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 Политика Украины
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 "Теперь только один путь: вперед и вверх", - Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".

"Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них – конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что такой мир заключается в возвращении Украине территорий и людей.

"С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добиваться мирных решений", - указал он.

Президент отметил, что Украине также нужны эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех.

"Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник – от президента до сельского старосты", - заявил он.

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По его словам, Украине очень необходимы инвестиции, для чего следует убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса, построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать "коррупционеры и рейдеры".

Зеленский обратил внимание на важность качественно новой инфраструктуры, причем не только дорог, но медицинской и образовательной, цифровой и энергетической, финансовой и коммунальной инфраструктуры.

Глава государства также считает необходимым обеспечить в Украине не декларативное, а реальное народовластие, чтобы люди могли влиять на решения власти от уровня громады до президента.

"В этой формуле будущего нет более или мене важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизни этот подход", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но в стране происходят перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

"В 2020-м темп перемен будет только нарастать – по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!", - таким призывом он завершил свою статью.

Источник: https://censor.net.ua/n3164994
 
   
 Топ комментарии
 
"Теперь только один путь: вперед и вверх", - сказала обезьяна и полезла на "Йолку" за бананами...
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Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами. Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.

Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин уже предупреждал что не надо путать понятия "Отечество" и "Ваше Превосходительство".
Не в коней корм, похоже.
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Подозреваю что те кто были против своего рейхсканцлера с 1933 по 1945 тоже были враги Германии.
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не доречно порівнювати звичайного членограя з маловідомим австрійським художником !
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Круто ГеЗе вштымило. Но есть нюанс: скоро Новый Год. А значит и йолка на носу. Или на зегопе. А если не повезет, то и в самой зегопе.
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Один такой уже вещал-"умівінімніуміві..увінмні...увімкніть Україну".
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по поводу народовластия---Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский..
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Богдана викрили в лобіюванні інтересів товариша по партії.
Виключений з парламентської фракції "Слуга народу" депутат Антон Поляков заявляє, що голова Офісу президента Андрій Богдан є бізнес-партнером керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольского.

Про це Поляков написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами Полякова, Сольський і Богдан є співвласниками агропідприємства "Наташа-Агро".

Як зазначив Поляков, маючи таку "співдружність", Сольський намагається через комітет продавити правку до земельного законопроєкту про продаж по 50 тис. га в "одні руки".
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"Укрбуд девелопмент" краткая информация. С приходом к власти Зеленского, резко возросло влияние связанных с Богданом строительных структур Вавриша. как и положено в конкурентной среде эта группа весьма активно начала теснить Микитася в сфере бизнеса. Основой для этого было отсутствие у "Укрбуда" всех предусмотренных законодательством разрешительных документов по строительным площадкам. Цена за лояльность выставленная Богданом\Вавришем для Микитася была просто неподъемной. 16830 пайщиков из которых около 12 тысяч уже внесли платежи превышающие 25% оказались под угрозой. Но умные люди выход нашли. Микитась передал права на участки застройки другому лицу, которое направило в Кабмин письмо, что готово предотвратить "строительный майдан" если правительство выдаст ей все необходимые документы на строительство.
У Гончарука есть два выбора один другого краше - начать СтройМайдан или помочь противнику Богдана. Но зеленожопые пошли в наступление , и стройМайдан приближается!
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Посмотрим,а то все прошлые тоже обещали крассиво жить
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/// В 2020-м темп перемен будет только нарастать.... ///
Вот уж не знаю, радоваться или наоборот. "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 5575
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ВІТАЮ Всіх ... Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве диня .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) .. Люди де вони навчалися .. 6-ий - кляса 2 чвертка .. НЕзасвоюють .. шо це таке ... які п"ять кроків ? .. до ПРІРВИ .. один .. НЄ вован .. плигай САМ..



«Я привіз вам мир», - заявив прем'єр-міністр Великобританії Невілл Чемберлен на аеродромі, повернувшись до Лондона після підписання Мюнхенської угоди з Гітлером. На що Вінстон Черчилль відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну».


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Зеленая вонючка разрешил кремлевским ********* телеканала "Звезда" стряпать антиукраинскую пропаганду прямо в Киеве.
********** пропагандисты уже в Украине!
Убивать врагов Украины - священная обязанность и гражданский долг каждого сознательного патриота и украинца
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списать борги грязьапрома, в размере 25 лярдов, отказатся от Крыма,в замен за списание 25 лярдов рашист оставляет ордло Украине ,а украинский Крым для себья и восстановление разграбленного рашистом Донбасса украинскому народу на спину ,и вперед и вверх ,,,все выше и выше...
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перед эпохой народовластия промежуточный этап - Хунта, что бы закопать весь лишнехромасомно-скреппный и законтаченно-апущенный биоматериал.
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Умный в гору не пойдет. А с таким гарантом тем более.Где народовладдя пустозвон?
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Свиноботы против! Они хотят воевать за Украину чужими руками!
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Ну очередной небожитель- не сделал обещанного, зато обещает снова, но не на сегодня, а на будущее .
Жаль на местных выборах выбирать не из кого, чтоб оно увидело свой шанс, после выборов следующего президента ..
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"..."Тепер лише один шлях:..."
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...ілі в тюрьму, ілі к прокурору...(с) "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 4177
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Отсутствие поповской "віри" дает надежду на то, что хоть часть из этой стратегии может быть исполнена.
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« Незнайка на Луне» И его мир коротышек 🤪🤪🤪 финал правда неизвестен
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А дальше, как в старой песне: "А там, за горизонтом, там-там-тарам-там-тарам!". По простому - ДУПА. Свежо питание, да се-г-ется с трудом!
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Порошенко будет продолжать гадить. Ему и Путину невыгодна успешная Украина
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платежки меньше чем при свинохряке, х.з. что тараканы тебе нашептали...
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порохосрань как всегда в ударе угаре
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зебил ты оставь адресок когда после нового года к тебе придут уволенные горняки и металлурги кривбаса что бы промасировать твою упругую попку у них времени теперь будет много "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 5928
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Порохобот, тебе походу платят не за содержание а за количество? Ну нельзя же быть таким тупым!!!! Давай я тебе оставлю направление в дурку, Мацква Кащенко, гугл в помощь, лечись!
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таки вверх ЦВК уже признал крымскую область федерашкой
"Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 4405

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та да, а то ты рогами за стелю цыпляться будеш!
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Не сцы, твои 4 куба земли всегда будут с тобой....это ты правильно делаеш что думаеш о земле а не о Зеле "Тепер лише один шлях: вперед і вгору", - Зеленський назвав п'ять складових формули майбутнього для України - Цензор.НЕТ 6369
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он действительно так думает , в любом случае это печально
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...В Луцке парень покурил табак со «специями» и через несколько часов умерВ Луцке четверо юношей покурили смесь табака и различных "специй" и уже через несколько часов один из них потерял сознание. Когда родные не смогли привести его в чувство, вызвали скорую.https://antikor.com.ua/articles/346229-v_lutske_parenj_pokuril_tabak_so_spetsijami_i_cherez_neskoljko_chasov_umer
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