сообщал, что в Панаме закрыто дело в отношении Петра Порошенко, возбужденное по заявлению Андрея Портнова. Портнов тогда опровергал нас и говорил, что дело не закрыто, а только приостановлено, и виной тому бездействие украинской прокуратуры, не присылающей в Панаму нужные доказательства. Пришлось объяснять, что разницы никакой, панамский прокурор дело закрыл, дела нет, можете жаловаться в суд. Но наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза "de manera provisional" (можно перевести как "временно", но на самом деле - "впредь до иного решения"). Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, поскольку установлено, что состава преступления нет и решение имеет характер окончательного. Так что этот вопрос разъяснен. Параллельно в производстве о даче ложного свидетельства под присягой в отношении Андрея Портнова Порошенко был признан потерпевшим. Панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ДБР и некоторые украинские суды смотрятся очень невыигрышно. Если, конечно, не оценивать прозрачность по количеству прослушек из кабинета руководства, а скорость работы – по быстроте открытия новых производств по заявлениям Портнова", - отметил адвокат.

Также читайте: ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

"Я не комментировал отдельно сообщения про ещё одно такое производство, открытое во вторник, в котором подписание Минских соглашений квалифицируется как акт госизмены. Мой коллега Игорь Головань высказался на эту тему. В принципе это мало отличается от аналогичного заявления, которым госизменой предлагается считать приказ о походе "Бердянска" и "Никополя" в Азовское море. То заявление было подано на фоне разбирательства в морском суде ООН, это на фоне Нормандской встречи, оба идут поперёк официально декларируемой линии администрации Зеленского, но в обоих случаях ДБР с энтузиазмом взялось за расследование. При этом отставка Романа Трубы вопрос, видимо, ближайшего времени и очень сомнительно, чтобы он успел завершить это дело. С большой вероятностью новость про его открытие окажется новостью без продолжения. По моим наблюдениям интерес к этой активности с каждым новым делом снижается. Никто уже не знает точно, сколько этих дел, раньше было 13 и это была красивая цифра, сейчас то ли 14, то ли уже 15, и никто из журналистов не звонит мне чтобы уточнить. Даже сегодняшние новости российских СМИ про то, что в Крыму хотят организовать самодельный "международный общественный трибунал по Керченскому инциденту" (но никак не могут найти юристов для представления Украины), и то нашли более живой отклик", - резюмировал Новиков.

Также читайте: В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование после обращения бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова о возможной государственной измене пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений.

Отметим, что на последнем саммите Нормандской четверки европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

Источник: https://censor.net.ua/n3165002
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
суд Панамы послал зебилов в портнова, а портнова - к(на) х*уйлу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сидіти ця сук має не в панамі, а лисим
 показать весь комментарий
 
 
да-да, портнов, богдан і ти, зебіл, в одній камері на лисій трубі.
 показать весь комментарий
 
 
Зебілу тюрма не допоможе. Тільки спеціалізований медичний заклад. Він вже на грані самогубства. 😁
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
жопная боль петиного адвоката,та и пєти.шо еще может резюмировать гєбєшная шавка?
 показать весь комментарий
 
 
Адвокату - заработок. А вы, мокшанская ботва, получается, крупно зашкварились с Петровыми офшорами... Ещеб это животное Портнова на цугундер отправили Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 7974 А там гляди и лондонский суд разберется, какую роль в выводе Приватовских денег сыграл Коломойский и Янелох с камарильей Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 3912
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
точнее не скажешь)
 показать весь комментарий
 
 
і всі їдять шоколад і ходять в панамках Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 5123
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тепер у петі буде більше часу для спілкування на допитах зі слідчими ДБР та військової прокуратури.. Подивимось, яким буде вирок українського суду щодо численних петіних справ..
 показать весь комментарий
 
 
Леоніде, змініть платівку. Труба з портновим вже так обгидились і з позовами, і з записами. Чи вам подобається виглядати неадекватним?
 показать весь комментарий
 
 
Так. Будь-який практику чий психіатр підтвердить, що це клінічний випадок - нав'язливий стан. Інколи буває небезпечним для оточуючих. Частіше - для себе.
 показать весь комментарий
 
 
Є такі люди.... Займаються саморуйнацією... Насправді вони ненавидять себе, а не оточуючих. Ненавидять за неспроможність змінити, впливати, вирішувати. Ця ненависть поглинає їх, і в один момент починається стадія самознищення.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По заказу.Твоя улюблена Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 580
 показать весь комментарий
 
 
Масічка, що ви так, по-дурному, палитесь? То за "звізду" переживаєте, то каритнки з кацапських сайтів постите
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поки що свідок.. Але якщо перебування в статусі лише свідка змусило його розпочати панічно переписувати нажиті за двадцять років державної служби бізнеси на "мінометника" альошу - то петя добре розуміє, що перехід в статус півдозрюваного та заарештованого може статись дуже швидко.. Та й не буде чесна людина злісно уникати допитів в ДБР та військовій прокуратурі..
 показать весь комментарий
 
 
І всі 20 років ДЕРЖАВНОЇ служби він крав, брав хабарі та відбирав у бабусь пенсії?
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть і на цього питання петя теж боїться, уникаючи допитів.. Слідство розбереться - у кого, і скільки поцупив петя..
 показать весь комментарий
 
 
А яке слідство? Скажете дбр- я розсміюсь Вам в обличчя. Я чомусь більше фбр довіряю. Може нехай їх запросять, окремим законом нададуть права- монябільшість може. А от контора, яку очолює речник портнова і яка в ручному режимі управляється богданом- довіри не заслуговує.
 показать весь комментарий
 
За часів каденції кого Труба обійняв посаду? За часів каденції кого з портнова були зняті всі звинувачення кумом-югком? Що зараз заважає ПЄСу внести законопроект про запрошення агентів ФБР до розслідування всіх звинувачень щодо петі?
 показать весь комментарий
 
Риг Портнов, котрий приймав участь в розстрілі Небесної Сотні- кумир і остання надія електорату Зеленського. Реально, Зеленський як та квочечка- зібрав під своє крильце всіх ригів, сєпарів і колаборантів.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
свиненок не виноват? онже мыролюбный деть? и просто шалил реформизмом?
 показать весь комментарий
 
 
А чому не лабаєте такі картинки про бойка, мертвечука, коломойського?
 показать весь комментарий
 
 
А как насчёт последнего "аргумента" зебильных - Порошенко пять лет у Украины украл?
 показать весь комментарий
 
какой поворот? Это резюмЭ петиного гэбэшника.Другими словами очередной пук или конхветка для порохни.Как там...?! "оф. документ в студию"
 показать весь комментарий
 
Шо такое суд Панамы ???
От квартала 95 не отвертицца !!! Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 8845
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а в панамском уголовном кодексе есть статья об ответственности за ложное обвинение в преступлении? Портнов, ты спец по международному праву!... "Просвети"!!!...
 показать весь комментарий
 
 
Є. Проти портнова відкрили карну справу. Проте який її статус- без поняття.
 показать весь комментарий
 
 
Ему не до того, он спешно ищет номер телефона панамского судьи, чтобы прислать ему смс про "собачий рот".
 показать весь комментарий
 
 
Панамские судьи любят рошенки и не любят "Сватов". Клятый барыга этим воспользовался Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 6208
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Яке позорище, президент найбільшої країни в Європі має якісь справи в офшорах, а саме в Панамі...
 показать весь комментарий
 
 
Так сказалиж что невиноватый, в чем позор то? А чем для портного закончится - посмотрим...
 показать весь комментарий
 
 
зебанат,не в Панаме,а на Кипре - и вот за это зекретин сядет,тк завел себе в офшоры украденные деньги из украинских банков...Лондонский суд,который это доказал, нам в помощь)
 показать весь комментарий
 
 
Трамп має справи в офшорах - який позор...
 показать весь комментарий
 
 
Только адвокаты шоколадника молчат про мотивы решения панамского суда . А там всего лишь навсего отказали, потому что нет решения в Украине, чтобы деньги получены преступным путем. Панамцы,считай мафия, не дураки, отказаться от богатого буратино .
 показать весь комментарий
 
 
порохоботы панамские....
но портянка может еще в высокий суд острова науру обратиться, може там шо обломится.
 показать весь комментарий
 
 
і зебіли разом з ґебельсами пукіна якось "забули", що ще МІСЯЦЬ ТОМУ проти портнова відкрили справу в суді Панами...А це вже як поширення цього процессу Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков - Цензор.НЕТ 6254
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли! Подаруйте портнову ПАНАМОЧКУ. ЗЕлененьку. Із зав'язочками щоби вітром не здуло.
 показать весь комментарий
 
 
У Панами власній інтерес - вони з офшорних компаній і фондів розташованих у себе мільярди заробляють. Вони будуть робити все можливе щоб закривати будь яки справи. Україна поки ще занадто слабка щоб впливати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх