 9 лет тюрьмы получил насильник, напавший с ножом на студентку на территории гимназии в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в октябре текущего года 46-летний обвиняемый, находясь на территории одной из столичных гимназий, совершил нападение на 19-летнюю девушку. Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего отобрал у нее золотые украшения.
Через неделю, продолжая преступную деятельность, мужчина совершил разбойное нападение еще на одну женщину, однако не смог довести свой умысел до конца и был задержан правоохранителями.
Приговором Святошинского суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
І хто їм створив авральні умови, якщо не блаЗЄнський?
А про "справку" -- це Ви дотепно пожартували. Кажуть, що вона складала всього $200000.