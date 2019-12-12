 Прожиточный минимум будут увеличивать постепенно, - Минсоцполитики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

По словам главы ведомства Юлии Соколовской, законопроект об отвязке большинства выплат от прожиточного минимума позволит поэтапно повысить прожиточный минимум до фактического уровня - почти вдвое, до 3-4 тыс. грн.

"Сейчас есть разные подходы к определению сути" фактического прожиточного минимума ". И мы будем двигаться к тому, чтоб он составлял не мене 30-40% от размера средней заработной платы. То есть мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тысячи гривен . А это - увеличение почти в два раза! " - заявила она.

Соколовская подчеркнула, что реформа механизма применения прожиточного минимума позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума, а также оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается.

"В первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (зависящие от прожиточного минимума) являются основным источником существования. Если мы говорим об изменении в определении должностного оклада, то это касается работников бюджетной сферы, работников государственных органов, судей и военнослужащих", - добавила она.

На 18 декабря запланированы парламентские слушания по прожиточному минимуму.

Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

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