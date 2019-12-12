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 Политика Украины
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Все про:ВР (24137) земельная реформа (168) рынок земли (53) Сольский Николай (8)

 Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики решил ограничить участие общественности в заседании комитета.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава аграрного комитета Николай Сольский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение комитет принял на заседании утром 12 декабря.

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"Учитывая вчерашние события, было принято решение ограничить доступ. Только (смогут участвовать. - Ред.) действующие депутаты, представители прессы и телевидения, представители секретариата", - сказал Сольский.

Он рассказал, что сейчас ограничение касается рассмотрения земельного вопроса.

Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

12 декабря экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца.

Источник: https://censor.net.ua/n3164977
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно. Зебилы, вашу землю Колома с КО поделит без вас Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский - Цензор.НЕТ 3146
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ну, а зачем общественности земельная реформа? они с собой черноземы все равно не унесут
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Другими словами--НЕ МЕШАЙТЕ ЗЕБИЛЬНО-ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ ВОРОВАТЬ ЗЕМЛЮ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ. Евреи обнаглели в край.
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ну, а зачем общественности земельная реформа? они с собой черноземы все равно не унесут
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100%
эти чернозёмы уже столько комитетов за 1000 лет в себя приняли - одним больше,одним меньше..
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Значит будут красть,а это требует тишины.Сольский на этот раз не прокатит-ответитишь по мах
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Правильно. Зебилы, вашу землю Колома с КО поделит без вас Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский - Цензор.НЕТ 3146
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От уроди мля.
Зелені також демократи як і Петро, і овощ...
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Не, петро как раз был демократ. Потому что при нем всякая срань могла спокойно срывать что угодно. А сейчас быдло будут ломать через колено. Потому что рынок земли нужен. В польше еще в 91 ввели, когда по нашим меркам там было страшне зубоження. Что, введут так, что коломойский все украдет? Без нормального ограничения, как было в той же польше? Ну а что ты хотел. Надо было до этого нормальный рынок поддерживать, а не строить из себя болшивицкую срань, что земля народу фабрики рабочим. Сейчас рынок все равно введут, просто при нормальном рынке владельцы поев продали бы по рыночной цене. А сейчас по рыночной цене продаст коломойский. Экономика все равно получит свое, просто дебилы получат урок.
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Другими словами--НЕ МЕШАЙТЕ ЗЕБИЛЬНО-ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ ВОРОВАТЬ ЗЕМЛЮ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ. Евреи обнаглели в край.
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ну и правильно. нехер мешать дерибанить. ишь чего удумали "обчественники". на завод идите работать
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Когда какойто очередной комитет решает скрыться от обчественности, это может закончится тем, что этая обчественность придет на комитет, откроет дверь ногой и скажет "Кончай заседать, камарилья! Караул устал!"
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Свободовцы помогли, результат на лицо.
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Скоро АКЦІЯ ПО ВСІЙ КРАЇНІ БУДЕ - ПОБАЧИВ ДЕПУТАТА, ЩО ПРОГОЛОСУВАВ ЗА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ - БИЙ В ТАБЛР, НЕ СОРОМСЯ І НЕ ШКОДУЙ.
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Хорош совет, после акции сообщи скольким ты дал В ТАБЛР, я тебя поддержу.
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Хорошо, что гинеколог не приглашает к себе на работу общественность.
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Бот не смог придумать ничего смешнее "гинеколога"? А как же "проктолог"? Там еще веселее, и связь с землей хоть какая-то!
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Без проблем.
Хорошо, что проктолог......
Так тебе больше нравится? Аграрний комітет вирішив обмежити участь громадськості в засіданнях щодо земельної реформи, - Сольський - Цензор.НЕТ 1273
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уверен,что афера "2019",не имеющая аналогов в мире,когда-нибудь будет расписана во всех учебниках истории..
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Нема чого громадськості там робити- зеленомізкі колаборанти готують суцільний розпродаж України
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Якщо закон про продажу землі приймуть, то кількість жертв війни на донбасі буде мізером в порівнянні з жетвами земельних війн. Підсказка для ідіотів.
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Та да. Нахрена ж тій общественності й знати, що нею ж, общественністю, вибрані депутати будуть робити з общественною ж землею! Да.Не общественне це діло. Нє. Не холопського розуму справа. Малацца новиє ліца. Так їх!
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Не та общественость им попалась путается под ногами надо ее исправлять указами и репресиями.Все овцы как овцы, а этим больше всех надо.
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Война на Донбассе может показаться цветочками по сравнению с земельной аферой, которую готовят слуги олигархов.
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там правка будут голосовать: " ..600 000 га в одни руки вместе с преданным электоратом зебилов .."
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Закопати депутатів в землю.Нехай там без народа рішають.Тім паче вони і на землі робити не можуть.
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