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 Политика Украины, Общество
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Все про:бомж (82) ВР (24137) законопроект (2274) соцпомощь (204) бездомные (25)

 Рада поддержала законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №0932 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" относительно предоставления убежища бездомным лицам.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 343 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить дискриминационные нормы относительно:

- привязки регистрации в Центре учета для бездомных к предоставлению только социальной услуги "Предоставление убежища";

- запрета негосударственным поставщикам социальных услуг создавать специализированные социальные учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты для бездомных граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

Напомним, 11 декабря Кабмин одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3164990
 
 
 Топ комментарии
 
нет что б приюты строить..они отменяют то, чего и так нет....
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Гепе убежище дайте.У него в декларации только 7 соток огорода
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По крайней мере теперь не будут снимать угол у тещи Рада поддержала законопроект о предоставлении убежища бездомным лицам - Цензор.НЕТ 325 Теперь смогут ночевать в ночлежке
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По крайней мере теперь не будут снимать угол у тещи Теперь смогут ночевать в ночлежке
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хворца_італьЙА !
Не могла Італія дочекатися. Тепер заживе Рада підтримала законопроєкт про надання притулку бездомним особам - Цензор.НЕТ 167
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нет что б приюты строить..они отменяют то, чего и так нет....
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Депутати в нас всі бездомні, як же вони про себе непокояться.
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Гепе убежище дайте.У него в декларации только 7 соток огорода
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о...все табором и таборы в Киев пусть подтягиваются... к хатынкам тех, кто гордится милосердием своим на бумаге, но прикажет холуям гнать палками в жизни
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Ні. Це блаЗЄнський "стефанчук" тепер матиме де жити
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сначала надо найти родственников....
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