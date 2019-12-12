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 Политика Украины
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 Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность"

"Европейская Солидарность" требует от Службы безопасности Украины задержать и депортировать с территории нашей страны съемочную группу телеканала "Звезда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"Телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, который причастен к грязным информационным операциям против Украины. Телеканал принимает непосредственной участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан", - говорится в заявлении.

В партии требуют также "дать оценку действиям должностных лиц, которые допустили въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда" пустили в Украину. В Госпогранслужбе заявили, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины не имеют ни какой информации о нарушениях законодательства членами съемочной группы телеканала Минобороны России "Звезда", которая могла бы послужить основанием для запрета на въезд российских пропагандистов в Украину.

Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164983
 
   
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От клятый Порох, выступает против дружбы с братской Россией Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 7032
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От клятый Порох, выступает против дружбы с братской Россией
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«Звезда» - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации "Звезда"».

Die Deutsche Wochenschau ("Німецький щотижневий огляд") - пропагандистський кіножурнал часів Другої світової війни, що випускався у Німеччині з червня 1940 до березня 1945.
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Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 973он занят
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Як це куди?
Чекають нових замовлень.
Он барига трохи проплатив - помітингували.
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хто конкретно з них, коли і за що мітингував?
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Той же "тягнидуп" нещодавно.
За продовження безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
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проросийский бот скляров предлагает сдаться на милость кремля? Съемочная группа телеканала "Звезда" должна быть задержана и депортирована из Украины, - "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 2790
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Соевый, бомбануло? Или просто работа у тебя такая?
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А шо ж эта сьемочная группа, как и весь этот телеканал, не внесены в список тех, кого в Украину пускать нельзя? Кто виноват?
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Подразделение МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по приглашению Владимира Зеленского прибыло в Киев. И в этой фразе нет ни единого передергивания, нет иронии или сарказма. Телеканал Звезда основан МО РФ, принадлежит МО РФ и подконтрольно МО РФ.
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шо, а є докази того, що саме "по приглашению Владимира Зеленского"? Нє, може, непрямі; а, наприклад, висери якоїсь мендельші?
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телеканал внесений; а прізвища його співробітників - далеко не всі. Кадрова текучка, вона і у ворога присутня...
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да откуда же вы вылазите лохторат зебильный . в списки на запрет вносить моб кацапии в полном составе начиная с шой гу ? кому в голову могло прийти . что твари с кацапского моб пишущие про пенсионеров в Киеве которые жрут листья с кустов и про бандеровцев карателей ВСУ будут почётными гостями в Украине . твари зебильные
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Приехали, посмотрели и обратно, там им будет лучше!
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Во дебіли!
Пропонують підіграти Росії і виставити Україну перед всім світом у непотрібному вигляді.
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Больной на голову, они приглашены президентом, ну явно не хочет мира.
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ждем очередного распятого мальчика в трусиках
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Вони шукають распятих мальчіков. В трусіках.

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а пригласившего по жопе отшлепать булавой - а та та а та та...
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поздно.... уже насрано во всех возможных и невозможных углах.....
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А мы требуем задержать и посадить Порошенка и всю его гоп-компанию!
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свинособаке в Украине слова не дают)так что обтекай ,кацапсина
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за такую непримиримость пес со святым собаководом должны, как минимум, получить час бесплатного эфира на телеанале звезда и дать платное интервью корреспонденту информационного подразделения ахрессора
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И шо скажут в Европейском союзе, пан ПЕСик? Думаю твой поступок там не поймут. Скорее ты там им не нужен, а здесь только втираешь х........, что они тебя поддерживают.
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