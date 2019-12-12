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Все про:драка (1770) Нацполиция (10548) Свобода (2706) Богданец Андрей (7)

 Одному из нападавших на нардепа Богданца сообщено о подозрении, - Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении одному из нападавших на нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фамилию подозреваемого в полиции не назвали.

Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Богданец после драки в Раде: врачи диагностировали сотрясение мозга и много других повреждений

Источник: https://censor.net.ua/n3164988
 
 
 Топ комментарии
 
скоро слуг будут бить на каждом углу
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зебілам багато не треба, тому що вони зебілиОдному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7014
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По мне лучше быть ЗЕбилом, чем конченным дебилом, да ещё с таким ником, дебил в квадрате, ха-ха-ха.
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по тобі не скажеш що краще бути зебілом Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3430баран -бараном Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 716
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Авто вже до нанесення червоної фарби було спаскуджене.
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По кочану- почему, по теме зарисовки делай, не уводи диалог в сторону.
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Он не зеленый, а пацак запоребриковый.
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порося твое дурне с надутыми щеками без треуголки и с обосранным лицом
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Патриот, ветеран, депутат закон для всех один, а вот степень ответственности должна быть выше.
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скоро слуг будут бить на каждом углу
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Будут сидеть. Хотя кому я это говорю? Для тупых недолюдей, рагулей поросятин это слово ничего н езначит.
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а шо,у нас Рада уже Rassengesetze приняла и утвердила ?
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Нет. Наоборот. Президент УКРАИНЫ-еврей. ген. прокурор -еврей. глава ОП - еврей. прес.секр преза - еврейка. И т.д. и т.п.
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Вашу необъятную, от мацквы и до окраин землю?
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Ну не вміє людина на самокаті їздити, то їй що, взагалі ніяк себе не проявити?
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Телепень.
Ще й ниє, що не виживе на зарплату у 80 000 грн.
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Чувак грозился уволиться, если ему нормальные бабки платить не будут Одному из нападавших на нардепа Богданца сообщено о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3740 За такую-то работу
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Детство у мальчика в голове и страх армии в попе.
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це він вимагає собі заробітну 80000 грн.Інакше буде сидіти так до кінця каденції.
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бей своих - чтоб чужие боялись !
как против сепаров...так годами тянется
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Воры без корыта уже в Раду бандюков засылают чтобы посеять ненависть и смуту везде. А потом скулят, что все проблемы от Путина и внутренних конфликтов нет. Да вы сами проблема и конфликт Украины.

Вспомните вашего Махницкого который в вышиванке воровал с поста Генпрокурора все что плохо лежит и не посадил никого из тех, кто убивал Небесную сотню.
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тебе жовті жилети по голові випадково не били?
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Пацак, кто такой "путин", да еще с большой буквы? Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8701
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""Одному из нападавших на нардепа Богданца сообщено о подозрении, - Нацполиция""
А остальные двое, не прикасаимы? Одному з нападників на нардепа Богданця повідомлено про підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 532
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