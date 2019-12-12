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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3986) национальная идея (27)

 Наша национальная идея - объединившись, доказать всем, что невозможное возможно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что национальная идея для украинцев заключается в том, чтобы сообща стать одной из самых динамично развивающихся стран в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".

"Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея – объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных", - написал Зеленский.

Зеленский указал, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленном потенциале.

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"Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", - убежден он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать

Источник: https://censor.net.ua/n3165001
 
 
 Топ комментарии
 
Песики шматують мозок зебілу. Наша национальная идея - объединившись, доказать всем, что невозможное возможно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 30
Наша национальная идея - объединившись, доказать всем, что невозможное возможно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3643
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Піди торохнись макітрою об стіну, щоб лайно з вух повилітало.
Відчуєш від цього сильні борошна - зате, можливо, наномоск хоч стане в правильну позицію.
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- Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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а у блаЗЄнського колективна національна? ідея: пограбування України. (він це робить з коломИйським). Але Порошенко будєт_ґадіть. Бо двум_валодям нє виґодно, чтоб Україна била успЄшной. У валоді_блаЗЄнського вілла в Італії. Там його серце й душа. А в Україні він просто грабує.
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Трубодур из Франции вернулся. Увидеть Париж и сделать невозможное вот что он нам привез-Соросята будут распрадавать страну, а пересични будут в этом помагать-
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У Зели похоже ЕЙФОРИЯ то ли от Ничьей в Нормандии, то ли от выкуренной сигаретки! Это он на каком форуме лозунги толкает?
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А таки впхають учителям платню по $4000. І чекати вже недовго. Чи вже дали? Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7844
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А якої нації національна ідея може бути у Зеленського ?
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"...И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня с ящика!..." (с)
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телевізійного Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7036
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Для начала останови обстрелы нашей территории, мудель. Зачем ты в париж ездило? Наша національна ідея - об'єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6085
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Объединиться с ордло - национальная идея зебилов и что самое интересное они ведь и воспримут это как свою мечту
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Вова, а объединяться надо так, как ты и твая ******* себя вели перед выборами президента, или по другому? Поясни развернуто
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Берешь пример со своего коллеги-соседа? Тот уже давно вывел страну в "топ-5 мировых экономик". Дерзай, будем посмотреть, у тебя же такая уникальная команда - прахвесара эканамических наук.
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