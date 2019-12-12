 Аграрный комитет решил ограничить участие общественности в заседаниях по земельной реформе, - Сольский

Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава аграрного комитета Николай Сольский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, соответствующее решение комитет принял на заседании утром 12 декабря.
"Учитывая вчерашние события, было принято решение ограничить доступ. Только (смогут участвовать. - Ред.) действующие депутаты, представители прессы и телевидения, представители секретариата", - сказал Сольский.
Он рассказал, что сейчас ограничение касается рассмотрения земельного вопроса.
Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".
После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.
Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.
12 декабря экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца.
эти чернозёмы уже столько комитетов за 1000 лет в себя приняли - одним больше,одним меньше..
Зелені також демократи як і Петро, і овощ...
Хорошо, что проктолог......
Так тебе больше нравится?