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 Мы поломали коррупционные финансовые схемы. Это не понравилось Кравцову, - Веприцкий о причинах своего увольнения

Директора Юго-Западной железной дороги Романа Веприцкого ознакомили с приказом об увольнении.

Об этом Веприцкий сообщил Українським Новинам.

"Вчера меня вызвали в центральный офис "Укрзализныци", чтобы ознакомить с приказом о моем увольнении. Это сделал и.о. председателя АО "Укрзализныця" Ремишиуш Пашкевич, потому что сам Кравцов ушел во внезапный отпуск ", - сообщил Веприцкий.

Директор Юго-Западной железной дороги отметил, что во вторник состоялось выездное заседание комитета по транспортной политике, которые продемонстрировали ошибки руководства "Укрзализныци".

По мнению Веприцкого, это решение является очевидно произвольным и бессмысленным, потому что Юго-Западная железная дорога демонстрирует лучшие финансово-экономические показатели среди региональных филиалов.

"Возобновились программы модернизации инфраструктуры и подвижного состава, впервые за много лет начали улучшать условия труда. Мы поломали коррупционные финансовые схемы. Это не понравилось Кравцову, потому что он представляет интересы олигархических групп", - подчеркнул Веприцкий.

По данным источников Українських Новин, вчера в 15:00 в центральном офисе Юго-Западной железной дороги состоялось представление нового руководителя филиала.

Им стал Григорий Бевз, который уже возглавлял Юго-Западную железную дорогу в 2017-2018 годах.

По данным СМИ, Бевз является креатурой бизнесмена Василия Хмельницкого.

Напомним, в 2018 году проект "Железная дорога без коррупции" обвинил Бевза в сокрытии своих доходов.

Также журналисты выяснили, что, несмотря на занятие государственной должности Бевз продолжал владеть долей в частном ООО "Опытно-механический завод "Карпаты". Среди других совладельцев ООО "ОМЗ" Карпаты" називался Евгений Погребняк и Анатолий Алексеенко. Предприятие специализируется на строительстве полувагонов, зерновозов, резервуаров и подъемников.

Источник: https://censor.net.ua/n3164984
 
 
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поломать то наломали, тока вот теперь почему то ничего не работает
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