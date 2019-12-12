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 Политика Украины, Экономика
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 Рада направила на доработку закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора

Верховная Рада направила на повторное второе чтение для доработки законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" относительно улучшения администрирования акцизного налога.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 304 народных депутатов.

Рада также поручила комитету подготовить законопроект до вторника, 17 декабря. Такое решение было принято во время рассмотрения поправок ко второму чтению.

Как сообщается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЕА РГ и СЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164996
 
 
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