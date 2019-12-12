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 Экономика, Общество
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Все про:прожиточный минимум (148) Министерство социальной политики (663) Юлия Соколовская (17)

 Прожиточный минимум будут увеличивать постепенно, - Минсоцполитики

Кабмин намерен увеличивать прожиточный минимум постепенно до уровня, который будет составлять 30-40% от размера средней заработной платы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

По словам главы ведомства Юлии Соколовской, законопроект об отвязке большинства выплат от прожиточного минимума позволит поэтапно повысить прожиточный минимум до фактического уровня - почти вдвое, до 3-4 тыс. грн.

"Сейчас есть разные подходы к определению сути" фактического прожиточного минимума ". И мы будем двигаться к тому, чтоб он составлял не мене 30-40% от размера средней заработной платы. То есть мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тысячи гривен . А это - увеличение почти в два раза! " - заявила она.

Соколовская подчеркнула, что реформа механизма применения прожиточного минимума позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума, а также оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

"В первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (зависящие от прожиточного минимума) являются основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих", - добавила она.

На 18 декабря запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму.

Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина при установлении прожиточного минимума на 2019 год

Источник: https://censor.net.ua/n3165000
 
   
 Топ комментарии
 
та понятно...нельзя после голодовки резко обляпатяться!!!)))
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правильно, по 22 копейки в квартал
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То есть пару носков на год всё же добавят, но по одному в полугодие...
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та понятно...нельзя после голодовки резко обляпатяться!!!)))
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- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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значит счастливцы будут проживать на 30-40% , а на 70-60% останется на благодарность. хотя если брать и саму минималку то там только на гроб хватит, а крышку по дотации нужно получить
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как увеличение пр минимума , отвязанного от минимальной пенсии поспособствует улучшению жизни того пенсионера с минимальной пенсией, которая и сейчас ниже ???? все красивее и красивее разводят лохов зеленых
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Уже график составляю, как прочитав про такое. Ну сначала полы поменяю---скрипят падло сильно. Через год после полов сменяю мебельную стенку---насточертела за 30 лет. Ещё через год отложу на поминки---так спокойней на последующие годы фантазию радовать!
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Ты, главное, когда отложишь на поминки - глянь первую серию сериала "Папик", как толково можно зайти в цирюльню перед положением во гроб! )
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Товарищ Кац-манавт, я из тех что ещё застали парикмахерские со старыми евреями, опасными бритвами *Золинген*! Самое приятное было тогда попасть не к этому дедку пейсатому, а тётке молодой. Упитаные были. И вырез в двух местах на халатике в том числе. Прикасались крепко брея---для фиксации. Ущучил? *папика* не смотрим---мыло---не комильфо нам!
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Та то не мыло. Посмотри первых 15 мин и всё. Актуально по теме. Просто посмеёшься от души. Правильно. Кац-манавт. От слова манать. Я манал тех, кто с космонавтом меня путает...
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То есть пару носков на год всё же добавят, но по одному в полугодие...
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Да-да, если сразу тысяч по 30 сделают - много умрет от переедания.
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а что зарплату власти. прямопропорционально росту минимального прожиточного минимума не прописать??
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А смысл теперь в этом прожиточном минимуме если вы его от всех соцвыплат отвязали! ну будет у вас прожиточный минимум 20тыс, а соцвыплата 3тыс (т.е. выплаты будут ниже прожиточного минимума что даже счас есть по некоторым выплатам) и что с того!! люди то на руки получают выплаты а не цифирку в отчетности!!
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