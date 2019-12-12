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 Общество
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Все про:изнасилование (653) Киев (18307) приговор (817) прокуратура (3777)

 9 лет тюрьмы получил насильник, напавший с ножом на студентку на территории гимназии в Киеве

Киевская местная прокуратура №8 поддержала обвинение в уголовном производстве в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется по ряду статей УК Украины включая изнасилование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в октябре текущего года 46-летний обвиняемый, находясь на территории одной из столичных гимназий, совершил нападение на 19-летнюю девушку. Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего отобрал у нее золотые украшения.

Через неделю, продолжая преступную деятельность, мужчина совершил разбойное нападение еще на одну женщину, однако не смог довести свой умысел до конца и был задержан правоохранителями.

Приговором Святошинского суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: 19-летний киевлянин изнасиловал школьницу и вымогал у нее деньги, угрожая выложить интимные снимки в интернет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3164993
 
 
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А был бы депутатом до сих пор подозрение выдвигали, а так раз и в клетке.
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може стати депутатом від блаЗЄнських 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 7510
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Але сповна його оцінили лише блаЗЄнські 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 6258
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те набирали в авральном режиме кого попало, справку ж принес, а там кто знал его далекое прошлое?
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Але ж Mendosu чомусь не взяли. Не знаєте чому?
І хто їм створив авральні умови, якщо не блаЗЄнський?
А про "справку" -- це Ви дотепно пожартували. Кажуть, що вона складала всього $200000. 9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві - Цензор.НЕТ 8875
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Та мне плевать. Одно точно, шо Петюне власти больше не видать, как своих ушей.
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Странно, почему не домашний арест и год условно, как обычно?
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